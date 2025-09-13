1 órája
A Kis Bocs jóvoltából ismét az élettel való elégedettség lesz a középpontban
A térség országgyűlési képviselője, dr. Pajtók Gábor mond köszöntőt egy hétfői rendezvényen Szihalmon. A Kis Bocs Baba-mama Közhasznú Egyesület szervezésében Egészségnap kezdődik az általános iskola tornatermében fél tízkor.
A délután 2 óráig tartó Egészségnap a Szihalmi Zeneiskola növendékeinek műsorával, majd dr. Pajtók Gábor, országgyűlési képviselő köszöntőjével veszi kezdetét. Rajta kívül üdvözli még a program résztvevőit Lukács Balázs, a Füzesabonyi Járási Hivatal vezetője, Bodáné Tóth Ildikó, Füzesabonyi Egészségügyi Központ intézményvezetője és Galyasné Dósa Katalin, Szihalom község polgármestere, a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület elnöke.
Az Egészségnap programja, a teljesség igénye nélkül:
A programok sorában a nagy érdeklődéssel várt Pál Feri atya – "Elégedetten az élettel - Vágyak, célok, küzdelmek" előadása 10 órakor kezdődik, majd követi őt fél 12-től a dr. Dósáné dr. Fekete Márta és csapata által tartott jógabemutató és jógagyakorlatok. Számos stand is látogatható lesz a rendezvény ideje alatt.
A szihalmi Kis Bocs ezúttal egészségnapra invitálja az embereket
A szakmai standon például ott találják majd
Bodáné Tóth Ildikót, a Füzesabonyi Egészségügyi Központ intézményvezetőjét, dr. Dékány Ágnes háziorvost, dr. Sajjadi Seyed Abdolvahab fogorvost, Csont-Ivanics Viktória védőnőt, Nagyné Bonczidai Katalint, a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Füzesabonyi Tagintézményének megbízott igazgatóját, Turbucz-Törő Zsuzsa gyógypedagógus mesterpedagógust, dr. Karczag Alexandra és Szilvási-Zupko Anett pszichológusokat.
Heves Vármegyei Kormányhivatal standjánál vérnyomásmérés, testzsír és BMI elemzőgép, haskörfogatmérés, részeg és drogos szemüveg, mellmulázs, magzatmodell, okostányér, egészségtotók segítik az egészséges életmód titkainak jobb megismerését. Mellettük a Heves Vármegyei Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészségközpont standjánál tanulhatók az újraélesztés "szabályai", de lelki egészség tanácsadásban is részesülhetnek az érdeklődők.
Vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint- és húgysavmérés, amit a Füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda pultjánál elvégeztethetnek a résztvevők. E mellett a Geers ingyenes hallásszűrést kínál. Az egészséges étkezés pedig – egészséges szendvicsek, egészséges gyümölcsök kóstolásával – a Veteményeskert, Chili Műhely, Falatka Büfé és a Kis Bocs Vitaminkonyha jóvoltából lesz biztosított a helyszínen.
