Számos betegséget gyógyíthatnak Heves vármegye gyógyvizei
Nem véletlenül nevezik Egert a fürdők városának: rögtön a belvárosának közepén egy polgári hangulatot idéző strandfürdőt találunk, mely 1932-ben nyitotta meg kapuit. De nem ez az egyetlen hely közel s távol, ahol még a gyógyulásra vágyók is megpihentethetik fáradt, vagy épp fájós végtagjaikat. A Heves vármegyei gyógyfürdők messze földön híresek, s számtalan betegségre jelenthetnek kiegészítő terápiát.
A Heves vármegyei gyógyfürdők közül azonban csak négy tekinthető klasszikus fürdőnek: a demjéni gyógy- és termálfürdő, az Egri Termálfürdő, az egerszalóki Saliris Resort és a Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő. Gyógyfürdőnek számít a Mátraderecskén működő gyógygázfürdő is, ahol azonban a gyógyhatást nem a víz maga, hanem a feltörő szén-dioxid gáz jelenti, valamint a Parádfürdői Kórház is rendelkezik ugyanilyen minősítéssel.
Gyógyfürdők Heves megyében
A legtöbb gyógyvíz minősítésű vizet adó forrás Demjénben található, míg Egerben négyet tartanak nyilván. Bükkszéken és Parádsasváron egyaránt 2 gyógyvizes forrás található, melyek közül a parádit ivókúrához használják – az ismert Parádi víz származik innen.
Demjéni gyógyvíz – mire jó, és kiknek nem ajánlott?
Mint a Demjén Cascade Resort & Spa internetes oldaláról megtudtuk, a 690 méter mélyről feltörő természeti kincs a vizsgált összetevők alapján nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, kemény, fluoridos, kénes gyógyvíz, melynek jelentős a vas és metakovasav tartalma, amely lassítja az öregedést, jótékony hatással van a bőrre, körömre, hajra. Egyes szakvélemények szerint a magyarországi gyógyvizek nem létező ranglistáján nagyon előkelő helyet foglal el a demjéni. A benne található kén beépülhet az ízületi porcba, így a porckopásos, úgynevezett degeneratív ízületi betegség a kénes fürdőkúra hatására jelentősen javulhat. A szervezetbe jutott kén az ereket és a koszorúereket tágítja, így a szív vérellátását is segíti.
A kalcium és a magnézium jelentős biológiai hatásával is lehet számolni. Az előbbi gyulladáscsökkentő hatású, míg a magnézium az izmok működőképességét javítja, egyben fokozza a szervezet stressztűrő képességét.
A fürdőkúra alkalmazható:
- a reumatikus bántalmak csökkentésére,
- ízületek kopásos degeneratív elváltozása,
- csontritkulás,
- köszvény,
- csontsérülések,
- ortopédiai műtétek elő-, és utókezelésére.
Meg kell említeni a gyógyvíz pozitív hatását az idegrendszerre is, mivel a stressztűrő képesség emelésében sokat segít egy hosszabb fürdőkúra.
Nem javasolt azonban a kezelés fertőző betegségek, rosszindulatú daganatok, szívelégtelenség, keringési zavar, trombózis, más vérképzőszervi betegségek, asztma, magas vérnyomás és terhesség esetén.
Török Fürdő Eger: a gyógyvíz egészségre gyakorolt hatása
Az Egri Termélfürdő honlapjáról kiderül, hogy a Török Fürdő különlegessége a medencék alját borító kövek közül feltörő 30-32°C-os radonos gyógyvíz, mely meglehetősen ritkán fordul elő. A radon részben a bőrön át, részben belégzés útján jut be a szervezetbe. Gyógyító hatását a gyógyászatban már régóta ismerik, és világszerte alkalmazzák: a radon az immunrendszer stimulálásán keresztül gyulladás- és fájdalomcsillapító hatású, valamint enyhíti a reumás fájdalmakat és a keringési rendellenességeket is. A bőrön keresztül felszívódó radon endorfintermelő, így kedvező hatással van a közérzetünkre is.
Milyen problémák esetén javallott a Török Fürdő vize?
