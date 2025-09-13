A Kis Bocs jóvoltából ismét az élettel való elégedettség lesz a középpontban

A délután 2 óráig tartó Egészségnap a Szihalmi Zeneiskola növendékeinek műsorával, majd dr. Pajtók Gábor, országgyűlési képviselő köszöntőjével veszi kezdetét. Rajta kívül üdvözli még a program résztvevőit Lukács Balázs, a Füzesabonyi Járási Hivatal vezetője, Bodáné Tóth Ildikó, Füzesabonyi Egészségügyi Központ intézményvezetője és Galyasné Dósa Katalin, Szihalom község polgármestere, a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület elnöke.

Az egészségnap nagy hagyománnyal bír az egyesület életében

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Az Egészségnap programja, a teljesség igénye nélkül:

A programok sorában a nagy érdeklődéssel várt Pál Feri atya – "Elégedetten az élettel - Vágyak, célok, küzdelmek" előadása 10 órakor kezdődik, majd követi őt fél 12-től a dr. Dósáné dr. Fekete Márta és csapata által tartott jógabemutató és jógagyakorlatok. Számos stand is látogatható lesz a rendezvény ideje alatt.