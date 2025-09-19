Kiderült, kinek volt a legszebb idén Egerben a kertje

Eger Civil Ünnepe részeként péntek délután a városházán átadták a „Virágos Egerért, Szép környezetért”, valamint a „Legszebb Konyhakertek” díjakat. Gömöri László alpolgármester köszöntötte a díjazottakat. Mint fogalmazott, a két pályázat minden évben arra ösztönzi az embereket, hogy a várost szebbé, ápoltabbá tegyék, ezáltal Eger élhető szerethető és vonzó város legyen.

Nem csak a legszebb konyhakerteket díjazták, hanem a virágokat is. a Civil Közöségek Háza is nyert Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Ez egyben gondoskodás, a közösség iránti felelősségvállalás is. A kertészkedés és a környezettudatos szemlélet hasznos elfoglaltság, érték. A valódi győztes maga a város, ami közös munkájuknak köszönhetően színesebb, szebb, élhetőbb lesz - fogalmazott.

Polgármesteri különdíjat kapott Bernát Józsefné a Sertekapu utca lakója és Zvara Istvánné Egri utcai lakos. Zsűri különdíjat kapott:

Elek László – Almási Pál utca,

Hotel Magyarország Kft. – Legányi utca,

Kulcsár Zsigmondné - Kallómalom utca.

Kreatív különdíjat kapott Barzsó Edit József Attila utcai lakos.

A Városgondozás Eger Kft. különdíját kapta:

dr. Balázs Sándorné – Menház utca,

Egri Kertvárosi Óvoda Ney Ferenc Tagóvoda,

Kun Mátyás - Hevesi Sándor utca,

Mlinkóné Majoros Erika – Maklári utca.

Ágoston Ottóné Bogi emlékére idén is átadják a Bogárka díjat. Ágoston Ottóné a polgármesteri hivatal főmérnöki irodájában dolgozott, s elévülhetetlen érdemei közé tartozik, hogy a város megannyi környezetszépítő versenyen részt vett, sok munkája volt ebben. A díjat Kósa Tamás a Szépasszony-völgy lakója kapta.

Az oktatási intézmények közül első helyezett lett a Civil Közösségek Háza, az óvodák közül a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda. Szállodák és panziók között a Margaréta Garden Designer Hotel győzött.

Elismerő oklevelet kapott:

Bartakovics Béla u. 36.

Cifrakapu u. 144.

Faiskola u. 4.

Kallómalom u. 42.

Kallómalom u. 58.

Malomárok u. 34.

Malomárok u. 38.

Rákóczi Ferenc u. 43.

Töviskes tér 10. társasházaak

és a Tulipán tér 1., a Hajléktalanok Gondozó Háza.

A Felsővárosban az Olasz utca 25-35. és a Vallon utca. 1-11. társasházak osztoznak az első helyezésen. A társasházi előkert kategóriában a Kertész utca 166-168. épülete nyert. Épületablak, erkély kategóriában Szalai Lászlóné Kisvölgy utcai lakos, családiház előkertek között Balog Katalin Mária - Sáncalja utcai lakos nyert. A belső kertek között Joó Attila Tárkányi úti lakos növényeit találták a legszebbnek. Egységes utcakép kategóriában a Joó János utca nyert.