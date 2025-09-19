2 órája
Több tucat gyerek állt munkába az egri egyetem szőlőbirtokán + fotók, videók
Minden évben ovisok serénykednek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokán. A szüreti programra sok helyi intézmény jelentkezik, hogy a gyerekek megtapasztalhassák, hogyan kerülnek le a napérlelte fürtök a szőlőtőkékről.
Lassan 10 éve már, hogy minden évben lehetőséget kapnak Eger óvodái az Academia Szőlőbirtokon, hogy egy napot élményszerzéssel, szürettel tölthessenek. Péntek reggel a Ney Ferenc Tagóvoda csoportjai érkeztek meg Kőlyuktetőre, ahol már várta őket két sor merlot. Mindenkinek jutott egy kosárka, megkapták a kis ollójukat is, és belevetették magukat a munkába. Senkinek nem kellett kétszer mondani, hogy kezdheti a szüretet, a rutinosak, akik már tavaly is voltak, még izgatottabbak voltak, mint az első szüretelők.
Molnár Ádám birtokigazgató elmondta, idén ez most a harmadik alkalom, hogy ovisok érkeznek, de nem csak óvodások, kisiskolások és akár egyetemi hallgatók is ellátogatnak hozzájuk szüreti élményt szerezni. Mint mondta, ez ezért is fontos egy borvidéken fekvő városban mert mostanság már kevés gyerek látja a szüretet vagy a kerti munkát a háztáji gazdaságokban.
- Én úgy nőttem fel, hogy gyakorlatilag a karácsonyhoz hasonlóan, egy második nagy családi ünnep és gyülekezés volt a szüreti időszak. Összegyűltünk a rokonsággal, és mindig leszüreteltük a saját szőlőnket. Ilyenkor ettünk, ittunk, jól éreztük magunkat, és egy keveset dolgoztunk is. Pár éves koromtól kis faputtonnyal a hátamon szaladgáltam a szőlőben. Habár tizenévesen nem mindig az volt a vágyam, hogy szőlőben dolgozhassak a tűző napsütésben, de a gyerekkori élmény, a családi minta olyan nyomot hagy az emberben, ami később aztán újra előjön. És azt gondolom, hogy ezeknek az óvodásoknak is tudunk olyan élményt adni, tudjuk őket egy picit tanítani, megmutatni, hogy ez egy nagyon szép világ. Az ovisok most kék szőlőt szednek, merlot, ez idén a megszokottnál egy kicsit hamarabb érik, de az idei szüret nagyon érdekesen alakul, mert volt augusztus végén, szeptember első felében egy hűvösebb csapadékos periódusa az időjárásnak, és sok fajtát eléggé visszavetett az érésben. Nem úgy a merlot, az most kifejezetten jó, szép arcát mutatja - mondta.
A gyerekek a szüret után láthatták azt is, hogy mi történik a szőlővel később, és egy kis ebédre is vendégül látták őket.
A szüreti élményt meg kell tapasztalni
Szuromi-Vancsó Katalin tagóvodavezető elmondta, az intézményük minden évben él a lehetőséggel és kilátogat a gyerekekkel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára.
- A gyerekekkel előzetesen felkészülünk, beszélgetünk a szőlőről, éneklünk, mesét hallgatnak a gyerekek a témával kapcsolatban. Az idősebbek, akik már előző években is részt vettek, nagy izgalommal várják, mert tudják, hogy mi fog történni. Ők az előző évi élményeiket is már fel tudják eleveníteni - ez a hosszú távú memória a fejlesztésére is nagyon jó eszköz. A szabad levegőn tartózkodás, az élményszerzés, a tapasztalatszerzés - a tanultak így méginkább rögzülnek. Megtanulják, hogy oda kell figyelni egymásra, fontos a szabályok betartása. Ollóval bánnak, át kell nyúlni, figyelni kell egymásra, ez mind-mind nagyon jó fejlesztési lehetőség. Ám a legfontosabb, hogy ilyenkor a gyerekek mozognak, szabad levegőn vannak, jól érzik magukat. Sokan a városból érkeznek, szerencsére vannak nagyszülők, és saját élményekkel is rendelkeznek, de bizony új ismeretet kapnak a szőlőfeldolgozásról. Megtanulják, hogy régen taposták, megnézik, hogy ez ma már teljesen másképp megy - mondta. Hozzátette a szüreti néphagyományok, dalok és zene megismertetésével is foglalkoznak.
