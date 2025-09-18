2 órája
Vegyszerek nélkül is tisztává varázsolható a grillrács – tippek, trükkök a tisztításhoz
Ahogy véget ér a nyár, kerti felszereléseinket fokozatosan elpakolhatjuk. A grillsütő is megérdemli a téli pihenőt, de előtte – akárcsak a többi eszközt – gondoskodnunk kell a tisztításáról. A rácsra gyakran rátapad a hús, a hal vagy a zöldség, így alapos takarítás szükséges. Szerencsére ezt akár vegyszerek nélkül is megtehetjük, például ecettel. Vannak azonban olyan modern grillsütők is, amelyek karbantartása szinte semmi pluszmunkát nem igényel.
A prémium kategóriás sütőkben gyakran megtalálható a pirolízis funkció, amely nagymértékben megkönnyíti a sütő és a grillrács tisztítását. A folyamat lényege, hogy a készülék akár 500 °C-ra is felmelegszik, így a lerakódott zsír és ételmaradék elég, majd finom, szénszerű hamuvá alakul. Amikor a sütő lehűlt, nincs más teendőnk, mint egy nedves ronggyal egyszerűen kitörölni a hamut.
Grillrács – mikor érdemes tisztítani?
Ha azt szeretnénk, hogy minden grillezett fogásunk ízletes legyen, a rácsról mindig el kell távolítanunk a rátapadt szennyeződéseket. A legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer, ha még melegen, közvetlenül a használat után tisztítjuk meg. Most, hogy közeledik a grillszezon vége, különösen fontos egy alapos takarítás, így tavasszal nem a fáradságos sikálással kell majd kezdenünk.
Milyen módszerek léteznek a grillrács tisztítására?
A gáz- és a faszenes grillnél egyaránt bevált módszer a kiégetés. A sütés végeztével érdemes még 10–15 percig égni hagyni a tüzet, így a rácson maradt ételmaradék elszenesedik, és könnyen eltávolítható, például grillkefe segítségével. Az öntöttvas grillrács esetében azonban nem utólag, hanem a grillezés előtt célszerű kiégetni.
További ötletek a grill tisztításához
A zaol.hu-nak több remek ötletet is összeszedett a grillrács tisztításához. Nem mindenki égeti ki a grillrácsot, ők az odakozmált ételmaradék eltávolítására szódabikarbónát használnak. A módszer a következő: a szódabikarbónát keverjük össze egy kevés vízzel. Az így kapott sűrű pasztát kenjük rá a grillrácsra, és hagyjuk rajta fél napig.
A szódabikarbóna feloldja a zsírt és a szennyeződést. Ezután dörzsöljük át a rácsot kefével vagy szivaccsal, majd öblítsük le. Van, aki mosogatógépben is elmossa, de ezt a szakértők nem ajánlják, mivel az öntöttvas grillrácsot kikezdi a gőz. A rozsdamentes rácsokat viszont be lehet tenni a mosogatógépbe, persze a nagyobb szennyeződéseket ebben az esetben is érdemes előtte eltávolítani.
Ecet és a kávézacc – savasságukkal segítenek
Az ezerarcú ecettel nem csak salátáinkat ízesíthetjük meg, hanem a grillrácsot is megtisztíthatjuk. Töltsünk egy szórófejes flakonba ecet és víz 1:1 arányú keverékét. Fújjuk be vele a rácsot, és hagyjuk rajta egy ideig. Az ecetsav szépen feloldja a szennyeződéseket. A kávézacc amellett, hogy jót tesz növényeinknek, savas hatása révén ugyancsak alkalmas a grillrácsra tisztítására. Az alapos bedörzsölést követően a makacs, zsíros szennyeződésektől könnyedén megszabadulhatunk.
Hagyma utána, krumpli előtte
A konyhában az egyébként ételkészítésre használt alapanyagok is a segítségünkre lehetnek. Ha egy félbevágott hagymával a még meleg grillrácsot bekenjük, könnyedén eltávolíthatjuk az odaégett darabokat. Megelőzésre nemcsak az olaj, hanem a krumpli is jó, ajánlja a Mindmegette.hu. Dörzsöljük be a rácsokat egy félbevágott krumplival. Egy keményítőréteg képződik rajta, ami megakadályozza, hogy az ételek ráragadjanak a rácsra.
Ha tisztítást télre hagyjuk, akár a fagyos hó is alkalmas erre, ha abban húzkodjuk meg a grillrácsot. Persze, miután már évek, évtizedek óta nem számolhatunk komoly havazással, erre nem sok esélyünk van. Jobban járunk, ha ősszel végzünk alapos munkát, hogy jövő tavasszal tisztán vehessük elő grillsütőnket.
