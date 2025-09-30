Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből

Minden csütörtökön akciót hirdet a Lidl áruházlánc, s most is közel 80 oldalas szórólapon hirdetik az olcsóbbnál olcsóbb termékeket. Középtájt feltűnt nekünk két gyümölcs, ami rendszerint a mostani ár sokszorosába kerül másutt és a Lidl polcain is. Az üzletláncnak Egerben is több boltja van, de van Gyöngyösön, Hevesen és Hatvanban is üzletük.

A LIDL most csütörtöki akciójában is találtunk jó ajánlatot Fotó: nool.hu

A füge az egyik, ami most 300 forint helyett minden második termék esetében 99 forint. Ennyiért találtunk augusztusban az egri piacon is háztáji fügét, igaz nem lila, hanem zöld héjú gyümölcsöt. Mint már megírtuk, a gyömölcsből, ami egyre népszerűbb, rengeteg fajta létezik.

– A termésének rengeteg pozitív hatása van, egészséges gyümölcs, de a levelének is van gyógyhatása, van, aki teaként fogyasztja. Maga a növény dekoratív, a gyümölcsének felhasználása széleskörű, friss fogyasztás és aszalás mellett készülhet belőle lekvár, pálinka de fügebort is sokan készítenek. Utóérő, habár így kevésbé lesz ízletes, zamatos a gyümölcs - mondta el korábban Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök.

A füge nagyon egészséges nyersen és különleges az íze is Fotó: MW

Az Origo összefoglalója szerint a friss gyümölcs gazdag rostokban, miközben kalóriatartalma alacsony, így ideális választás a kiegyensúlyozott étrendhez. Az emésztés támogatása mellett gyulladáscsökkentő hatása is ismert.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!