Jobb, ha a kókós visz el, mint a drótos? A ma horrorja mesedélután a gyermekkorunkéhoz képest

– A viselkedés szabályozására, a rosszul viselkedő gyerekek tilalmazására különféle gyermekijesztők terjedtek el – magyarázta Császi Irén, a Dobó István Vármúzeum néprajzkutatója, főmuzeológusa.

Elvisz a zsákos ember

Jön a drótos

– mondták –, és ezek reális alakok voltak, de ismertek az irreális alakok is, mint a kókós vagy mumus – vezetett be a gyermekijesztők cseppet sem lányregényre hasonlító világába a szakember.

A zsákos ember korabeli ábrázolása

A gyermekijesztők szerepe tulajdonképpen érthető: fontos volt, hogy az életre, testi épségre, vagy más szempontból az egészségre veszélyes cselekedetektől a kisgyermekeket megóvják. Például a kút megközelítésével, a kútba nézés tiltásával a kútba esést próbálták kivédeni, ami sok esetben halálos kimenetelű volt. E magyarázatokat is az elijesztés céljára hozták létre, ahová nem volt szabad mennie a gyermeknek, ott volt az ijesztő lény. „Jön a mumus”, Ne menj, megfog a mámó!” de ismert volt a mókár nevű gyermekijesztő is. Kálmány Lajos 1893-as gyűjtése szerint a mókár az ágy alatt vagy a kuckóban él, és olyan, mint a bagoly.

A mesék, a képzelet világába sorolhatjuk a bobos, a vasorrú bába, ördög, garabonciás, lidérc elképzelt alakját. A hitvilágból került a gyerekijesztők közé a fejetlen ló, vagy a tüzes ember alakja is.

– Minden tájnak megvolt a néhány jellegzetes, általánosan ismert és több, ritkábban használt „ijesztő lénye”. Ezek az irreális alakok valamikor valószínűleg a hiedelmek világába tartoztak, csupán a hiedelemtartalom eltűnése után kerülhettek a gyerekijesztők közé, s mára már csak mesebeli alakként tekintünk rájuk – magyarázta Császi Irén.

Zsákos ember és hasonló társai – vajon mi igaz belőlük?

Ha sokat beszélsz, kihűl a gyomrod

Mind tudjuk: a gyerekek bizonyos életkorban képtelenek a mondandójuk magukban tartására, és még arra sem fordítanak különösebb figyelmet, hogy a hallgatóságuk tagja(i) épp hol vannak és mit csinálnak. Mind el tudjuk képzelni, ahogy az egyszeri szülő épp ott tölti elsőre nyugodtnak gondolt "énidejét", ahová a király is egyedül jár, mikor a kiskorúnak sürgős és halaszthatatlan közlendője akad. Ez lehetett talán e gyerekijesztőnek a keletkezési körülménye. A gyomrunk természetesen nem hűl ki, azonban a stressz és a kellemetlen érzelmek kiválthatják azt az érzést, mintha „kihűlt volna”.

Ne lógjon a szemedbe a hajad, mert elromlik a látásod!

A szemüvegességtől való félelem is a gyerekkorban gyökerezik, de az egy egészen másik cikk témája lehetne. Megnyugtatunk: nem romlik el a szemed attól, hogy a hajad belóg az arcodba. Nincs olyan biológiai mechanizmus, ami azt mondaná:

Hú, ez a frufru bizony betakarta a látómezőt, akkor romoljon a látásod!

Ugyanakkor hozzá kell tenni, ha a hajad mindig a szemed előtt van, és emiatt hunyorogsz, feszíted a szemizmaidat, ami miatt az könnyen elfáradhat. Gyerekeknél, ha az egyik szemet tartósan takarja el a haj, emiatt nem használják egyformán a két szemet, akkor hosszú távon előfordulhat az úgynevezett lusta szem kialakulása – mely ritka, de orvosilag dokumentált jelenség. De nézzük a dolog kevésbé tudományos oldalát: a szemedet takaró haj működhet fényszűrőként is, vagy az alternatív valóság megteremtője, amely – akár csak részben – kitakarja a valóságot. Ilyenkor csak az a lényeg, hogy ne pont a fontos részt fedje el előlünk!

Ne kancsalíts, mert úgy maradsz!

Nyugi, egy szem se maradt még keresztben attól, hogy ritkán, a vicc kedvéért kancsalítottunk. Bár el tudjuk képzelni azt a helyzetet, hogy a szem, mint a látás alapvető szerve, a kancsalítás során átélt sokktól, melyet a hideg Golf-áramlat fúvása csak súlyosbított, úgy maradna. Persze figyelj oda, hogy lehetőleg ne legyen e szemmozdulat a napi rutin része – reggel sem –, hiszen ha gyakran csinálod, lehet káros az egészségre.

Ha sok vizet iszol, béka nő a hasadban!

Ha tényleg nőne béka a hasadban a sok víztől, akkor már rég egy egész kacsacsapat ugrálna odabent — és bizonyára értenéd a békák nászának minden "szavát" is. Szóval ne aggódj, nem válsz két lábon járó tamagochivá a sok víztől, viszont szüleink ezzel is csak minket védtek: ha túl sok vizet iszol nagyon rövid idő alatt, az a szervezeted számára veszélyes lehet: vízmérgezést okozhat – bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ehhez akár 7-8 litert is meg kellene innod. Mindenesetre a gyomor a túlzottan sok bevitt vízre reagálhat úgy, hogy úgy érezheted, mintha valami „nőne” vagy „mozogna” benne, de az csak a gyomor és a bélrendszer reakciója.