Gyógypedagógus gólyákat fogadtak örökbe az egri egyetem másodévesei + fotók,videó

A gyógypedagógiai intézetnél ez már hagyomány

- Ebben a nagy egyetemi forgatagban könnyű elveszni. Akkor jutott eszünkbe a Fogadj örökbe egy gólyát, hiszen ki tudna jobban segíteni, mint egy felsőbbéves, akivel személyes kapcsolata van az elsősnek? Azóta minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt az ismerkedős játékokkal, egy picit a gyógypedagógiára hangoló feladatokkal, ismerkedéssel. Félszáz ember esetén nagyon nehéz mindenkit megismerni, vagy személyes kapcsolatot kialakítani rövid idő alatt. Később persze maguk is tapasztalatot szereznek, ismerkednek, de az első időkben jól jön egy támasz - fogalmazott.