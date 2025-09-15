3 órája
Gyógypedagógus gólyákat fogadtak örökbe az egri egyetem másodévesei + fotók,videó
Segítőkész másodévesek vették szárnyuk alá az egri egyetem elsőéves gyógypedagógus hallgatóit. A gyógypedagógia szakos gólyáknak így lesz, aki segítsen.
Az egri egyetem gyógypedagógiai intézet évről évre ismerkedős napot szervez a gólyáknak és a felsőbbéves hallgatóknak, melynek zárásaként ünnepélyesen befogadják a gólyákat. A hétfői játékos ismerkedés után a Líceum udvarán sorsot húztak, s mindenkinek lett egy gólya-párja. Fürné Mosoni Anita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Gyógypedagógiai Intézetének mesteroktatója elmondta, jó pár éve már, hogy azon gondolkodtak egy tanév elején, hogyan tudnák segíteni az elsőéveseknek a beilleszkedésben.
A gyógypedagógiai intézetnél ez már hagyomány
- Ebben a nagy egyetemi forgatagban könnyű elveszni. Akkor jutott eszünkbe a Fogadj örökbe egy gólyát, hiszen ki tudna jobban segíteni, mint egy felsőbbéves, akivel személyes kapcsolata van az elsősnek? Azóta minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt az ismerkedős játékokkal, egy picit a gyógypedagógiára hangoló feladatokkal, ismerkedéssel. Félszáz ember esetén nagyon nehéz mindenkit megismerni, vagy személyes kapcsolatot kialakítani rövid idő alatt. Később persze maguk is tapasztalatot szereznek, ismerkednek, de az első időkben jól jön egy támasz - fogalmazott.
Fogadj örökbe egy gólyát!Fotók: Huszár Márk/heol.hu
