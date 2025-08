A nők mindig szépek voltak – csak minden korban máshogy. Így alakult a szépségideál az évszázadok alatt

Az egyik legrégebbi női ábrázolás a willendorfi Vénusz, amelyet 1908-ban találtak Ausztriában. Ez az őskorból származó kicsi kőszobor kifejezetten nagy mellekkel, kerek pocakkal és széles csípővel ábrázolta a nőt, ami akkoriban a termékenység és az anyaság jelképe volt – és valószínűleg az ősi férfiak ideálja is egyben. Az ókori Görögország lakosai a harmóniát és az arányosságot tartották szépségnek. Erre az időszakra tehető az is, hogy Platón és Pitagorasz felfedezte az aranymetszést, amely az ideális arányokat jelenti – azaz egyre inkább megjelent a szimmetria is az esztétikum jellemzői között. Ebben a történelmi korban egy nő akkor számított igazán vonzó szépségideálnak, ha az arca minél szimmetrikusabb és arányosabb volt.

Gibson-lányok, a 20. század egyes évtizedeinek szépségideáljai.

A középkor szigorú ábrázolásait a korai reneszánsz művészeti szabadsága váltotta fel. Ekkor jelentek meg a festményeken a fedetlen keblű nők, akik a termékenységet és az érzékiséget jelképezték. Botticelli „Vénusz születése” című alkotása a szépség és a szerelem istennőjének megjelenítése, melyet máig a női szépség szimbólumaként tartunk nyilván.

Gyökeresen megváltozott szépségideál

A 16. század második felében, I. Erzsébet korában a szépségideál gyökeresen megváltozott. Ekkor a fehérre festett arc és a piros ajkak a társadalmi rangot jelölték, hiszen az előkelőségek bőre mindig világos volt, a földmunkásoké pedig barna. Ezzel már nem csak a testarányokra helyezték a hangsúlyt, hanem a társadalmi különbségekre is – melyekre addig nem volt példa a történelem során. A túlzó divattól csak a francia forradalom utáni években kezdtek el távolodni az emberek:

XVI. Lajos halála után megjelentek az egyszerűbb ruhák és smink a francia nemesség körében is, a férfiak pedig felhagytak arcuk festésével.

A sudár alak térhódítása megkezdődött

A viktoriánus korban, azaz a 19. század jelentős részében a női divatot a visszafogott és törékeny megjelenés jelentette, melyet szűk fűzőkkel és abroncsos szoknyákkal is hangsúlyoztak. Az ekkor használt sminkek igencsak veszélyes összetevőket tartalmaztak (pl. higany, ammónia), mégis sokan vállalták a kockázatot a szépségideálnak való megfelelésért. Nem ez volt ám az egyetlen egészségkárosító tényező ebben az időszakban: a fűző tartós – éveken át tartó és rendszeres – használata nem múlt el nyomtalanul a nők testéről.

A századfordulón már az úgynevezett „Gibson-lány” volt a követett példa:

a felkötött hajú, sápadt arcú, szűk fűzőt és nagy szoknyát viselő nő volt az ideális női megjelenés. Ekkor már észrevehető volt a karcsúbb alak felé elmozduló irányzat, de a nőies idomokat sem vetették még meg a kor férfiai.