1 órája
Besenyei Péter saját gépével érkezett és rögtön "röpködött" Makláron + fotók, videó
Legendák a levegőben. Ez annak a két napos maklári repülőnapi programnak az elnevezése, amelynek legnagyobb legendája Besenyei Péter sokszoros műrepülő világbajnok.
Az idén a 69. életévében járó Besenyei Péter tizenöt éves kora óta repül. Tudniillik róla, hogy már az első nemzetközi motoros műrepülő versenyén – 1982-ben az Osztrák Nemzeti Bajnokságon – minden versenyszámot megnyert. Ettől kezdve minden világ- és kontinens-bajnokságon a legeredményesebb magyar pilóta. Abban, hogy szombaton délután Makláron is megmutathatta kivételes képességét, a programot szervező Blue Point Sportegyesület mellett a település önkormányzatának volt még igen nagy szerepe, hiszen az egyedi gyártású gépével pontban fél háromkor a repülőtér légterébe érkező legenda "utazási" és egyéb költségeit ők állták.
Besenyei Péter a gépével ámulatba ejtett minden nézőt
Arról pedig, hogy a nézők értsék is a mutatványt a bemutatót hangosbemondón kommentelő Nagy Jenő gondoskodott. A Zsenya becenévre hallgató szpíker – maga is a szervező sportegyesület csapatának tagjaként – nem kisebb feladatot vállalt, mint a közönség két napon át tartó, szakmailag is precíz tájékoztatását. Már a délelőtti órákban is akadt dolga: a sajátos humorral fűszerezett gépbemutatóit már ekkor is nagy figyelem kísérte. Volt dolga ezzel is bőven, hiszen legalább 13 égi járművel érkezett a sportegyesületük, illetve ennyi használható is a repülőnapi programban. A csúcsteljesítményt azonban akkor kellett hoznia, amikor a legendás pilóta, Besenyei Péter gépével feltűnt a nyugati égbolton és azon nyomban belekezdett a lélegzetelállító mutatványokba.
Sokan "csak" Besenyei Pétert látni jöttek ki a reptérre
Természetesen sok érdeklődő kifejezetten erre a bemutatóra jött ki a reptérre. Jellemzően azt lehet mondani, hogy most személygépkocsiból több volt itt, mint a korábbi repülőnapokon emberből. A szerencsésebbek pedig nem csak abban az örömben részesültek, hogy láthatták Besenyei Péter legalább 10 perces attrakcióját, de földre szállását követően hozzájuthattak aláírásához, s a legszerencsésebbek pedig még szelfit is készíthettek a pilótával.
Besenyei Péter egy rövid interjút is adott. Ebből kiderült, hogy kétezer, a maklárihoz hasonló bemutató áll már a háta mögött. Amikor hívják, s nincsen még elfoglaltsága, természetesen szívesen vállal ilyen "fellépéseket". Egy korlát van: hogy a meghívás maximum 500-550 kilométeres sugarú körön belülről érkezzen. Ennek a gépe limitált üzemanyagtároló kapacitása az oka, mert leszállni és üzemanyagot vételezni túlságosan bonyolult, ezért olyat nem is vállal.
Makláron minden adott a színvonalas rendezvényekhez
A kétnapos rendezvény főszervezője Vécsei Mihály portálunknak elmondta egyebek között, hogy tavalyelőtt voltak először itt, ahol is a reptér adottsága, a környezet és minden más adott arra, hogy színvonalas rendezvényeket meg lehessen valósítani. Közel két éve abban állapodtak meg a reptér tulajdonosával, hogy lépésről lépésre építik majd fel az egészet.
– Ebben az évben oda jutottunk, örömmel mondom, hogy a maklári önkormányzat is mellé állt már a rendezvénynek, Besenyei Péter "költségét" bevállalta, köszönet érte – fogalmazott Vécsei Mihály.
Besenyei Péter a maklári repülőtéren tart bemutatót
A Blue Point sportegyesületi vezető be is mutatott munkatársainknak a 13 gép közül többet is, egészen pontosan felhívta a figyelmet a különlegességeikre. Az Autogyro például egy olyan szerkezet, ami sem nem repülő, sem nem helikopter, hanem azoknak egy sajátos egyvelege. A német autópálya rendőrség ebből 40 darabot megrendelt a magyar fejlesztőtől. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekekre is gondoltak a kölyökjátszótér kialakításával, illetve mindkét nap érkezik hozzájuk a gyerekek nagy kedvence, Süsü a sárkány.
Legendák a levegőben – MakláronFotók: Nemes Róbert/Heol.hu
Melyikkel röpüljünk?
Az ingyenesen megtekinthető rendezvénynek van persze fizetős része is. Az étel és italfogyasztás mellett a sétarepülések. A repülni vágyók választhattak a Shark, AN-2, Cessna 172, Diamond 20, sárkányrepülő, Autogyro és a helikopter közül. (Itt jegyezzük meg tréfásan: a tehetősebbek akár mindegyiket is kipróbálhatták, kipróbálhatják még vasárnap is.)
Vécsei Miklós beszélt arról is, hogy 10-12 éve van együtt a szervező csapatuk. Ez idő alatt ez a mostani a 90. rendezvényük. Idén még négy programjuk lesz az ország különböző pontjain. Jövőre elérik a századikat, s még az is lehet, hogy Maklárt választják a jubileumi esemény helyszínéül.
A szombati forgatagban találkoztunk vitorlázó géppel is. Az Egri Repülőklub gépe volt az és Takács László okosította az érdeklődőket. Mi is megkérdeztük tőle, hogy mit is láthatunk, most itt a földön. Elmondása szerint az egri klub újranyitása 1986-ban történt meg, de az egriek repültek a 30-as évek óta, csak előbb a Pipis-hegyen, majd egészen 1964-ig itt Makláron. A gép pedig 1982-es gyártású. A repülős fiatalember azt külön is hangsúlyozta, hogy a vitorlázó gépeknél, amelyben nincsen motoros meghajtás, nem az életkornak, hanem a gép állapotának van jelentős szerepe.
