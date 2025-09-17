38 perce
Elkapták Batmant, hálóban akadt fenn a Bükkben + videó
Szombat este különleges élménnyel vártuk az érdeklődőket a Bükki Nemzeti Park munkatársai. A program résztvevői egy nászbarlang mellett ultrahangos detektorokkal és hőkamerákkal figyelhették meg a repülő emlősök mozgását, míg hálós befogásnak köszönhetően közelebbről is szemügyre vehették őket. Az est folyamán két turnusban zajlott az esemény, amin 10 denevérfajt sikerült befogni.
Mint a Facebookra feltöltött videós posztból kiderül, ezek közül a videón öt faj látható: a csonkafülű denevér, a kereknyergű patkósdenevér, a barna hosszúfülű-denevér, a nagyfülű denevér és a közönséges denevér.
Az este folyamán ezen fajokon kívül még további öt faj került hálóba, név szerint a kis patkósdenevér, a nagy patkósdenevér, a tavi denevér, a vízi denevér és a horgasszőrű denevér példányai.
A Batman filmek főszereplőjének ötletadó állatkáinak érdekes, de kevéssé ismert szezonális élettevékenységével ismerkedhettek meg a résztvevők.
A denevérek igen kitartó szerelmesek
– A denevérek nászidőszaka a nyár második felében kezdődik, s akár a telelés során is folyamatos. A násztevékenység során több faj esetében is jellemző, hogy a hímek a barlangok bejáratánál várják az olykor több száz kilométerről érkező nőstényeket. Egy-egy nászbarlangnál éjszakánként denevérfajok tömegei jelennek meg – írta Facebook oldalán korábban a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága.
