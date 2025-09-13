szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségnap

16 perce

A Kis Bocs jóvoltából ismét az élettel való elégedettség lesz a középpontban

Címkék#Egészségnap#Füzesabonyi Egészségügyi Központ#Füzesabonyi Járási Hivatal#Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat

A térség országgyűlési képviselője, dr. Pajtók Gábor mond köszöntőt egy hétfői rendezvényen Szihalmon. A Kis Bocs Baba-mama Közhasznú Egyesület szervezésében Egészségnap kezdődik az általános iskola tornatermében fél tízkor.

Sike Sándor

A délután 2 óráig tartó Egészségnap a Szihalmi Zeneiskola növendékeinek műsorával, majd dr. Pajtók Gábor, országgyűlési képviselő köszöntőjével veszi kezdetét. Rajta kívül üdvözli még a program résztvevőit Lukács Balázs, a Füzesabonyi Járási Hivatal vezetője, Bodáné Tóth Ildikó, Füzesabonyi Egészségügyi Központ intézményvezetője és Galyasné Dósa Katalin, Szihalom község polgármestere, a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület elnöke.

Ismét Egészségnap lesz a Kis Bocs szervezésében
Az egészségnap nagy hagyománnyal bír az egyesület életében
Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Az Egészségnap programja, a teljesség igénye nélkül:

A programok sorában a nagy érdeklődéssel várt Pál Feri atya – "Elégedetten az élettel - Vágyak, célok, küzdelmek" előadása 10 órakor kezdődik, majd követi őt fél 12-től a dr. Dósáné dr. Fekete Márta és csapata által tartott jógabemutató és jógagyakorlatok. Számos stand is látogatható lesz a rendezvény ideje alatt.

A szakmai standon például ott találják majd

Bodáné Tóth Ildikót, a Füzesabonyi Egészségügyi Központ intézményvezetőjét, dr. Dékány Ágnes háziorvost, dr. Sajjadi Seyed Abdolvahab fogorvost, Csont-Ivanics Viktória védőnőt, Nagyné Bonczidai Katalint, a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Füzesabonyi Tagintézményének megbízott igazgatóját, Turbucz-Törő Zsuzsa gyógypedagógus mesterpedagógust, dr. Karczag Alexandra és Szilvási-Zupko Anett pszichológusokat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Heves Vármegyei Kormányhivatal standjánál vérnyomásmérés, testzsír és BMI elemzőgép, haskörfogatmérés, részeg és drogos szemüveg, mellmulázs, magzatmodell, okostányér, egészségtotók segítik az egészséges életmód titkainak jobb megismerését. Mellettük a Heves Vármegyei Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészségközpont standjánál tanulhatók az újraélesztés "szabályai", de lelki egészség tanácsadásban is részesülhetnek az érdeklődők.

Vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint- és húgysavmérés, amit a Füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda pultjánál elvégeztethetnek a résztvevők. E mellett a Geers ingyenes hallásszűrést kínál. Az egészséges étkezés pedig – egészséges szendvicsek, egészséges gyümölcsök kóstolásával – a Veteményeskert, Chili Műhely, Falatka Büfé és a Kis Bocs Vitaminkonyha jóvoltából lesz biztosított a helyszínen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu