Pörög már a gombaszezon az egri piacon, a gombaszakértő elárulta, merre érdemes gombászni a Bükkben
Van már gomba a Bükk környékén, mutatjuk milyen fajta és mennyibe kerül. Gombaszakértő segít nekünk, ha magunk szedjük a gombát. A szőlőnek sincs híja, sőt, a következő hónapokban még bőven lesznek elérhető fajták.
A nyári aszály nem tett jót a gombaszezonnak de az elmúlt hetek esőzései megtették a hatásukat. Ezen a héten már jócskán akadt gomba a piacon, szegfűgomba, vargánya és rókagomba is akadt, igaz utóbbi import, Erdélyben szedték. Hosszú kihagyás után már újra dolgozik gombaszakértő az egri piacon tavasztól, így vizsgáltathatunk is.
Szegfű gomba minden pulton akadt, a poroszlói Balog Ernőné elmondta, hogy most kezdődött a szezon, vargánya, szegfűgomba akad bőven Heves vármegye déli részén.
- Sajnos a szárazság miatt eddig nem volt gomba, de most a jó legelőkön már akad szép számmal, a sok eső várhatóan segít. Mi már 40 éve gombászunk - mondta el portálunknak.
Gomba- és szőlőszezon az egri piaconFotók: Bóta Zoltán/Heol.hu
A Bükkben is elkezdődött a szezon, elmondta fenyőtinóru, szegfűgomba és réti champion illetve vargánya is akad már.
- A rókagomba viszont Erdélyből van, de indul a rizike szezonja is. Lehet menni a környező erdőkbe - mondta Kovács Jánosné. Elmondta a rókagomba és a vargánya kilója 6 ezer forint körül van, de 500, 1500 és 2000 forintért is adják a gomba csomóját, a szegfű gomba a legolcsóbb. A Bükk fennsíkon már pöfeteg is akadt, Nagyvisnyóhoz, Ózd környékére és Szilvásváradra is járnak gombászni.
A gombaszakértő elmondta, merre érdemes gombászni
Kelemen Andrea gombaszakértő elmondta, hogy sokan érkeznek már maguk szedte gombával is ellenőrzésre, de árus is egyre több van.
- Most kell még kijönnie a vargányának - ennek tolódott a szezonja, Nógrádban már egy ideje akad. A szegfűgomba kint van már, az erdőszéli csiperke is. Akad némi galambgomba, ami régen roskadásig termett. Laskagomba is van, a fenyőrizike is megjelent, de én még ezt korainak, meglepőnek találom. Nyárfa-érdestinóru is a Bükkből van a piacon, de külföldről is hozzák, Erdélyből, Lengyelországból a rókagombát - sorolta a gombaszakértő. Mint mondta, hamarosan megjelenik tömegesen a vargánya is, mert a piruló galóca, aminek növekedése megelőzi, már megjelent, hoztak be ellenőrzésre többen is a gombaszakértőhöz Egerbe.
Nem éri meg a kockázat: vizsgáltassuk meg az erdőben szedett gombát!
Kelemen Andrea elmondta azt is, merre induljon az, aki gombászna. Cserépfalu után a Mocsáros háznál, Felsőtárkány után is vannak jó gombászó helyek. De csapatosan egy Hór-völgyi túrával is össze lehet kötni a gombaszedést. Oda csak biciklivel vagy gyalogosan lehet bemenni behajtási engedély híján.
Nem csak a gombának, a szőlőnek is szezonja van az egri piacon. Fehér és vörös fürtök tömkelegéből választhatunk. Van, aki a háztájiból hozza az őszi gyümölcsöt, de őstermelők is árusítanak a piacon. Egy domoszlói asszony a saját kertjéből szedett szőlőt árulta, volt nála saszla 7-800 forintért és muskotály is ugyanennyiért. Sőt, nála háztáji füge is akadt, igaz, annak fajtáját nem tudta, mivel unokái a bokorral együtt vették a házat. A fügének darabja az áruházakban 300 forint is lehet most, a néninél 70-80 forint a piacon.
- Keresik egyébként a fügét is, főleg a fiatalabbak - fűzte hozzá.
Szabó-Borsos Boglárka mátraaljai őstermelő a piaccsarnok sarkánál árult most is, megszámlálhatatlan szőlőfajta volt a pulton. A klasszikus saszla 900 forintért kapható, a magnélküli, a Viktória, az Apólia, SutánSuprnova, Sultanina, Alphonse Lavallée, Red Globe, Matilde és a klasszikus Pölöskei Muskotály is 1200 forintos kiló áron fogyott.
- A szőlőszemek nagyságán látszik a csapadékhiány, de összességében jó szezonunk van, azt mondhatom, ízre kiváló csemegeszőlőt kínálhatunk. A szezon egészen novemberig tart, nagyon sok fajtánk van, összesen több mint 30 féle szőlőt hozunk minden évben az egri piacra - sorolta Boglárka. Akadt nála már birsalma is - annak is indul a szezonja, de lekvárokat is kínált, házi barack és szilvalekváros üvegek is sorakoztak a pulton.