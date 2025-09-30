41 perce
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Egészséges mediterrán gyümölcsök lepik el ősztől a hazai boltok polcait. A LIDL csütörtöki akciójában kettő is nagyon olcsó lesz - mintha csak a piacon vennéd.
Minden csütörtökön akciót hirdet a Lidl áruházlánc, s most is közel 80 oldalas szórólapon hirdetik az olcsóbbnál olcsóbb termékeket. Középtájt feltűnt nekünk két gyümölcs, ami rendszerint a mostani ár sokszorosába kerül másutt és a Lidl polcain is. Az üzletláncnak Egerben is több boltja van, de van Gyöngyösön, Hevesen és Hatvanban is üzletük.
A füge az egyik, ami most 300 forint helyett minden második termék esetében 99 forint. Ennyiért találtunk augusztusban az egri piacon is háztáji fügét, igaz nem lila, hanem zöld héjú gyümölcsöt. Mint már megírtuk, a gyömölcsből, ami egyre népszerűbb, rengeteg fajta létezik.
– A termésének rengeteg pozitív hatása van, egészséges gyümölcs, de a levelének is van gyógyhatása, van, aki teaként fogyasztja. Maga a növény dekoratív, a gyümölcsének felhasználása széleskörű, friss fogyasztás és aszalás mellett készülhet belőle lekvár, pálinka de fügebort is sokan készítenek. Utóérő, habár így kevésbé lesz ízletes, zamatos a gyümölcs - mondta el korábban Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök.
Az Origo összefoglalója szerint a friss gyümölcs gazdag rostokban, miközben kalóriatartalma alacsony, így ideális választás a kiegyensúlyozott étrendhez. Az emésztés támogatása mellett gyulladáscsökkentő hatása is ismert.
Az LIDL-ben is kapható gyümölcsben található vitaminok és ásványi anyagok kiemelt szerepet játszanak a szervezet működésében:
- A-vitamin: segíti a látást, a bőr és a nyálkahártyák egészségét.
- B-vitamin: hozzájárulnak a kiegyensúlyozott anyagcseréhez és támogatják az idegrendszert.
- Kálium és magnézium: erősítik a szívet és szabályozzák a vérnyomást.
- Foszfor: nélkülözhetetlen az erős csontokhoz és fogakhoz.
- Vas: elősegíti az oxigénszállítást a szervezetben, csökkenti a fáradtságot.
- A fügében található aminosavak a B-vitaminokkal együtt energiát biztosítanak, és segítenek leküzdeni a kimerültséget.
Egy másik szupergyümölcs is kapható a LIDL polcain
Nem csak a füge, a gránátalma is jó áron lesz a bolthálózatban csütörtöktől. Alapvetően 499 forint egy gyümölcs, de minden második termék 129 forintért lehet a vásárlóé, így ez az akció is azoknak kedvez, akik többet vennének belőle.
A Mindmegette cikke szerint a gránátalma - ami a grenadine alapja - nyersen tartalmazza a legtöbb értékes anyagot és a mag belső részét is el kell fogyasztani, ugyanis az sem hasztalan. Sokféleképp fogyasztható. Készíthetünk belőle ivólevet vagy szörpöt, mivel erősíti az immunrendszeredet és jótékony élettani hatásai vannak, ezért a friss levével jót teszünk magunknak.
Salátákba és köretekbe is tehetjük, ha nem csak úgy natúrban fogyasztanánk. Zöld salátaleveleken különösen jól mutatnak a piros magok, és kissé savanykás ízük kiválóan passzol a pikáns öntetekhez. Megbolondítják a gyümölcssalátákat is.
