Vészhelyzet a Temunál: nem jönnek a csomagok Magyarországra

Ezúttal valóban nem a kínai megaáruház a hibás a kialakult helyzetben, hanem egy természeti csapás: a hét első felében Kínán végigsöpört a Nandu. A tomboló szupertájfun az egész országban komoly problémákat okozott, s a kereskedelmi útvonalakon is okozott fennakadásokat. Ezzel Magyarországon is szembesülünk: az immáron főként Temuról rendelt holmik az előzetesen vállalt szállítási határidőknél akár jóval hosszabb idő alatt érkezhetnek meg. A rendelkezésre álló információk alapján, még ha késve is, mindegyik célba ér majd.

A Ragasa/Nandi szupertájfun a kínai kereskedelmi útvonalakon is fennakadásokat okoz, a Temus csomagok emiatt késnek. Képünk illusztráció.

Forrás: Világgazdaság

Az egyik Facebookos nyilvános Temus csoportban a hírre meglehetősen sokan aggódva reagáltak: van, aki konkrét alkalomra rendelt magának ruhát, mely ha addig nem ér ide, sajnos már nem is lesz szüksége a csomagra:

Huuu szerintetek ha tegnap adtam le a rendelést akkor nálam is ez lesz? Ovis fotózásra rendeltem ruhát de ha nálam is ez lesz, akkor vissza kell mondjam mert nem ér ide időben.

Bár a Temu is egyre több európai raktárat létesít, és az egyes termékeknél fel is tünteti azok kiszolgálási helyét "helyi raktár" jelöléssel, a legtöbb termék még mindig az ázsiai országból érkezik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egy másik hozzászólásból az is kiderül, hogy a légteret is lezárták:

Igen, ez valós helyzet sajnos. A Temu átmenetileg felfüggesztette a szállításokat az érintett területekről, amíg a vihar elvonul. A közvetlen repülőjáratok törlése is befolyásolják a teljes logisztikai láncot. Mihelyst az utak, repterek ismét működőképesek lesznek, újraindítják a szállításokat. Én sem kaptam ilyen üzenetet, mert a csomagom már elhagyta ezeket a helyeket, amik most lezárásra kerültek, és nem engedélyezik a légi szállítást.

Nem csak a Temunál van baj

A 270 km/h sebességet is elérő, Ragasának is nevezett tájfun természetesen nem csak a Temu csomagokat, hanem az egész országot érintette, egyes kommentelők szerint az AliExpress megrendelői is ehhez hasonló tartalmú üzeneteket kaptak: