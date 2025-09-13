44 perce
Az USA kongresszusában sem értik, mi történik, Hevesben is láttak UFO-t + videó
Látnokok és próféták megjósolták, most talán videón a bizonyíték: léteznek az UFO-k. Egy Hellfire rakétacsapást vészelt át az azonosítatlan repülő objektum. Az USA kongresszusában UFO-ról beszélnek, de Hevesben is láttunk már cifra dolgokat, amire máig nincs magyarázat.
Szeptember 9-én, az amerikai képviselőház felügyeleti albizottságának UFO-átláthatóságról és a bejelentők védelméről szóló ülésén Eric Burlison képviselő egy megdöbbentő videót mutatott be. A felvételen az látható, amint egy amerikai rakéta eltalál egy feltételezett UFO-t, írta a Metropol.
Az Egyesült Államok által kilőtt Hellfire rakéta, amelyet még 2024 októberében indítottak, egyszerűen lepattant az UFO-ról, amelyet Jemen közelében észleltek. Bár néhány törmelék darab lehullani látszott, a furcsa űrhajó egyszerűen folytatta útját.
UFO lehet, hiszen meg kellet volna semmisülnie
Egy közelmúltbeli kongresszusi meghallgatáson kérdezték a szemtanúkat az USA-ban:
Önök tudnak bármiről az amerikai haderőben, ami képes lenne így kettéhasítani egy Hellfire rakétát… majd végrehajtani ezt a furcsa dolgot, és aztán továbbhaladni?
- kérdezte Anna Paulina Luna floridai képviselő a tanúkat, Jeffrey Nuccetelli amerikai légierős veteránt, Alexandro Wiggins amerikai haditengerészeti főtisztet, George Knapp újságírót, Dylan Borland légierős veteránt, valamint Joe Spielbergert vezető jogi tanácsadót. Nuccetelli és Wiggins tanúsította, hogy az Egyesült Államoknak nincs olyan technológiája, amely képes lenne túlélni egy ilyen csapást.
- Ez egy Hellfire rakéta, amely eltalálja azt az UFO-t, az pedig egyszerűen lepattan róla, majd továbbmegy. Vannak szerverek, ahol egész sor ilyen videó található, amelyeket a Kongresszusnak nem engedtek megtekinteni - tette hozzá Knapp.
Másol is láttak UFO-t
Ha valaki azt hinné, az UFO észlelések csak az USA lakóinak hóbortja, akkor ki kell ábrándítanunk: Heves vármegyei lakói is láttak már olyat a saját szemükkel, amit maguk sem értettek. Még 2022. szeptember hetedikén, reggel hét óra körül többen is láttak egy azonosítatlan repülő tárgyat Tarnazsadány határában.
Pánik Tarnazsadányban: hazaszaladtak a rémült helyiek a különös repülő tárgy láttán
- Az öcsém, Botos András az éjszakai műszakjából tartott hazafelé, amikor a buszmegállóval szemben megpillantotta ezt a valamit az égen. Körülbelül egy teljes percen át nézte a fénylő tárgyat, ami nem csak a színét, de a formáját is változtatni tudta. A buszra várók közül sokan annyira megijedtek a nem mindennapi látványtól - köztük az öcsém is -, hogy inkább hazaszaladtak. Csupán ezt az egy fotót sikerült elkészítenie az eluralkodott pánik hangulatban - mesélte Anna, a szemtanú testvére, a cikkünk elején lévő fotóra utalva. Az eset kapcsán megkérdeztük Miskolci László UFO-kutatót is, aki szerint ez bármi lehet, ugyanis az ilyen fotókkal manapság már semmit sem lehet kezdeni. Mint mondta, sokkal több információra lenne szükség és egy ilyen kép 2022-ben már kevés ahhoz, hogy bármilyen következtetést le lehessen vonni.
Csakhogy aznap nem csak ott, máshol is látták a furcsa tárgyat ugyanakkor, fél 7 körül.
– Szüretelés közben pillantottam meg a kertemből ezt a valamit. Csak egy darab volt az égen belőle és nem mozgott. Mondhatni egyhelyben lebegett. Hogy miként tűnt el, azt sajnos pont nem láttam a munka miatt – osztotta meg portálunkkal Balázsné Kóczián Enikő. Hozzátette a közösségi médiában nyilvánossá tette a képeket és a poszt alá már érkeztek is a különböző vélemények. Van, aki szerint egy meteorológiai léggömbről van szó, de akadt olyan is, akiben valóban felmerült az azonosítatlan repülő objektum (UFO) lehetősége.
Lólé Milán pár nappal később juttatta el a különös felvételét portálunkhoz. Este kilenc óra felé sétáltak Kömlőn, amikor az égen felfigyelt egy csóvát húzó érdekes dologra. Először villám gyorsan haladt, azután már csak a videón látható tempóban. Hárman is szemtanúi voltak a jelenségnek: a csodálkozást hamar felváltotta a rémület, mert nem tudták, mi lehet az.
A tarnaszertmáriai megmagyarázhatatlan
A hazai UFO-találkozások közül talán a legismertebb eset Tarnaszentmárián történt 1989-ben, ahol egy honvédségi laktanya őrtornyában szolgálatot teljesítő férfi, Diószegi Lajos azonosítatlan repülő tárgyat látott elsuhanni az égen, két alkalommal is – írtuk korábban. A Népújság is beszámolt az esetről, 1989. november 28-án. Az ügy akkor hatalmas port kavart, nyomozás is indult, illetve egy elismert külföldi ufó-kutató is szót ejtett a történtekről.
A magyar "51-es körzetet" néven is illetik a laktanyát, ahol 1989 október 20-án Diószegi Lajos volt szolgálatban az őrtoronyban, amikor éjszaka fél 2-körül dübörgő hangokat hallott, majd nagyobb villanásokat látott az égen. Egy hónap múlva november 20-án megismétlődtek a jelenetek.
Ufó-jelenségek, amikre máig nincs magyarázat Tarnaszentmárián + videó
– Éjszaka arra lettünk figyelmesek, hogy nyüszítenek a kutyák, a jószágok pedig egy idő után kitörték az ólnak az ajtaját. Kijöttek a birkák, szétszaladtak, tiszta kavarodás volt éjszaka - kezdte a rémisztő beszámolóját Diószegi Lajos a Borsnak. – Akkor láttuk meg a fényjelenséget az éjszakában, és hallottuk meg azt a fura hangot is. Még az akkor dolgozó tűzoltókat is kihívtam, hogy gyertek már ki itt valami van. Nem tapasztaltam még korábban ilyet. Én voltam hozzá a legközelebb, tisztán láttam az égen elsuhanni valamit - árulta el a Borsnak a volt honvéd. Mit kiderült, az égből lezuhanó tárgyat ugyanis nem találták meg akárhogy is keresték a katonák, másnap pedig egy nő érkezett a laktanyába, aki megakarta győzni a katonákat, hogy csak az északi fényt látták az éjszaka.
