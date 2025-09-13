1 órája
Brad Pitt is feltűnt Egerben + fotók
Sokan voltak kíváncsiak az Egerben zajló eseményre.
A Belvárosi Filmpikniken péntek este megtelt az Egészségház úti régi Kertmozi Egerben. A Belvárosi Filmpiknik idejére újraéled a régóta néma szabadtéri mozi, este nyolctól a Hunyadi sorozat záró epizódját vetítették ingyenesen.
A helyek száma korlátozott volt, sokan saját párnát, pokrócot széket is vittek, hogy nyárvégi, csillagos ég alatt mozizhassanak. Pénteken a Hunyadin kívül a Brad Pitt-féle F1 film, a Mennydörgők, valamint az Urániában a Dűne 2. és a Berlin Calling volt műsoron.
Szombaton a Széchenyi utcán a Dirty Dancing, a Foglár lépcsőn a Venom – Utolsó tánc, az Urániában pedig olyan alkotások, mint az Egy Minecraft film, a Deadpool és Rozsomák és a Nosferatu várják a nézőket. A szabadtéri vetítések díjmentesek, az Uránia előadásaira belépő váltható.
Belvárosi filmpiknik az Ifi háznál és a KertmozibanFotók: Huszár Márk/heol.hu
