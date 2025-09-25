szeptember 25., csütörtök

Ősz a kertben

Szürkepenész pusztítja az őszi virágokat, de tudunk tenni ellene!

A talajlakó baktériumok, de a szürkepenész is csúnyán elbánhat a növényeinkkel. Nem csak az őszi virágok, de a tavaszi palánták is megsínylik, ha nem vagyunk résen a kiskertben. Egy jó komposztáló segít a küzdelemben. Megkérdeztük, mi a tökéletes komposzt receptje.

Szabadi Martina Laura

Ismét egy olyan nyáron vagyunk túl, amire nem lehet azt mondani, hogy kellőképp csapadékos lett volna. Úgy tűnik, az aszály már velünk marad, csakhogy ehhez nekünk és a természetnek is alkalmazkodnia kell. A klímaváltozás következtében pedig a gombák és kártevők megjelenése is kiszámíthatatlanabb a korábbi időkhöz képest. A bama.hu azt írja, a hosszan tartó aszály legyengíti a fákat, amelyek így kevésbé tudják felvenni a talajból a létfontosságú makroelemeket és mikroelemeket, a tápanyag visszapótlása nélkül hamar kezdődik a levélhullás és korán száradnak a levelek. Ezt megoldhatjuk például lombtrágyázással, de nem csak a fák, a kiskerti virágok is megsínylik a száraz nyarat. Az egyik a talajmenti kórokozók közül, ami tönkreteheti az őszi virágokat a szürkepenész.

Az őszi virágok és a lombhullás ideje van Forrás: Hüvösi Csaba/nool.hu

Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök – aki korábban már beavatott abba, hogy a nagy meleg ellenére miért nem érik a paradicsom, és hogyan bírhatjuk a zöld bogyókat pirosodásra – most a baktériumokról és az őszi teendőkről kérdeztük.

Nem csak az őszi virágok, de a tavaszi palánták is bánhatják

– A legnagyobb gondot nem is most, hanem tavasszal a palántázási időszakban okozzák. A növényeket úgy tudjuk segíteni, hogy megfelelő körülményeket biztosítunk nekik. A talaj- és eszközfertőtlenítés is fontos, ahogy az is, hogy a magvak csíráztatásakor e legyen túlságosan nedves vagy párás a környezet. Biztosítani kell a talaj megfelelő szellőzését is, lazíthatunk rajta ennek érdekében. Egyébként a vetőmag csávázás oka is a magok védelme a talajlakó kórokozók ellen – magyarázta 

A komposztálás sok mindenben segít, ha jól csináljuk Fotó: Nagy Norbert/feol.hu

Elmondta, hogy a gombabetegségek jó része is a talaj mentén telel át, illetve a lehullott faleveleken. Ezzel kapcsolatban jön a nagy és örök kérdés: ősszel összegyűjtjük vagy a kertben hagyjuk-e a faleveleket?

– A fák lehullott lombja tápanyag utánpótlást biztosít a kertnek, a növényeknek, maguknak a fáknak. Ha összeszedjük a lomot, akkor a tápanyagot pótolnunk kell, hiszen a tápanyaghiányos állapot épp úgy kárt okoz, mintha a gombák telelnek át. Laikusoknak is szemmel látható mértékű fertőzés esetén érdemes összegyűjteni és elszállítani a lombot, de egy komposztálóban – ha jól össze van rakva – ezeknek a nagy része lebomlik – tette hozzá.

 

