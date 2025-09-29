Még a multivitamin mellé is szedünk vitamint – biztosan jót teszünk magunkkal?

Éppen ezért is nagyon fontos, hogy gondosan válasszuk meg azokat a készítményeket, amelyeket szedni szeretnénk, ugyanis a nem megfelelő formában alkalmazott vitaminokkal nem csak az a gond, hogy nem fejtik ki hatásukat, de egyes esetekben esetleg még károsak is lehetnek a szervezetünk számára.

A nyugati típusú táplálkozás és a sok feldolgozott élelmiszer korában ezekből alapvetően hiányt szenvedünk, így általánosságban elmondható, hogy érdemes őket készítmények formájában pótolni – magyarázta dr. Koronczi-Novák Eszter orvos, életmód tanácsadó. De melyik vitaminkészítmény váltja be az ígéretét? Képünk illusztráció.

Fotó: Szakony Attila

Nem ritka, hogy a gyártók olyan olcsóbb molekulaformákat alkalmaznak a termékeikben, amelyek nem hasznosulnak jól az emberi szervezetben.

Miért fontos az aktív forma?

A szervezetünk különböző bonyolult élettani folyamatokhoz hívja segítségül a vitaminokat és számára az a legjobb, ha a vitaminok már rögtön képesek kifejteni a várható hatásukat, s szervezetünknek nem szükséges még plusz energiát belefektetnie abba, hogy átalakítsa őket aktív formájúvá.

– Nézzünk néhány példát, mire érdemes odafigyelni a vitaminok tekintetében. Téli időszakban a legalapvetőbb vitamin, amit már az óvodások is ismernek, a C-vitamin, melyre aszkorbinsavként vagy L-aszkorbinsavként is hivatkoznak. Antioxidáns hatású, fokozza a vas felszívódását és a stressz elleni védekezésben is szerepet játszik. Ez az egyik olyan vitamin, amely esetében gyakorlatilag mindegy, hogy melyik márka melyik termékét alkalmazzuk, mert mindegyik ugyanazt az aszkorbinsavat tartalmazza, nem jobb vagy rosszabb a minősége egyiknek sem, így választhatjuk a legolcsóbb terméket is – kezdte a legfontosabb szempontok sorolását dr. Koronczi-Novák Eszter egri orvos, életmód tanácsadó, a Barkaág Női Életmód Kör vezetője.