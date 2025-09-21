1 órája
Az Alzheimer-kór valósága: statisztikák helyett emberi sorsok
Szeptember 21. a Nemzetközi Alzheimer Társaság kezdeményezésére lett világnappá már több, mint negyedszázada. Az Alzheimer Világnap a betegségtudatosságot hivatott javítani, felhívni a figyelmet a vele kapcsolatos tévhitekre, illetve a betegek életkörülményeinek javítására.
Azt is olvashatjuk, ha rákeresünk a neten – újabban rákérdezünk a ChatGTP alkalmazással –, hogy az Alzheimer Társaság minden évben ezen a napon teszi közzé a demencia globális terjedésével, visszaszorításával, az aktuális tennivalókkal foglalkozó éves jelentését és ajánlásait.
Az alzheimer-kór legjellemzőbb "vonulata" a demencia
Ha keresgélünk, megtudhatunk sok-sok ismeretet a leggyakoribb demenciához vezető neurodegeneratív betegségről. Csak egy dolog van, amihez nem juthatunk hozzá a digitális világmindenségben: a hozzátartozói, baráti, ismerősi tapasztalat. Megélni azt, hogy mivel jár, hogy a hozzátartozónk – a feleség, a férj, az apa, vagy az édesanya, nagyapánk, nagyanyánk – napról-napra folyamatosan és egyre mélyebben belesüllyed a demenciába teljesen más, mint beütni a keresőbe a demencia szót.
Szerencsésnek tudhatom magam, hogy azzal a szörnyűnek leírható élménnyel, hogy bármelyik közeli hozzátartozómat sújtotta volna e kór, nem kellett, s koromnál fogva már nem valószínű, hogy valaha is kell találkoznom. Ugyanakkor legalább három olyan ismerősöm is van, akinek – ugyan csak kívülről – bele-belepillanthattam napi küzdelmeibe. Még látni is nehéz – akár csak rövid időre is – azt, amit a demens beteget gondozó hozzátartozónak a nap 24 órájában meg kell élnie. A néző helyzete egyszerű, elfordíthatja a fejét. Aki gondoz, ápol, az nem menekülhet. Segítsük őt, ha tudjuk, de legalább értsük meg a helyzetét!
