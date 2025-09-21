szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélemény

1 órája

Az Alzheimer-kór valósága: statisztikák helyett emberi sorsok

Címkék#Alzheimer Társaság#világnap#édesanya#demencia

Szeptember 21. a Nemzetközi Alzheimer Társaság kezdeményezésére lett világnappá már több, mint negyedszázada. Az Alzheimer Világnap a betegségtudatosságot hivatott javítani, felhívni a figyelmet a vele kapcsolatos tévhitekre, illetve a betegek életkörülményeinek javítására.

Sike Sándor

Azt is olvashatjuk, ha rákeresünk a neten – újabban rákérdezünk a ChatGTP alkalmazással –, hogy az Alzheimer Társaság minden évben ezen a napon teszi közzé a demencia globális terjedésével, visszaszorításával, az aktuális tennivalókkal foglalkozó éves jelentését és ajánlásait.

Az Alzheimer betegség egy tüneteggyüttes
Rokonay Adrienne előadást tart az egri Alzheimer Caféban
Fotó: Gál Gábor/Heol.hu / Forrás: Heol.hu

Az alzheimer-kór legjellemzőbb "vonulata" a demencia

Ha keresgélünk, megtudhatunk sok-sok ismeretet a leggyakoribb demenciához vezető neurodegeneratív betegségről. Csak egy dolog van, amihez nem juthatunk hozzá a digitális világmindenségben: a hozzátartozói, baráti, ismerősi tapasztalat. Megélni azt, hogy mivel jár, hogy a hozzátartozónk – a feleség, a férj, az apa, vagy az édesanya, nagyapánk, nagyanyánk – napról-napra folyamatosan és egyre mélyebben belesüllyed a demenciába teljesen más, mint beütni a keresőbe a demencia szót.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szerencsésnek tudhatom magam, hogy azzal a szörnyűnek leírható élménnyel, hogy bármelyik közeli hozzátartozómat sújtotta volna e kór, nem kellett, s koromnál fogva már nem valószínű, hogy valaha is kell találkoznom. Ugyanakkor legalább három olyan ismerősöm is van, akinek – ugyan csak kívülről – bele-belepillanthattam napi küzdelmeibe. Még látni is nehéz – akár csak rövid időre is – azt, amit a demens beteget gondozó hozzátartozónak a nap 24 órájában meg kell élnie. A néző helyzete egyszerű, elfordíthatja a fejét. Aki gondoz, ápol, az nem menekülhet. Segítsük őt, ha tudjuk, de legalább értsük meg a helyzetét!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu