Közbiztonság

Itt már nem viccelnek! Elektromos quaddal és lóháton üldözi a bűnt a novaji polgárőrség

Címkék#Magyar Falu Program Civil Falusi Alap#quad#járőr

A Magyar Falu Programmal sikerült fejlesztenie Novaj polgárőreinek. Ezentúl már egy quad is rendelkezésükre áll, hogy a külterületen is rendben legyen minden.

A korábbi autós és lovas járőrök mellett immár egy elektromos meghajtású quad is segíti a közbiztonság erősítését a településen, hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. Mint kiemelte, az új jármű bármilyen terepviszonyon megbízhatóan működik, ami fontos a település külterületének ellenőrzésekor.

Quadot nyertek pályázton Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala
Quadot nyertek pályázaton Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A quadnak garázs is épült

A képviselő gratulált Demkó Gábor polgármesternek a vagyon- és közbiztonságot tovább erősítő fejlesztéshez, melyet a Magyar Falu Program Civil Falusi Alap pályázaton 1,7 millió forint értékben szerezhették be. Az egyesület pedig saját a költségvetéséből közel 200 forint értékben egy mobil garázst telepített le a quad tárolására, amit külön megköszönt Demkó Gábor Sipos János vezetőnek, illeve a Novaji Polgárőrség tagjainak az áldozatos munkáját!

