Vegyszerek nélkül is tisztává varázsolható a grillrács – tippek, trükkök a tisztításhoz

A prémium kategóriás sütőkben gyakran megtalálható a pirolízis funkció, amely nagymértékben megkönnyíti a sütő és a grillrács tisztítását. A folyamat lényege, hogy a készülék akár 500 °C-ra is felmelegszik, így a lerakódott zsír és ételmaradék elég, majd finom, szénszerű hamuvá alakul. Amikor a sütő lehűlt, nincs más teendőnk, mint egy nedves ronggyal egyszerűen kitörölni a hamut.

Így érdemes tisztítani a grillrácsot.

Forrás: Shutterstock

Grillrács – mikor érdemes tisztítani?

Ha azt szeretnénk, hogy minden grillezett fogásunk ízletes legyen, a rácsról mindig el kell távolítanunk a rátapadt szennyeződéseket. A legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer, ha még melegen, közvetlenül a használat után tisztítjuk meg. Most, hogy közeledik a grillszezon vége, különösen fontos egy alapos takarítás, így tavasszal nem a fáradságos sikálással kell majd kezdenünk.

Milyen módszerek léteznek a grillrács tisztítására?

A gáz- és a faszenes grillnél egyaránt bevált módszer a kiégetés. A sütés végeztével érdemes még 10–15 percig égni hagyni a tüzet, így a rácson maradt ételmaradék elszenesedik, és könnyen eltávolítható, például grillkefe segítségével. Az öntöttvas grillrács esetében azonban nem utólag, hanem a grillezés előtt célszerű kiégetni.

További ötletek a grill tisztításához

A zaol.hu-nak több remek ötletet is összeszedett a grillrács tisztításához. Nem mindenki égeti ki a grillrácsot, ők az odakozmált ételmaradék eltávolítására szódabikarbónát használnak. A módszer a következő: a szódabikarbónát keverjük össze egy kevés vízzel. Az így kapott sűrű pasztát kenjük rá a grillrácsra, és hagyjuk rajta fél napig.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szódabikarbóna feloldja a zsírt és a szennyeződést. Ezután dörzsöljük át a rácsot kefével vagy szivaccsal, majd öblítsük le. Van, aki mosogatógépben is elmossa, de ezt a szakértők nem ajánlják, mivel az öntöttvas grillrácsot kikezdi a gőz. A rozsdamentes rácsokat viszont be lehet tenni a mosogatógépbe, persze a nagyobb szennyeződéseket ebben az esetben is érdemes előtte eltávolítani.