2 órája

Kiderült, kinek volt a legszebb idén Egerben a kertje

Sokan tettek azért, hogy Eger utcái szebbek legyenek. Átadták Egerben a „Virágos Egerért, Szép környezetért”, valamint a „Legszebb Konyhakertek” díjakat.

Szabadi Martina Laura

Eger Civil Ünnepe részeként péntek délután a városházán átadták a „Virágos Egerért, Szép környezetért”, valamint a „Legszebb Konyhakertek” díjakat. Gömöri László alpolgármester köszöntötte a díjazottakat. Mint fogalmazott, a két pályázat minden évben arra ösztönzi az embereket, hogy a várost szebbé, ápoltabbá tegyék, ezáltal Eger élhető szerethető és vonzó város legyen.

Nem csak a legszebb konyhakerteket díjazták, hanem a virágokat is. a Civil Közöségek Háza is nyert Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Ez egyben gondoskodás, a közösség iránti felelősségvállalás is. A kertészkedés és a környezettudatos szemlélet hasznos elfoglaltság, érték. A valódi győztes maga a város, ami közös munkájuknak köszönhetően színesebb, szebb, élhetőbb lesz - fogalmazott. 

Polgármesteri különdíjat kapott Bernát Józsefné a Sertekapu utca lakója és Zvara Istvánné Egri utcai lakos. Zsűri különdíjat kapott:

  • Elek László – Almási Pál utca,
  • Hotel Magyarország Kft. – Legányi utca,
  • Kulcsár Zsigmondné - Kallómalom utca.

Kreatív különdíjat kapott Barzsó Edit József Attila utcai lakos.

A Városgondozás Eger Kft. különdíját kapta:

  •  dr. Balázs Sándorné – Menház utca,
  •  Egri Kertvárosi Óvoda Ney Ferenc Tagóvoda,
  •  Kun Mátyás - Hevesi Sándor utca,
  •  Mlinkóné Majoros Erika – Maklári utca.

Ágoston Ottóné Bogi emlékére idén is átadják a Bogárka díjat. Ágoston Ottóné a polgármesteri hivatal főmérnöki irodájában dolgozott, s elévülhetetlen érdemei közé tartozik, hogy a város megannyi környezetszépítő versenyen részt vett, sok munkája volt ebben. A díjat Kósa Tamás a Szépasszony-völgy lakója kapta.

Az oktatási intézmények közül első helyezett lett a Civil Közösségek Háza, az óvodák közül a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda. Szállodák és panziók között a Margaréta Garden Designer Hotel győzött.

Elismerő oklevelet kapott:

  • Bartakovics Béla u. 36.
  • Cifrakapu u. 144.
  • Faiskola u. 4. 
  • Kallómalom u. 42. 
  • Kallómalom u. 58.
  • Malomárok u. 34.
  • Malomárok u. 38. 
  • Rákóczi Ferenc u. 43. 
  • Töviskes tér 10. társasházaak
  • és a Tulipán tér 1., a Hajléktalanok Gondozó Háza.

A Felsővárosban az Olasz utca 25-35. és a Vallon utca. 1-11. társasházak osztoznak az első helyezésen. A társasházi előkert kategóriában a Kertész utca 166-168. épülete nyert. Épületablak, erkély kategóriában Szalai Lászlóné Kisvölgy utcai lakos, családiház előkertek között Balog Katalin Mária - Sáncalja utcai lakos nyert. A belső kertek között Joó Attila Tárkányi úti lakos növényeit találták a legszebbnek. Egységes utcakép kategóriában a Joó János utca nyert.

A legszebb konyhakerteket is díjazták

A legszebb konyhakert pályázaton különdíjat kapott balkon kategóriában Farkasné Mjazovszky Mária – Malomárok utca. Mini kategóriában Farkas Gáborné – Hóvirág utca. A normál kertek közütt különdíjas let Kósa Tamás Miklós, aki a Szépasszony-völgyben él. Zártkerti zöldséges kategóriában Szabados Vilmosné nyert,  gyümölcsös kategóriában Mengyánné Hajdu Róza, vegyes kategóriában Fűrész János. a közösségi kategória különdíjasa az Egri Kertvárosi Óvoda.

A zsűri díjazta közösség kategóriában az Egri Arany János Általános Szakiskola és Kollégiumot, az Egri Kertvárosi Óvoda Ney Ferenc Tagóvodáját, a Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézményt és a ZFH Óvodát. Zártkerti vegyes kategóriában Joó Attilát.

Az első helyezett mini kategóriában dr. Barkóczy Róbert János és dr. Szabó-Barkóczy Katalin, a Kertész utca lakói. Norál kategóriában  Bernát Józsefné – Sertekapu utca 30. és Kelemen József László, Papkert utca 3. nyert. Zártkerti vegyes kategóriában dr. Balázs Sándorné Menház utcai lakos, közösségi kategóriában a Senior Csapat – Pápai Sámuel utca 4. lakói nyertek.

 

