Party

2 órája

Idén is ellepték Bélapátfalvát a motorosok

Nem maradt el a felvonulás, a környékbeli túrázás és a rockkoncertek sem.

Tizenkilencedik alkalommal buliztak Bélapátfalván a motorosok

Forrás: Skultéti Imre / Facebook

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Bélkő lábánál a Bélapátfalvai Meghívásos Motoros Partit. A programok szeptember 5-én, pénteken kezdődtek, amikor négy zenekarra is bulizhattak a résztvevők, fellépett a Jump Rock Band, a Tunyómánia, a Blues Company és a Trakto-Rock.

A motorosok a hétvégén bebarangolhatták a környéket, de rendeztek szombaton délután felvonulást is a városban, késő délután pedig ismét a koncerteké volt a terep, Nita & Bandája, Keleti Deluxe, AB/CD és Rock Jam koncerteket rendeztek.

19. Bélapátfalvai Meghívásos Motoros Party

Fotók: Skultéti Imre

 

 

 

 

