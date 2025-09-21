A Fehérszarvas Vadásztanya legendává lett, Puskás Öcsi is többször megfordult benne

Konkoly Györgytől megtudjuk, hogy akkoriban még a Fagylaltkert is működött, zenével. A Hallban volt a táncos lehetőség, ott is dolgozott, mert a szamárlépcsőt végig kellett járni. Ott volt felszolgáló három évig, majd a Grillben is. A Mátra Szálló következett, ott már üzletvezetőként.

– Ott tanulhattam meg, hogy miként kell vezetni egy szállodát, csinálni egy éttermet. Mikor kezdtem a Kazamata még nem volt meg, hanem a Taverna, a Zöld Pecsét bárral az igen. Ami pedig a színház közönségét illeti: nagyon sokan jártek be, de az is csak annak köszönhető, hogy én megvártam az előadás végét. Olyankor nem mehettünk haza 11 órakor. Az előadásnak 10-kor lett vége, mindenki vacsorázott, szólt a zene, általában hajnali egykor fejeződött be. Így szoktattuk oda őket. Azt nem mondhattuk, miután leült kiöltözve, hogy egyen meg egy szendvicset, tatár bifszteket és menjen haza.Túlóráztunk és akkor még volt fogyasztás is, tehetősebb emberek jöttek – fejti meg az egyik rejtvényt a vendéglátós.

Az éttermen belüli boxról megtudjuk: egy eldugott kis valami volt, beültek oda egy borra, beszélgetni öten-hatan. A kisterem is "ilyen valami" volt, csak 16 főre, húszra. Kellemes. Egy családnak születésnapra, egy vállaltnak munkaülésre. Ott adtak a cégek találkozót a vendégnek "beszéljük meg és közben megvacsorázunk". Munkaebédek, munkavacsorák voltak ott.

Az ételeik közül a tatár bifsztek kuriózum volt. Főként, mert '69-ben nem volt divat nyers húst enni. A Fehérszarvasé nagyon híres volt, sokan elvitelre kérték. A titok pedig?

A fűszer arányaibann van a lényeg, szívvel lélekkel csinálom, meg addig kevergetem, míg jó nem lesz. Oda kellett figyelni a minőségre. Csak bélszínt lehet beletenni, semmi mást.

Specialitásuk volt viszont a vadmalac leves, amit nagyon jól csinált Elek mami, aki Hutáról jött a Szarvasba. A néni hozta magával a receptet, aminek már akkor nagy sikere volt.

– Sokan utána már csak a vadmalac levesre jöttek, nagyon megszerettettük a vendégekkel. Meg kellett adni a módját. Sűrűnek kellett lenni, ízletesnek. Tejfölt kellett bele rakni, nem 12 százalékosat, hanem húszasat. Csak minőségből lehet minőséget adni. Sok egyéb dolog mellett attól volt jó a Szarvas, hogy kellemes zenét csináltak a Csámpai Károlyék, Tanyi Zoliék – a fia, az apja is játszott ott –, meg Péter az őszhajú. A vak zenész Bíró Józsi is... Csámpai, és a Péter volt a legjobb, ment a vacsorához a zenéjük, nem volt hangos. Kicsit más volt Bíró Józsika, ha nem figyeltünk oda, hajlandó volt átmenni jazzba, hogy odaterelje a figyelmet.