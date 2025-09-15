Itt már nem viccelnek! Elektromos quaddal és lóháton üldözi a bűnt a novaji polgárőrség

A korábbi autós és lovas járőrök mellett immár egy elektromos meghajtású quad is segíti a közbiztonság erősítését a településen, hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. Mint kiemelte, az új jármű bármilyen terepviszonyon megbízhatóan működik, ami fontos a település külterületének ellenőrzésekor.

Quadot nyertek pályázaton Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A quadnak garázs is épült

A képviselő gratulált Demkó Gábor polgármesternek a vagyon- és közbiztonságot tovább erősítő fejlesztéshez, melyet a Magyar Falu Program Civil Falusi Alap pályázaton 1,7 millió forint értékben szerezhették be. Az egyesület pedig saját a költségvetéséből közel 200 forint értékben egy mobil garázst telepített le a quad tárolására, amit külön megköszönt Demkó Gábor Sipos János vezetőnek, illeve a Novaji Polgárőrség tagjainak az áldozatos munkáját!

