Pörög már a gombaszezon az egri piacon, a gombaszakértő elárulta, merre érdemes gombászni a Bükkben

A Bükkben is elkezdődött a szezon, elmondta fenyőtinóru, szegfűgomba és réti champion illetve vargánya is akad már.

- A rókagomba viszont Erdélyből van, de indul a rizike szezonja is. Lehet menni a környező erdőkbe - mondta Kovács Jánosné. Elmondta a rókagomba és a vargánya kilója 6 ezer forint körül van, de 500, 1500 és 2000 forintért is adják a gomba csomóját, a szegfű gomba a legolcsóbb. A Bükk fennsíkon már pöfeteg is akadt, Nagyvisnyóhoz, Ózd környékére és Szilvásváradra is járnak gombászni.

A gombaszakértő elmondta, merre érdemes gombászni

Kelemen Andrea gombaszakértő elmondta, hogy sokan érkeznek már maguk szedte gombával is ellenőrzésre, de árus is egyre több van.

- Most kell még kijönnie a vargányának - ennek tolódott a szezonja, Nógrádban már egy ideje akad. A szegfűgomba kint van már, az erdőszéli csiperke is. Akad némi galambgomba, ami régen roskadásig termett. Laskagomba is van, a fenyőrizike is megjelent, de én még ezt korainak, meglepőnek találom. Nyárfa-érdestinóru is a Bükkből van a piacon, de külföldről is hozzák, Erdélyből, Lengyelországból a rókagombát - sorolta a gombaszakértő. Mint mondta, hamarosan megjelenik tömegesen a vargánya is, mert a piruló galóca, aminek növekedése megelőzi, már megjelent, hoztak be ellenőrzésre többen is a gombaszakértőhöz Egerbe.