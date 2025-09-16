Számos betegséget gyógyíthatnak Heves vármegye gyógyvizei

A Heves vármegyei gyógyfürdők közül azonban csak négy tekinthető klasszikus fürdőnek: a demjéni gyógy- és termálfürdő, az Egri Termálfürdő, az egerszalóki Saliris Resort és a Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő. Gyógyfürdőnek számít a Mátraderecskén működő gyógygázfürdő is, ahol azonban a gyógyhatást nem a víz maga, hanem a feltörő szén-dioxid gáz jelenti, valamint a Parádfürdői Kórház is rendelkezik ugyanilyen minősítéssel.

Szűkebb hazánk egyik legismertebb gyógyfürdője a Török Fürdő Egerben.

Gyógyfürdők Heves megyében

A legtöbb gyógyvíz minősítésű vizet adó forrás Demjénben található, míg Egerben négyet tartanak nyilván. Bükkszéken és Parádsasváron egyaránt 2 gyógyvizes forrás található, melyek közül a parádit ivókúrához használják – az ismert Parádi víz származik innen.

Demjéni gyógyvíz – mire jó, és kiknek nem ajánlott?

Mint a Demjén Cascade Resort & Spa internetes oldaláról megtudtuk, a 690 méter mélyről feltörő természeti kincs a vizsgált összetevők alapján nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, kemény, fluoridos, kénes gyógyvíz, melynek jelentős a vas és metakovasav tartalma, amely lassítja az öregedést, jótékony hatással van a bőrre, körömre, hajra. Egyes szakvélemények szerint a magyarországi gyógyvizek nem létező ranglistáján nagyon előkelő helyet foglal el a demjéni. A benne található kén beépülhet az ízületi porcba, így a porckopásos, úgynevezett degeneratív ízületi betegség a kénes fürdőkúra hatására jelentősen javulhat. A szervezetbe jutott kén az ereket és a koszorúereket tágítja, így a szív vérellátását is segíti.

A kalcium és a magnézium jelentős biológiai hatásával is lehet számolni. Az előbbi gyulladáscsökkentő hatású, míg a magnézium az izmok működőképességét javítja, egyben fokozza a szervezet stressztűrő képességét.

A fürdőkúra alkalmazható:

a reumatikus bántalmak csökkentésére,

ízületek kopásos degeneratív elváltozása,

csontritkulás,

köszvény,

csontsérülések,

ortopédiai műtétek elő-, és utókezelésére.

Meg kell említeni a gyógyvíz pozitív hatását az idegrendszerre is, mivel a stressztűrő képesség emelésében sokat segít egy hosszabb fürdőkúra.