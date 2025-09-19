Több tucat gyerek állt munkába az egri egyetem szőlőbirtokán + fotók, videók

- Én úgy nőttem fel, hogy gyakorlatilag a karácsonyhoz hasonlóan, egy második nagy családi ünnep és gyülekezés volt a szüreti időszak. Összegyűltünk a rokonsággal, és mindig leszüreteltük a saját szőlőnket. Ilyenkor ettünk, ittunk, jól éreztük magunkat, és egy keveset dolgoztunk is. Pár éves koromtól kis faputtonnyal a hátamon szaladgáltam a szőlőben. Habár tizenévesen nem mindig az volt a vágyam, hogy szőlőben dolgozhassak a tűző napsütésben, de a gyerekkori élmény, a családi minta olyan nyomot hagy az emberben, ami később aztán újra előjön. És azt gondolom, hogy ezeknek az óvodásoknak is tudunk olyan élményt adni, tudjuk őket egy picit tanítani, megmutatni, hogy ez egy nagyon szép világ. Az ovisok most kék szőlőt szednek, merlot, ez idén a megszokottnál egy kicsit hamarabb érik, de az idei szüret nagyon érdekesen alakul, mert volt augusztus végén, szeptember első felében egy hűvösebb csapadékos periódusa az időjárásnak, és sok fajtát eléggé visszavetett az érésben. Nem úgy a merlot, az most kifejezetten jó, szép arcát mutatja - mondta.

A gyerekek a szüret után láthatták azt is, hogy mi történik a szőlővel később, és egy kis ebédre is vendégül látták őket.