Az USA kongresszusában sem értik, mi történik, Hevesben is láttak UFO-t + videó

Szeptember 9-én, az amerikai képviselőház felügyeleti albizottságának UFO-átláthatóságról és a bejelentők védelméről szóló ülésén Eric Burlison képviselő egy megdöbbentő videót mutatott be. A felvételen az látható, amint egy amerikai rakéta eltalál egy feltételezett UFO-t, írta a Metropol.

Tarnazsadányban korábban ezt látták, UFO-nak vélik

Forrás: Beküldött fotó

Az Egyesült Államok által kilőtt Hellfire rakéta, amelyet még 2024 októberében indítottak, egyszerűen lepattant az UFO-ról, amelyet Jemen közelében észleltek. Bár néhány törmelék darab lehullani látszott, a furcsa űrhajó egyszerűen folytatta útját.

UFO lehet, hiszen meg kellet volna semmisülnie

Egy közelmúltbeli kongresszusi meghallgatáson kérdezték a szemtanúkat az USA-ban:

Önök tudnak bármiről az amerikai haderőben, ami képes lenne így kettéhasítani egy Hellfire rakétát… majd végrehajtani ezt a furcsa dolgot, és aztán továbbhaladni?

- kérdezte Anna Paulina Luna floridai képviselő a tanúkat, Jeffrey Nuccetelli amerikai légierős veteránt, Alexandro Wiggins amerikai haditengerészeti főtisztet, George Knapp újságírót, Dylan Borland légierős veteránt, valamint Joe Spielbergert vezető jogi tanácsadót. Nuccetelli és Wiggins tanúsította, hogy az Egyesült Államoknak nincs olyan technológiája, amely képes lenne túlélni egy ilyen csapást.

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time.



October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen.



Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S — Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

- Ez egy Hellfire rakéta, amely eltalálja azt az UFO-t, az pedig egyszerűen lepattan róla, majd továbbmegy. Vannak szerverek, ahol egész sor ilyen videó található, amelyeket a Kongresszusnak nem engedtek megtekinteni - tette hozzá Knapp.

Másol is láttak UFO-t

Ha valaki azt hinné, az UFO észlelések csak az USA lakóinak hóbortja, akkor ki kell ábrándítanunk: Heves vármegyei lakói is láttak már olyat a saját szemükkel, amit maguk sem értettek. Még 2022. szeptember hetedikén, reggel hét óra körül többen is láttak egy azonosítatlan repülő tárgyat Tarnazsadány határában.