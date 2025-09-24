Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!

Samuel L. Jackson hasonmása

Pandának kiscicaként is különleges arca volt, de először nem esett le, hogy kire hasonlít. Aztán ahogy nőtt egyre egyértelműbb lett, hogy tuti befutó a Samuel L. Jackson macska hasonmásversenyen.

Egyébként mentett cica, szóval azt nem tudjuk, hogy esetleg a szülők is hasonlítottak-e valamelyik sztárra – mondta a heol.hu kérdésére Varró Petra, a cicuskám Cat Cafe tulajdonosa. Megkérdeztük azt is, hogy az igazi nagy Ponyvaregény rajongók örömére készítenek-e majd 5 dolláros shaket. A tulajdonos azt mondja, elgondolkozik rajta, ha van rá igény.