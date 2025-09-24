2 órája
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Egerbenmost egy olyan ismert személlyel futhatunk össze, akivel eddig még soha. Nem mással találkoztatunk a Cicuskámban, mint Samuel L. Jackson színészlegendával.
A Cicuskám Cat Café Eger belvárosában
Forrás: Heol.hu
A híres öt dolláros turmixot nem, de Samuel L. Jacksont megtalálhatjuk abban az egri kávézóban, ahol a cicáké a főszerep. Közülük az egyik nagy tehetséggel van megáldva: Panda vonásai ugyanis a megszólalásig hasonlítanak Samuel L. Jackson vonásaira - derült ki egy cicás Facebook csoportból. Panda a Cicuskám Cat Cafe lakója, s híres és tehetséges színész talán épp úgy nézne ki mint ő, ha valaki macskaként megrajzolná.
Samuel L. Jackson hasonmása
Pandának kiscicaként is különleges arca volt, de először nem esett le, hogy kire hasonlít. Aztán ahogy nőtt egyre egyértelműbb lett, hogy tuti befutó a Samuel L. Jackson macska hasonmásversenyen.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Egyébként mentett cica, szóval azt nem tudjuk, hogy esetleg a szülők is hasonlítottak-e valamelyik sztárra – mondta a heol.hu kérdésére Varró Petra, a cicuskám Cat Cafe tulajdonosa. Megkérdeztük azt is, hogy az igazi nagy Ponyvaregény rajongók örömére készítenek-e majd 5 dolláros shaket. A tulajdonos azt mondja, elgondolkozik rajta, ha van rá igény.
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító
Jobb előre felkészülni: októbertől változik a szemétszállítás, új szabályok jönnek!