Mindenki rémálma, ha szomszéd felújít - tuti tippek, hogy ne te legyél, akit mindenki utál
A társasházban sok szabályt figyelembe kell venni, ha nagyobb munkálatokba fogunk. A társasházkezelő sokat tapasztalt munkatársa megosztotta a lakásfelújítási etikettet, hogy elkerüljük a felesleges konfliktusokat.
Mihez kell engedély és mihez nem – erről már beszámoltunk korábbi cikkünkben, melyben Burgermeister Edit, a BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. társasházkezelési üzletágvezetője részletesen elmagyarázta a szabályokat. Beszélt arról is, hogy nem csak a törvények és rendeletek, de a társasházi belső szabályok is nagyon fontosak, ahogy az is, hogy tisztelettel kezeljük a lakóközösséget amikor lakásfelújításba fogunk. Mint mondta, a legtöbb gond abból adódik a társaság által kezelt társasházakban, hogy a felújítás elhúzódik, nem a kiírt időintervallumban történik s ez problémát okoz, illetve sok panasz érkezik arra, hogy az esti órákban is folytatódik a zajos tevékenység, de sajnos az sem ritka, hogy az építési törmelék lehordása után koszos marad lépcsőház, pedig ilyen esetben a tulajdonos dolga a takarítás. Egy társasházban előfordulhat, hogy a szomszédok nem értenek egyet a felújítással, különösen akkor, ha az zajjal, porral vagy a közös területek ideiglenes elfoglalásával jár, de ezt sokszor meg lehet előzni, hangsúlyozza.
– Egy társasházban a felújítás nemcsak az engedélyekről és a kivitelezésről szól, hanem a lakóközösséghez való alkalmazkodásról is. A szomszédokkal való előzetes kommunikáció és az esetleges problémák kezelése kulcsfontosságú lehet abban, hogy a felújítás ne váljon konfliktusok forrásává – vallja.
Lakásfelújítás lépései: Hogyan tarthatjuk fenn a jó viszonyt a lakásfelújítás ideje alatt?
Értesítsük a szomszédokat időben:
Az egyik leggyakoribb panasz, amit a társasházi lakók felújításokkal kapcsolatban megfogalmaznak, az az, hogy nem kapnak időben tájékoztatást a zajjal vagy porral járó munkákról. Ennek elkerülése érdekében az értesítést ne az utolsó pillanatra hagyjuk, hanem tervezzük meg időben! Értesítsük őket legalább 1-2 héttel a munkák kezdete előtt. Ez elegendő időt biztosít arra, hogy a szomszédok felkészülhessenek, és ha valamilyen különleges igényük van (időszakos zajmentes időszak), azt is figyelembe vehessük. Ha csupán 1-2 napos átalakításról van szó, elég lehet 3-4 napos értesítési idő is, de ezt mindig az adott munkától és a társasház szabályaitól függően érdemes mérlegelni.
Hogyan szóljunk:
- Az írásos tájékoztató egyértelmű és hivatalos forma, amely tartalmazza a kezdési és várható befejezési időpontot, a munkálatok típusát ( falbontás, festés, fúrás) és a várható zajszinteket
- Közös képviselő közvetítésével is megtehetjük. Bizonyos esetekben az értesítést a közös képviselőn keresztül is továbbíthatjuk, főleg, ha a házirend így írja elő.
- Személyes megbeszélés útján. Az érzékenyebb szomszédokkal érdemes szóban is beszélni a tervekről, hogy megmutassuk, figyelmet fordítunk az igényeikre.
Egy jól szervezett felújításnál a cél az, hogy a munkák ne zavarják túlságosan a lakóközösség nyugalmát, és a lehető legkisebb kényelmetlenséggel járjanak.
– emeli ki Burgermeister Edit. A társasházkezelő munkatársa megosztott néhány tippet is, amellyel könnyebben vészei át ezt az időszakot a felújítást végző tulajdonos és a szomszéd is.
Lakásfelújítás során mire kell figyelni?
Tippek a lakásfelújítás kellemetlenségeinek csökkentésére:
- Időkorlátok betartása: A legtöbb társasházban meghatározott időintervallumok vannak a zajos munkálatokra (általában 8 és 18 óra között, hétköznapokon). Ezeket mindig tartsuk be, hogy ne váljunk konfliktus forrásává.
- Zajos munkák időzítése: A legnagyobb zajjal járó munkákat próbáljuk meg a nap első felére ütemezni, amikor a legtöbben dolgoznak vagy távol vannak otthonról.
- Porszennyezés minimalizálása: A munkaterületet zárjuk le porvédő fóliával, és gondoskodjunk a közös terek rendszeres takarításáról. A poros közös helyiségek, lépcsőházak az egyik leggyakoribb panaszt okozhatják.
- Kommunikációs nyitottság: Ha a szomszédok valamilyen problémát jeleznek, érdemes nyitottnak lenni a gyors megoldásra. Egy kis rugalmassággal sok feszültséget elkerülhetünk.
Hulladékkezelés és lomtalanítása a társasházi lakásfelújítás során
Burgermeister Edit felhívta a figyelmet, hogy a társasházi lakásfelújítás során keletkező hulladék és építési törmelék megfelelő kezelése nem kedv kérdése.
