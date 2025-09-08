Idén is ellepték Bélapátfalvát a motorosok

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Bélkő lábánál a Bélapátfalvai Meghívásos Motoros Partit. A programok szeptember 5-én, pénteken kezdődtek, amikor négy zenekarra is bulizhattak a résztvevők, fellépett a Jump Rock Band, a Tunyómánia, a Blues Company és a Trakto-Rock.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A motorosok a hétvégén bebarangolhatták a környéket, de rendeztek szombaton délután felvonulást is a városban, késő délután pedig ismét a koncerteké volt a terep, Nita & Bandája, Keleti Deluxe, AB/CD és Rock Jam koncerteket rendeztek.