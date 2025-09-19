2 órája
Kiderült, kinek volt a legszebb idén Egerben a kertje
Sokan tettek azért, hogy Eger utcái szebbek legyenek. Átadták Egerben a „Virágos Egerért, Szép környezetért”, valamint a „Legszebb Konyhakertek” díjakat.
Eger Civil Ünnepe részeként péntek délután a városházán átadták a „Virágos Egerért, Szép környezetért”, valamint a „Legszebb Konyhakertek” díjakat. Gömöri László alpolgármester köszöntötte a díjazottakat. Mint fogalmazott, a két pályázat minden évben arra ösztönzi az embereket, hogy a várost szebbé, ápoltabbá tegyék, ezáltal Eger élhető szerethető és vonzó város legyen.
Ez egyben gondoskodás, a közösség iránti felelősségvállalás is. A kertészkedés és a környezettudatos szemlélet hasznos elfoglaltság, érték. A valódi győztes maga a város, ami közös munkájuknak köszönhetően színesebb, szebb, élhetőbb lesz - fogalmazott.
Polgármesteri különdíjat kapott Bernát Józsefné a Sertekapu utca lakója és Zvara Istvánné Egri utcai lakos. Zsűri különdíjat kapott:
- Elek László – Almási Pál utca,
- Hotel Magyarország Kft. – Legányi utca,
- Kulcsár Zsigmondné - Kallómalom utca.
Kreatív különdíjat kapott Barzsó Edit József Attila utcai lakos.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A Városgondozás Eger Kft. különdíját kapta:
- dr. Balázs Sándorné – Menház utca,
- Egri Kertvárosi Óvoda Ney Ferenc Tagóvoda,
- Kun Mátyás - Hevesi Sándor utca,
- Mlinkóné Majoros Erika – Maklári utca.
Ágoston Ottóné Bogi emlékére idén is átadják a Bogárka díjat. Ágoston Ottóné a polgármesteri hivatal főmérnöki irodájában dolgozott, s elévülhetetlen érdemei közé tartozik, hogy a város megannyi környezetszépítő versenyen részt vett, sok munkája volt ebben. A díjat Kósa Tamás a Szépasszony-völgy lakója kapta.
Az oktatási intézmények közül első helyezett lett a Civil Közösségek Háza, az óvodák közül a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda. Szállodák és panziók között a Margaréta Garden Designer Hotel győzött.
Elismerő oklevelet kapott:
- Bartakovics Béla u. 36.
- Cifrakapu u. 144.
- Faiskola u. 4.
- Kallómalom u. 42.
- Kallómalom u. 58.
- Malomárok u. 34.
- Malomárok u. 38.
- Rákóczi Ferenc u. 43.
- Töviskes tér 10. társasházaak
- és a Tulipán tér 1., a Hajléktalanok Gondozó Háza.
A Felsővárosban az Olasz utca 25-35. és a Vallon utca. 1-11. társasházak osztoznak az első helyezésen. A társasházi előkert kategóriában a Kertész utca 166-168. épülete nyert. Épületablak, erkély kategóriában Szalai Lászlóné Kisvölgy utcai lakos, családiház előkertek között Balog Katalin Mária - Sáncalja utcai lakos nyert. A belső kertek között Joó Attila Tárkányi úti lakos növényeit találták a legszebbnek. Egységes utcakép kategóriában a Joó János utca nyert.
A legszebb konyhakerteket is díjazták
A legszebb konyhakert pályázaton különdíjat kapott balkon kategóriában Farkasné Mjazovszky Mária – Malomárok utca. Mini kategóriában Farkas Gáborné – Hóvirág utca. A normál kertek közütt különdíjas let Kósa Tamás Miklós, aki a Szépasszony-völgyben él. Zártkerti zöldséges kategóriában Szabados Vilmosné nyert, gyümölcsös kategóriában Mengyánné Hajdu Róza, vegyes kategóriában Fűrész János. a közösségi kategória különdíjasa az Egri Kertvárosi Óvoda.
A zsűri díjazta közösség kategóriában az Egri Arany János Általános Szakiskola és Kollégiumot, az Egri Kertvárosi Óvoda Ney Ferenc Tagóvodáját, a Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézményt és a ZFH Óvodát. Zártkerti vegyes kategóriában Joó Attilát.
Az első helyezett mini kategóriában dr. Barkóczy Róbert János és dr. Szabó-Barkóczy Katalin, a Kertész utca lakói. Norál kategóriában Bernát Józsefné – Sertekapu utca 30. és Kelemen József László, Papkert utca 3. nyert. Zártkerti vegyes kategóriában dr. Balázs Sándorné Menház utcai lakos, közösségi kategóriában a Senior Csapat – Pápai Sámuel utca 4. lakói nyertek.
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Újabb drámai részletek: így küzdöttek a 13 éves kislány életéért a hevesi iskolában - videóval