Nem csupán a lakás tulajdonosának érdeke, hanem a lakóközösség szempontjából is kiemelten fontos. A bontási munkálatok során különböző típusú hulladékok keletkezhetnek, például építési törmelék, bontott csempék, vakolatdarabok vagy faelemek. Ezeket a hulladékokat nem szabad a közös szeméttárolókba helyezni, mivel azok túltelítődhetnek és a társasházra bírságot szabhatnak ki a nem megfelelő kezelés miatt. A hulladékot speciális konténerekben kell gyűjteni, amelyeket építési hulladék szállítására jogosult szolgáltatók tudnak elszállítani. Érdemes a munkálatok előtt egyeztetni a közös képviselővel, és áttanulmányozni a házirendet, hogy van-e kijelölt hely az ideiglenes tárolásra, vagy külön engedélyt kell kérni a konténer elhelyezéséhez az udvaron vagy az utcán. Eger önkormányzatától is területfoglalási engedélyt kell kérni a közterületen a konténer által elfoglalt területre. Nagyobb társasházakban sokszor szigorúan szabályozzák, hogy milyen típusú és mennyiségű hulladék tárolható átmenetileg a közös területeken.
– sorolta Burgermeister Edit
Arról is beszélt, hogy a közös helyiségek tisztántartása kritikus kérdés a felújítás során, hiszen a por, az építési törmelék vagy a bontott anyagok könnyen eljuthatnak a lépcsőházba, folyosókra vagy a liftbe, sőt a lakásokba is. Ez nemcsak a lakók számára kényelmetlen, de balesetveszélyes is. Ha a por miatt valaki elcsúszik vagy sérülést szenved, az felelősségi kérdéseket vethet fel. Ezért rendszeres takarítással kell biztosítani, hogy a közös terek zavartalanul használhatók maradjanak.
Álom helyett rémálom is lehet a lakásfelújítás – perelhetnek is ha nem kérünk engedélyt
Az átmeneti hulladék tárolására vonatkozó előírások házanként eltérhetnek, de általában tilos a folyosókon, lépcsőházakban vagy más közös helyiségekben nagyobb mennyiségű hulladékot felhalmozni. Tűzvédelmi szempontból sem megengedett, ezért fontos, hogy a felújítás tervezési szakaszában már előre gondoskodjunk az építési törmelék ideiglenes vagy végleges elszállításáról. Ha nincs lehetőség az azonnali elszállításra, a törmeléket átmenetileg pormentesen le kell fedni, és elkeríteni, hogy ne akadályozza a lakók mozgását.
– A szabályozott hulladékkezelés nemcsak a jogszabályok betartása miatt fontos, hanem a jó szomszédi viszony fenntartásának alapja is. Ha figyelünk arra, hogy a hulladék gyorsan és megfelelő módon kerüljön elszállításra, valamint gondoskodunk a közös terek tisztaságáról, jelentősen csökkenthetjük a panaszok és konfliktusok esélyét. Habár egy társasházi lakásfelújítás során a konfliktusok szinte elkerülhetetlenek, azonban a helyzetek többsége megfelelő kommunikációval és empátiával kezelhető – tette hozzá. Elmondta a szomszédok részéről felmerülő kifogások oka leggyakrabban a túlzott zaj, a közös helyiségek szennyezése vagy a felújítási munkák elhúzódása. Ha ezeket félvállról vesszük, az hosszútávon megalapozhatja a feszült légkört. Azt is elmondta, mit javasol:
- Hallgassuk meg őket türelemmel. Ha valaki kifogást emel, az első lépés, hogy figyelmesen végighallgatjtuk a problémát. Sok esetben már az is segít, ha a szomszéd látja, hogy komolyan vesszük az aggodalmait.
- Kínáljunk kompromisszumokat. Ha a zaj vagy por a legfőbb probléma, próbáljuk meg a zajos tevékenységeket egy olyan időszakra időzíteni, amikor a szomszéd számára kevésbé zavaró. Például a reggeli és délutáni órákban történő munkavégzés kíméletesebb lehet.
- Azonnal tegyünk kisebb intézkedéseket. Ha például poros lépcsőház miatt érkezik panasz, gyors takarítással azonnal orvosolhatjuk a helyzetet. Az ilyen gyors reakciók megmutatják, hogy partnerként kezeljük a lakókat.
- Amennyiben a panaszok sorozatosan ismétlődnek, érdemes írásban is rögzíteni a kifogásokat és a vállalt intézkedéseket. Ez segíthet elkerülni a későbbi félreértéseket.
Mint már megírtuk, ha a konfliktus nem oldható meg békés úton, a jogi lépések is szóba jöhetnek. Azonban ezt a lehetőséget érdemes alaposan megfontolni, mivel a jogi eljárások hosszadalmasak és költségesek lehetnek. Kezdeményezhetünk birtokvédelmi eljárást a jegyzőnél, egységet köthetünk közjegyző előtt, vagy bírósági eljárást is indíthatunk. Ezek azonban több hónapig vagy akár évekig is elhúzódhatnak, miközben a munkálatok állhatnak, ami jelentős pénzügyi veszteséget okozhat. Ha a bíróság a szomszéd javára dönt, akár bírságot is kiszabhatnak, sőt az engedély nélküli munkálatok lebontását is elrendelhetik.
