augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adrenalinbomba

1 órája

Csattogtak a lökhárítók - roncsderby volt Hatvanban

Címkék#bajnokság#roncsderby#lökhárító#program

A perzselő forróság sem szegte kedvét azoknak, akik egy kis adrenalinlöketre vágytak Heves vármegye nyugati szélén. Képeken a hatvani roncsderby.

Heol.hu

Roncsderby volt Hatvanban a hétvégén. A hőség sem szegte kedvét a sofőröknek és a nézőknek, sokan kimentek a strand melletti területre. Pénteken gépátvétellel és pályabejárással, no meg az esti két koncerttel (Lázadók, Falcon) kezdődött Hatvanban a háromnapos 25. Európa-bajnoki és a 32. Nemzetközi Roncsderby.

Európa bajnokság, roncsderby volt Hatvanban Fotó: Albert Péter/heol.hu
Európa bajnokság, roncsderby volt Hatvanban Fotó: Albert Péter/heol.hu

Sokan kimentek a roncsderby miatt

- Ma felbőgtek a motorok és csattantak a lökhárítók, újra megrendezésre került a roncsderby! A pályán rozsdás hősök és bátor sofőrök küzdöttek meg egymással, ahol nem csak a sebesség, hanem a kitartás számított. 
A közönség minden ütközést és porfelhőt hangos tapssal díjazott - írta Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az eseményről.

A 3 napos rendezvényen Zenei programként a Bangó Norbert és Fehér Ádám akusztik koncert (13.10), este pedig a Storm (18.20), a Terpentin (19.50) és Rockin’ RockCats (21.30) kínált élményt.

Roncsderbit rendeztek Hatvanban

Fotók: Péter Albert/heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu