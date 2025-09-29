Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban

Nemrégiben nyitott Egerben az újabb Aldi, a városban a második üzletüket nyitották, korábban csak Hatvanban lehetett Aldiban vásárolni. A bővülés is azt mutatja, hogy nyilván egyre népszerűbb az üzletlánc, ami nem is túl meglepő, hiszen kuponos akciókkal és leárazásokkal várják a vásárlókat. Minden vasárnap és csütörtökön több tucat vevőcsalogató akciót vezetnek be. Szeptember 28-a óta pedig fél kilós kiszerelésben annyiért lehet kapni az egyik szuperélelmiszert, amennyiért máshol a felét sem kapjuk meg. Vigyázzunk, nehogy elkapkodják, mint egy másik akcióban szereplő termékeket.

Mindern héten vasárnap és csütörtökön akció kezdődik az Aldiban Fotó: MW

A kesudióból fél kilót most 2399 forintért találunk az Aldi polcain. Ráadásul a natúr, sótlan verziót, ami igazán egészséges. A kesudió a Közép-Amerikában őshonos örökzöld növény, a kesu fa gyümölcsének a magja. Réztartalma révén ismert rákmegelőző, a brazilok lekvárt, szörpöt és befőttet is készítenek belőle, de tehető például házi pesto szószba is, kínálhatjuk rágcsálnivalóként, tehetjük süteményekbe, turmixokba vagy müzlikbe is, hiszen rengeteg mindenhez illik. Az Aldiban ráadásul most kuponakció is van, 2 ezer forintot lehet megspórolni minden 15 ezer forintos vásárlásból.