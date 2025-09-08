4 órája
„Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak
Bezárt a Sárvári. Az ismert, népszerű egri fagyizó most elköszön a vendégeitől. Története majdnem 100 évvel ezelőtt kezdődött, akkor a dédapa főzte a házi fagylaltot.
Majdnem 100 éve volt nyitva a jelenlegi helyén a házi fagylaltról híres Sárvári, most mégis búcsúznak a vendégektől:
Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan ellátogattatok hozzánk az elmúlt hetekben, akár az ország különböző pontjairól is. Jó volt hallani a Sárváris visszaemlékezéseiteket! Büszkék vagyunk rá, hogy a visszajelzéseitek alapján még mindig ugyanazt a minőséget képviseljük, mint dédnagyapánk, és sokan visszatérő vendégeink vagytok. Köszönjük a sok bíztatást és jókívánságot a folytatáshoz!
- írták. Mint megírtuk, az utolsó pillanatokban is kígyózó sor állt a mennyei édességért.
Házi fagylalt a kezdetektől
A Sárvári Cukrászda története 1927-ben kezdődött, amikor Sárvári Kálmán megnyitotta fagylaltozóját, ahol házi tejből és friss gyümölcsből készítette fagylaltjait. 1937-ben költözött jelenlegi helyére, a Kossuth utcába, A környékbeli falvakból házi alapanyagokat hoztak Egerbe, a cukrászdába. Sárvári Kálmán szenvedélyesen szerette mesterségét, munkáját számos elismeréssel jutalmazták, többek között 1939-ben miniszteri dicséretben részesült. Az 1954-es államosításkor mindenét elveszítette, de kitartása és szakmaszeretete révén újraépítette az üzletet. 1979-ben bekövetkezett haláláig gondoskodott róla, hogy tudását továbbadja, így a cukrászda családi kézben maradva több generáción át szolgálta Eger lakóit.
A cukrászda jelenlegi tulajdonosa a dédunoka, Detkovics Edit elmesélte, minden édességet kizárólag természetes alapanyagokból készítettek – legyen szó a karamellfagyihoz főzött házi karamellszószról vagy a friss gyümölcsökről, amelyeket megbízható termelőktől szereztek be.
