Mindenki rémálma, ha szomszéd felújít - tuti tippek, hogy ne te legyél, akit mindenki utál

Mihez kell engedély és mihez nem – erről már beszámoltunk korábbi cikkünkben, melyben Burgermeister Edit, a BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. társasházkezelési üzletágvezetője részletesen elmagyarázta a szabályokat. Beszélt arról is, hogy nem csak a törvények és rendeletek, de a társasházi belső szabályok is nagyon fontosak, ahogy az is, hogy tisztelettel kezeljük a lakóközösséget amikor lakásfelújításba fogunk. Mint mondta, a legtöbb gond abból adódik a társaság által kezelt társasházakban, hogy a felújítás elhúzódik, nem a kiírt időintervallumban történik s ez problémát okoz, illetve sok panasz érkezik arra, hogy az esti órákban is folytatódik a zajos tevékenység, de sajnos az sem ritka, hogy az építési törmelék lehordása után koszos marad lépcsőház, pedig ilyen esetben a tulajdonos dolga a takarítás. Egy társasházban előfordulhat, hogy a szomszédok nem értenek egyet a felújítással, különösen akkor, ha az zajjal, porral vagy a közös területek ideiglenes elfoglalásával jár, de ezt sokszor meg lehet előzni, hangsúlyozza.

A lakásfelújítás öröm is lehet, de álom helyett rémálommá is válhat Fotó: Illusztráció/Shutterstock

– Egy társasházban a felújítás nemcsak az engedélyekről és a kivitelezésről szól, hanem a lakóközösséghez való alkalmazkodásról is. A szomszédokkal való előzetes kommunikáció és az esetleges problémák kezelése kulcsfontosságú lehet abban, hogy a felújítás ne váljon konfliktusok forrásává – vallja.

Lakásfelújítás lépései: Hogyan tarthatjuk fenn a jó viszonyt a lakásfelújítás ideje alatt?

Értesítsük a szomszédokat időben:

Az egyik leggyakoribb panasz, amit a társasházi lakók felújításokkal kapcsolatban megfogalmaznak, az az, hogy nem kapnak időben tájékoztatást a zajjal vagy porral járó munkákról. Ennek elkerülése érdekében az értesítést ne az utolsó pillanatra hagyjuk, hanem tervezzük meg időben! Értesítsük őket legalább 1-2 héttel a munkák kezdete előtt. Ez elegendő időt biztosít arra, hogy a szomszédok felkészülhessenek, és ha valamilyen különleges igényük van (időszakos zajmentes időszak), azt is figyelembe vehessük. Ha csupán 1-2 napos átalakításról van szó, elég lehet 3-4 napos értesítési idő is, de ezt mindig az adott munkától és a társasház szabályaitól függően érdemes mérlegelni.