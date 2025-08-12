3 órája
A gyöngyöstarjáni csillagász lerántja a leplet az augusztusi bolygóegyüttállásokról
Augusztusban érdemes feltekinteni az éjszakai égboltra. Az évről évre visszatérő Perseidák mellett Fekete Hold és bolygók együttállása is érdekes lehet.
Augusztusban izgalmas dolgok történnek az égen. Megérkezett a Perseidák-meteorraj, amelyről korábbi cikkünkben már írtunk. Ugyanakkor várható több bolygó felbukkanása, együttállások, valamint a Fekete Hold is. A Vénusz és a Jupiter augusztus 12-én figyelhető meg együtt, 18-án pedig 6 bolygó együttállása várható. A Fekete Holdat 22-én figyelhetjük meg. Mindezekkel kapcsolatban kérdeztük Murányi Lajos csillagászt, aki elmondta, mi igaz mindebből és mi szorul pontosításra.
Murányi Lajos elmondta, hogy hétfőn kezd egy bemutatósorozatot Egy hét a csillagok alatt címmel, amely során 3 éjszakán át figyelik az eget.
– Most volt telihold, de nem akkor érdemes a Holdat figyelni, hanem amikor már a fény-árnyék terminál mentén meg tudjuk figyelni a Hold felszínét, a krátereket – magyarázta.
Érkeznek a Perseidák
A csillagász kitért arra, hogy már megfigyelhetőek a hullócsillagok, azaz a Perseidák-meteorraj, amelyek egy üstökös maradványai.
– A néphit szerint mindenkinek van egy csillaga, és amikor az illető az élete végéhez ér, akkor leáldozik a csillaga, és ezt tartották hullócsillagnak. Ma már természetesen tudjuk, hogy ezek tulajdonképpen egy meteor maradványai, és ezek között halad el a Föld ilyenkor – fejtette ki.
Hozzátette, hogy a kisebb darabok csak felvillannak, a nagyobbak csíkot húznak az égen. Minél nagyobb a kő, annál fényesebbnek látszik.
– Természetesen mindezek megfigyelése időjárásfüggő. Ilyenkor nyáron nagy a légköri turbulencia, azaz vibrál a légkör, ami zavaró a képalkotásban, megfigyelésben – fogalmazott a csillagász.
Mi a helyzet a Fekete Holddal?
Hozzátette, hogy az olyan kifejezések, mint Fekete Hold, Farkashold és társai nem tudományos megnevezések, ilyesmivel a csillagászat nem foglalkozik.
– A megfigyelés annyiból érthető, hogy amikor fölkel a Hold, a Föld görbülete és a légkör általi fénytörés miatt nagyobbnak, más színűnek látszódhat. Ez azonban mindössze optikai csalódás, nem több – fogalmazott Murányi Lajos.
A bolygók együttállása is érdekes kérdés
Azt is elmondta, hogy nem lesz olyan, hogy hat bolygó együtt áll. Hajnalban ugyan látható a Vénusz és a Jupiter a nyugati égbolton, de a Szaturnusz fél 10 körül kel fel, így nem nevezhető együttállásnak.
– Együttállásnak azt nevezzük, amikor egy időben egy helyen lehet megfigyelni a bolygókat. Ez nem fog ilyen értelemben megvalósulni, azt lehet csak elmondani, hogy estétől reggelig meg lehet figyelni a szabad szemmel látható bolygókat – fejtette ki a csillagász.
Elmondta, hogy a Szaturnusz az utolsó szabad szemmel látható bolygó a Naprendszerben, utána csak távcsővel lehet megfigyelni őket.
Felsorolta ugyanakkor, hogy a napokban mikor mit lehet látni az égen.
- Hétfőn 19 órakor volt egymáshoz közel a Nap és a Merkúr, de mivel akkor még világos van, a Nap fényétől nem lehet majd látni a bolygót.
- Szintén hétfőn 21 óra után, fél 10 felé a Mars a Szűz csillagképben volt látható a nyugati égbolton, a horizonthoz közel. Ezt csak akkor lehetett látni, ha valaki nem városból nézi, illetve nincsenek fák a horizonton.
- 22 és 23 óra közt a Holdhoz közel van a Szaturnusz, de a Hold elnyomja a fényét. Érdekességképpen jegyezte meg a csillagász, hogy kedden is egymáshoz közel lesz a két égitest, azonban míg hétfőn a Hold kelt fel korábban, a bolygók mozgása miatt kedden már a Szaturnusz lesz fent korábban.
Arról, hogy mikor van a Perseidák maximuma, hogyan, mikor figyelhetjük meg, ebben a cikkünkben írtunk:
Érkeznek a Perseidák - mutatjuk, mikor kell az égre nézni
Tombol a kánikula mégsem érik a paradicsom? Nem is gondolná, mi az oka
Gyerekekkel az autóban keveredett bajba egy család Egernél, ami ezután jött, arra nem voltak felkészülve!
Az emberek többsége szerint már korábban is szigoríthattak volna ezen a törvényen