- Ízületi megbetegedések: Idült gyulladásos ízületi betegségek és autoimmun megbetegedések
- Gerincbetegségek: a gerincoszlop degeneratív és gyulladásos megbetegedései
- Csontok, izmok, inak betegségei: izomfájdalma, csonttörések utáni állapotok, sérülések utáni mozgáskorlátozottság
- Idegrendszer betegségei közül: ideggyulladások, idegzsábák fél heveny és idült esetei mozgásszervi elváltozással
- Anyagcsere-betegségek mozgásszervi elváltozásokkal: köszvény
- Cukorbetegség – mozgásszervi elváltozásokkal
- A vegetatív idegrendszer zavarai, kifáradásos állapotok roborálása
- Ortopédiai és baleseti sebészeti és idegsebészeti beavatkozásokat követő rehabilitációs kezelés
Az egerszalóki gyógyvíz más betegségekre is való
A Saliris Thermal&Spa weboldalán található ismertető szerint a 410 méter mélyről feltörő 65-68 Celsius fokos kalcium-nátrium-hidrokarbonátos hévíz fluoridos, kénes termálvíz, magas szabadszénsav- és meta-kovasavtartalommal. A kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Teljes oldott ásványi anyag tartalma literenként 1602 mg. Jótékony hatása frissítő fürdőként is élvezhető, de számos gyógykezelés alapjául is szolgál. A víz 30 nyomelemet tartalmaz, ebből 19 biológiailag nélkülözhetetlen. A kalcium gyulladáscsökkentő hatású, a kén az ízületi porc fontos alkotóeleme.
A gyógyvíz által kezelt betegségek
- bőrbetegségek
- ekcéma
- pikkelysömör
- mozgásszervi betegségek
- csont-, ízületi-, szalagsérülések, műtétek, protézisek beültetése utáni rehabilitáció
- gerincbántalmak
- idült gyulladásos mozgásszervi betegségek
- Ízületek kopásos (degeneratív) betegségei
- Ízületi gyulladás
- nőgyógyászati és urológiai betegségek
- nőgyógyászati gyulladások
Bükkszéken az élet sója: Salvus gyógyvíz mire jó?
A Bükkszéki Strandfürdőben található meg az összetételét tekintve a világon egyedülálló, igen magas összes oldott anyag tartalmú (22.989 mg/l) gyógyvíz. Az anionok közül kiemelkedő mennyiségű a hidrogén-karbonát, amely a többi összetevővel komplex hatást kifejtve a vizet az egyik legkülönösebb tulajdonságú gyógyvízzé teszi. A Salvus Gyógyvízben oldott halogénelemek az egészséges emberek számára is jó hatásúak.
– A Salvus gyógyvíz világviszonylatban is egyedülálló, magas összes oldott ásványi anyagtartalmú természetes, lúgos gyógyvíz. Kiváló gyomorégés, hányinger, puffadás, savtúltengéses gyomorbetegségek, gyomorfekély, elhúzódó gyomorhurut esetén. Belélegző kúrával kiváló hurutos betegségek kezelésére, nyákoldásra, dohányzás okozta panaszokra – tudtuk meg a strandfürdő honlapján.
A gázok is gyógyíthatnak – a Mofettában pont ez történik
Vulkáni utóműködésként gyakran jelentkezik gázkiömlés, aminek összetevői a bőrön át a véráramába bejutva gyógyító hatást fejtenek ki. A gáz összetételétől függően az indikációs kör változik, a magas kéntartalmú erdélyi mofettákat elsősorban reumatológiai, mozgásszervi betegségekben alkalmazzák, a döntően széndioxidot tartalmazó szárazfürdő az angiológiai betegségekre is kiváló hatású. A mátraderecskei gyógygáz jelentősen hozzájárul az ország érbetegeinek, egyes reumatológiai kóresetek színvonalas ellátásához, rehabilitációjához is.
A Parádi víz is sokak számára jelenhet segítséget
A Parádi kénes gyógyvíz egy alkáli-hidrogénkarbonátos, kénes, természetes szénsavas, kalciumot is tartalmazó gyógyvíz, melynek nyerőhelye a Csevice I. forrás Parádsasváron.
– Használható mind a savtúltengéses, mind a savhiányos állapotok okozta panaszok enyhítésére, attól függően, hogy éhgyomorra vagy étkezés után alkalmazzuk. Elősegíti az emésztést, megszünteti a puffadást, javítja az étvágyat. Epehólyag összehúzó hatásával az epepangással járó betegségek kezelésében is szerepet kap. Szintén hasznos a mozgásszervi problémákkal kezeltek esetében, hiszen kén rakódik le az ízületi porcokban, valamint húgysavürítő hatásával a köszvényes panaszok csökkentésében is szerepet játszik – olvasható a honlapon.
A fenti javallatok a fürdőtől származó információk. Konkrét panasz esetén forduljon szakorvoshoz.
Fontos: a fentebbi javaslatok a fürdőktől származnak, konkrét panaszok esetén szakorvoshoz kell fordulni. Az egyes gyógyvizek használatát kizáró okokról, tényezőkről is kérjen bővebb tájékoztatást a szakrendeléseken – egyes esetekben ugyanis a jóból is megárt a sok!
