A gyöngyöstarjáni csillagász lerántja a leplet az augusztusi bolygóegyüttállásokról

Augusztusban izgalmas dolgok történnek az égen. Megérkezett a Perseidák-meteorraj, amelyről korábbi cikkünkben már írtunk. Ugyanakkor várható több bolygó felbukkanása, együttállások, valamint a Fekete Hold is. A Vénusz és a Jupiter augusztus 12-én figyelhető meg együtt, 18-án pedig 6 bolygó együttállása várható. A Fekete Holdat 22-én figyelhetjük meg. Mindezekkel kapcsolatban kérdeztük Murányi Lajos csillagászt, aki elmondta, mi igaz mindebből és mi szorul pontosításra.

A Perseidákról, bolygók együttállásáról, Fekete Holdról kérdeztük Murányi Lajos csillagászt

Forrás: Bencsik Ádám/Beol.hu

Murányi Lajos elmondta, hogy hétfőn kezd egy bemutatósorozatot Egy hét a csillagok alatt címmel, amely során 3 éjszakán át figyelik az eget.

– Most volt telihold, de nem akkor érdemes a Holdat figyelni, hanem amikor már a fény-árnyék terminál mentén meg tudjuk figyelni a Hold felszínét, a krátereket – magyarázta.

Érkeznek a Perseidák

A csillagász kitért arra, hogy már megfigyelhetőek a hullócsillagok, azaz a Perseidák-meteorraj, amelyek egy üstökös maradványai.

– A néphit szerint mindenkinek van egy csillaga, és amikor az illető az élete végéhez ér, akkor leáldozik a csillaga, és ezt tartották hullócsillagnak. Ma már természetesen tudjuk, hogy ezek tulajdonképpen egy meteor maradványai, és ezek között halad el a Föld ilyenkor – fejtette ki.

Hozzátette, hogy a kisebb darabok csak felvillannak, a nagyobbak csíkot húznak az égen. Minél nagyobb a kő, annál fényesebbnek látszik.

– Természetesen mindezek megfigyelése időjárásfüggő. Ilyenkor nyáron nagy a légköri turbulencia, azaz vibrál a légkör, ami zavaró a képalkotásban, megfigyelésben – fogalmazott a csillagász.

Mi a helyzet a Fekete Holddal?

Hozzátette, hogy az olyan kifejezések, mint Fekete Hold, Farkashold és társai nem tudományos megnevezések, ilyesmivel a csillagászat nem foglalkozik.

– A megfigyelés annyiból érthető, hogy amikor fölkel a Hold, a Föld görbülete és a légkör általi fénytörés miatt nagyobbnak, más színűnek látszódhat. Ez azonban mindössze optikai csalódás, nem több – fogalmazott Murányi Lajos.

A bolygók együttállása is érdekes kérdés

Azt is elmondta, hogy nem lesz olyan, hogy hat bolygó együtt áll. Hajnalban ugyan látható a Vénusz és a Jupiter a nyugati égbolton, de a Szaturnusz fél 10 körül kel fel, így nem nevezhető együttállásnak.