Eddig rosszul tudtad, hogy kell a kutyaéveket átszámítani! Mutatjuk, hogy számolhatod ki

Minden kutyás ismeri a klasszikus 7-es szabályt, azt, hogy az emberi életévekben mért évek számát egyszerűen héttel kell megszorozni. Ez azonban – a legújabb kutatások szerint nem ad pontos képet arról, életének épp mely szakaszában jár kedvenc négylábúnk. A kutya életkorának számítása ugyanis ettől jóval bonyolultabb, de nézzük is, mennyire!

A kutya életkorának számítása egy kicsit bonyolultabb, mint eddig hittük. Képünk illusztráció.

Fotó: Csapó Balázs

– Hétéves a kutyád? Akkor az valójában annyit jelent, hogy emberi években számolva a kutya életkora egy híján 50 éves. Ma is sokan gondolják úgy, hogy a kutyaévek kiszámításához csupán az emberi életkort kell héttel szorozni. Igen ám, csakhogy a legújabb eredmények szerint ennek az égvilágon semmilyen alapja nincs – írja a welovedogz.hu internetes portál cikke.

A kisebbek lassabban, a nagyobbak hamarabb öregszenek

Az American Kennel Club (AKC) szerint minden kölyök körülbelül 15 emberi évnek megfelelő kort öregszik az első éve alatt. Ezzel szemben az első és a második születésnapja között már várhatóan "csak" 9 évet öregszik, de innentől a számok már eltérnek egymástól.

Minél nagyobb termetű az ugatós házi kedvencünk, annál gyorsabban öregszik. Képünk illusztráció.

Fotó: Gáll Regina Adrienn

– A nagyobb fajták papíron "gyorsabban öregszenek", vagyis az emberi életkoruk megfelelője magasabb lesz, mint egy kisebb kutyáé, ami ugyanabban az időben született – írja a cikk.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Nem kell azonban megijedni: a várható életkor nagyban múlhat azon is, amit a gazdik tesznek kedvenceikért. A megfelelő táplálás, a rendszeres állatorvosi vizsgálat és az adott eb számára megfelelő tartási körülmények nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hosszabb időt töltsünk szőrben gazdag családtagjainkkal.

A kutya életkorának számítása: akkor mennyi is az annyi?

Bármennyire szeretnénk, nem tudunk gyors megoldóképletet adni az életkor becslésére. Az American Veterinary Medical Association (AVMA) közepes méretű kutyákra vonatkozó információi alapján elmondható, hogy míg egy kutya életének első éve körülbelül 15, a második éve pedig 9 emberi évnek felel meg, addig a harmadik évtől kezdve minden kutyaévet körülbelül 5 emberi évvel kell számolnunk – nagyobb termetű ebek esetében a kapott emberi korra számított értéket kissé felfelé kerekítve, kisebb kutyusoknál pedig kissé lefelé.

A gazdik is kíváncsiak szoktak lenni

– Pepe kutyám 13,5 évig volt velem. Ő volt az a kutya, amilyen az embernek csak egyszer jut az életében, s az is csak akkor, ha szerencsés. Mindig is szerettem volna tudni, emberi léptékekben nagyjából hány éves lehet, a jelenlegi számítási módszer szerint – mivel kistestű volt – lefelé kerekítve körülbelül 80 éves volt, amikor el kellett engednem. Mondjuk nem segít a hiányát jobban elviselni, de könnyebb talán elfogadni, hogy még a mi időszámításunk szerint is igen szép kort ért meg – emlékezett vissza kedvenc négylábújára kolléganőnk.