szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elsősök

30 perce

Gyógypedagógus gólyákat fogadtak örökbe az egri egyetem másodévesei + fotók,videó

Címkék#hagyomány#gólya#EKKE

Segítőkész másodévesek vették szárnyuk alá az egri egyetem elsőéves gyógypedagógus hallgatóit. A gyógypedagógia szakos gólyáknak így lesz, aki segítsen.

Szabadi Martina Laura

Az egri egyetem gyógypedagógiai intézet évről évre ismerkedős napot szervez a gólyáknak és a felsőbbéves hallgatóknak, melynek zárásaként ünnepélyesen befogadják a gólyákat. A hétfői játékos ismerkedés után a Líceum udvarán sorsot húztak, s mindenkinek lett egy gólya-párja. Fürné Mosoni Anita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Gyógypedagógiai Intézetének mesteroktatója elmondta, jó pár éve már, hogy azon gondolkodtak egy tanév elején, hogyan tudnák segíteni az elsőéveseknek a beilleszkedésben.

Gyógypedagógia szakos hallgatók kezdték meg tanulmányaikat, a másodvévesek segítenek nekik Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Gyógypedagógia szakos hallgatók kezdték meg tanulmányaikat, a másodvévesek segítenek nekik Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyógypedagógiai intézetnél ez már hagyomány 

- Ebben a nagy egyetemi forgatagban könnyű elveszni. Akkor jutott eszünkbe a Fogadj örökbe egy gólyát, hiszen ki tudna jobban segíteni, mint egy felsőbbéves, akivel személyes kapcsolata van az elsősnek? Azóta minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt az ismerkedős játékokkal, egy picit a gyógypedagógiára hangoló feladatokkal, ismerkedéssel. Félszáz ember esetén nagyon nehéz mindenkit megismerni, vagy személyes kapcsolatot kialakítani rövid idő alatt. Később persze maguk is tapasztalatot szereznek, ismerkednek, de az első időkben jól jön egy támasz - fogalmazott.

Fogadj örökbe egy gólyát!

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu