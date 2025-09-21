szeptember 21., vasárnap

Alzheimer világnap

3 órája

Az idősek betegségének tartják, egymillió embert érinthet hazánkban ez a betegség

Címkék#alzheimer#Fehérné dr Mészáros Helga#betegséteher#demens

Szeptember 21-én – ezúttal vasárnap – van az Alzheimer világnap. Ennek apropóján kérdeztük Fehérné dr. Mészáros Helgát, az Idősek Berva-völgyi Otthona vezetőjét.

Sike Sándor

A szakember szavai szerint a demencia tünetegyüttes mára népbetegséggé vált. Azt is tudni kell, hogy nem csak az idősek lehetnek szenvedő alanyai. Betegségterhe a legmagasabb a családnak, a társadalomnak, a szociális ellátórendszernek, és az államnak.

Az idősek betegsége ugyan, de fiatalabb korban is megjelenhet
Az Azheimer világnap szeptember 21-én van. A demencia nem csak az idősek betegsége lehet
Fotó: Sike Sándor / Forrás:  Beküldött fotó

Az idősek a legkitettebbek az Alzheimer kórnak

A betegségteher nemcsak azért jelentős Fehérné dr. Mészáros Helga szerint, mert a demenciával együtt élő személyek száma rohamosan növekszik, hanem mert az őket gondozó családtagok száma is ezzel arányosan emelkedik. Jelenleg megközelítően egymillió embert érint hazánkban közvetlenül a demencia. Ebbe a számba tartoznak a diagnózissal rendelkező személyek és az őket közvetlenül gondozó családtagok. A szám feltehetően ennél több a nem diagnosztizált esetek miatt.

– A rendszer „kitermelte” a másodlagos betegek (=informális gondozók) rétegét, akik nem tudják, hogyan, mikor és hová forduljanak a betegúton. Felbecsülhetetlen károkat okoznak a tabuk és tévhitek a demencia társadalmi elfogadottságában – fogalmazott az otthonvezető. 
A szakember szerint a demens személyek életminőségének emberhez méltó szinten tartása személyközpontú gondozással, többforrású közösségi munkával valósítható meg.

 

 

