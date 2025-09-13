Besenyei Péter saját gépével érkezett és rögtön "röpködött" Makláron + fotók, videó

Az idén a 69. életévében járó Besenyei Péter tizenöt éves kora óta repül. Tudniillik róla, hogy már az első nemzetközi motoros műrepülő versenyén – 1982-ben az Osztrák Nemzeti Bajnokságon – minden versenyszámot megnyert. Ettől kezdve minden világ- és kontinens-bajnokságon a legeredményesebb magyar pilóta. Abban, hogy szombaton délután Makláron is megmutathatta kivételes képességét, a programot szervező Blue Point Sportegyesület mellett a település önkormányzatának volt még igen nagy szerepe, hiszen az egyedi gyártású gépével pontban fél háromkor a repülőtér légterébe érkező legenda "utazási" és egyéb költségeit ők állták.

Besenyei Péter saját gépével érkezett és rögtön "röpködött"

Forrás: Nemes Róbert/Heol.hu

Besenyei Péter a gépével ámulatba ejtett minden nézőt

Arról pedig, hogy a nézők értsék is a mutatványt a bemutatót hangosbemondón kommentelő Nagy Jenő gondoskodott. A Zsenya becenévre hallgató szpíker – maga is a szervező sportegyesület csapatának tagjaként – nem kisebb feladatot vállalt, mint a közönség két napon át tartó, szakmailag is precíz tájékoztatását. Már a délelőtti órákban is akadt dolga: a sajátos humorral fűszerezett gépbemutatóit már ekkor is nagy figyelem kísérte. Volt dolga ezzel is bőven, hiszen legalább 13 égi járművel érkezett a sportegyesületük, illetve ennyi használható is a repülőnapi programban. A csúcsteljesítményt azonban akkor kellett hoznia, amikor a legendás pilóta, Besenyei Péter gépével feltűnt a nyugati égbolton és azon nyomban belekezdett a lélegzetelállító mutatványokba.

Sokan "csak" Besenyei Pétert látni jöttek ki a reptérre

Természetesen sok érdeklődő kifejezetten erre a bemutatóra jött ki a reptérre. Jellemzően azt lehet mondani, hogy most személygépkocsiból több volt itt, mint a korábbi repülőnapokon emberből. A szerencsésebbek pedig nem csak abban az örömben részesültek, hogy láthatták Besenyei Péter legalább 10 perces attrakcióját, de földre szállását követően hozzájuthattak aláírásához, s a legszerencsésebbek pedig még szelfit is készíthettek a pilótával.

Besenyei Péter egy rövid interjút is adott. Ebből kiderült, hogy kétezer, a maklárihoz hasonló bemutató áll már a háta mögött. Amikor hívják, s nincsen még elfoglaltsága, természetesen szívesen vállal ilyen "fellépéseket". Egy korlát van: hogy a meghívás maximum 500-550 kilométeres sugarú körön belülről érkezzen. Ennek a gépe limitált üzemanyagtároló kapacitása az oka, mert leszállni és üzemanyagot vételezni túlságosan bonyolult, ezért olyat nem is vállal.