Csattogtak a lökhárítók - roncsderby volt Hatvanban

Roncsderby volt Hatvanban a hétvégén. A hőség sem szegte kedvét a sofőröknek és a nézőknek, sokan kimentek a strand melletti területre. Pénteken gépátvétellel és pályabejárással, no meg az esti két koncerttel (Lázadók, Falcon) kezdődött Hatvanban a háromnapos 25. Európa-bajnoki és a 32. Nemzetközi Roncsderby.

Európa bajnokság, roncsderby volt Hatvanban Fotó: Albert Péter/heol.hu

Sokan kimentek a roncsderby miatt

- Ma felbőgtek a motorok és csattantak a lökhárítók, újra megrendezésre került a roncsderby! A pályán rozsdás hősök és bátor sofőrök küzdöttek meg egymással, ahol nem csak a sebesség, hanem a kitartás számított.

A közönség minden ütközést és porfelhőt hangos tapssal díjazott - írta Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az eseményről.