Álom helyett rémálom is lehet a lakásfelújítás – perelhetnek is ha nem kérünk engedélyt

Olvasónk jelezte, hogy felújítaná a lakását és átalakítaná úgy, ahogy neki megfelelő, de a frissen vásárolt lakáshoz bizony szomszédok is járnak, akik nem repestek az ötleteitől, de sok kérdésére nem kapott egyértelmű választ. Portálunkhoz fordult hogy megtudja, mit lehet és mit nem a lakásfelújítás alatt.

A lakásfelújítás másképp megy, mint egy családi házban Fotó: Illusztráció

– Ha tartófalat bontunk vagy olyan változtatást végzünk, amely befolyásolja az épület statikai szerkezetét, minden esetben szükség van a közös képviselő, sőt bizonyos esetekben az építési hatóság engedélyére is – mondta portálunk kérdésére Burgermeister Edit, a BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. társasházkezelési üzletágvezetője a szerkezeti átalakításokkal kapcsolatban. Hozzátette a közműrendszer-átalakítás, a vízvezeték, gáz-, vagy elektromos hálózat áthelyezése a közös rendszerekbe való beavatkozásnak minősülhet, ezért mindenképp egyeztetnie kell a tulajdonosnak. Engedély kell a homlokzati munkákhoz, ablakcseréhez, szigeteléshez, hiszen érinti az épület külső megjelenését. A zajjal és porral járó munkáknak pedig időkorlátja lehet, amit a társasházanként változik.

Fontos tudni, hogy a társasházi törvény és az építési jogszabályok szerint a közös tulajdont érintő munkálatok esetén a lakóközösség hozzájárulására szükséges. A szabályok megsértése nem csupán pénzbírságot vonhat maga után, de akár az egész munkát le is állíthatják.

– emelte ki Burgermeister Edit.

Mi az a házirend, az Alapító Okirat és az SZMSZ?

Burgermeister Edit elmondta, hogy minden társasháznak van Alapító Okirata, a működést szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), illetve Házirendje, Tűzvédelmi Házirendje, amelyek tartalmazzák az épületre vonatkozó alapvető rendelkezéseket, előírásokat. Az Alapító Okirat különösen fontos akkor, ha az osztatlan közös tulajdonú részeket – például a folyosókat, födémeket, lépcsőházakat – érintjük a felújítás során. Ha ezekhez hozzányúlunk, akkor a társasház közgyűlésének döntése szükséges.