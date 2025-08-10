1 órája
Csattogtak a lökhárítók - roncsderby volt Hatvanban
A perzselő forróság sem szegte kedvét azoknak, akik egy kis adrenalinlöketre vágytak Heves vármegye nyugati szélén. Képeken a hatvani roncsderby.
Roncsderby volt Hatvanban a hétvégén. A hőség sem szegte kedvét a sofőröknek és a nézőknek, sokan kimentek a strand melletti területre. Pénteken gépátvétellel és pályabejárással, no meg az esti két koncerttel (Lázadók, Falcon) kezdődött Hatvanban a háromnapos 25. Európa-bajnoki és a 32. Nemzetközi Roncsderby.
Sokan kimentek a roncsderby miatt
- Ma felbőgtek a motorok és csattantak a lökhárítók, újra megrendezésre került a roncsderby! A pályán rozsdás hősök és bátor sofőrök küzdöttek meg egymással, ahol nem csak a sebesség, hanem a kitartás számított.
A közönség minden ütközést és porfelhőt hangos tapssal díjazott - írta Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az eseményről.
A 3 napos rendezvényen Zenei programként a Bangó Norbert és Fehér Ádám akusztik koncert (13.10), este pedig a Storm (18.20), a Terpentin (19.50) és Rockin’ RockCats (21.30) kínált élményt.
Roncsderbit rendeztek HatvanbanFotók: Péter Albert/heol.hu
