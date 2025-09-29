2 órája
Még a multivitamin mellé is szedünk vitamint – biztosan jót teszünk magunkkal?
A vitaminok a szervezet számára esszenciálisak, nem képes őket előállítani, csak külső forrásból juthatunk hozzá. A nyugati típusú táplálkozás és a sok feldolgozott élelmiszer korában ezekből alapvetően hiányt szenvedünk, így általánosságban elmondható, hogy érdemes őket készítmények formájában pótolni. Fontos, hogy egy-egy vitamin neve csak gyűjtőnév és mögötte általában többféle molekula is állhat. De milyen vitaminok fontosak, és melyek hatástalanok?
Éppen ezért is nagyon fontos, hogy gondosan válasszuk meg azokat a készítményeket, amelyeket szedni szeretnénk, ugyanis a nem megfelelő formában alkalmazott vitaminokkal nem csak az a gond, hogy nem fejtik ki hatásukat, de egyes esetekben esetleg még károsak is lehetnek a szervezetünk számára.
Nem ritka, hogy a gyártók olyan olcsóbb molekulaformákat alkalmaznak a termékeikben, amelyek nem hasznosulnak jól az emberi szervezetben.
Miért fontos az aktív forma?
A szervezetünk különböző bonyolult élettani folyamatokhoz hívja segítségül a vitaminokat és számára az a legjobb, ha a vitaminok már rögtön képesek kifejteni a várható hatásukat, s szervezetünknek nem szükséges még plusz energiát belefektetnie abba, hogy átalakítsa őket aktív formájúvá.
– Nézzünk néhány példát, mire érdemes odafigyelni a vitaminok tekintetében. Téli időszakban a legalapvetőbb vitamin, amit már az óvodások is ismernek, a C-vitamin, melyre aszkorbinsavként vagy L-aszkorbinsavként is hivatkoznak. Antioxidáns hatású, fokozza a vas felszívódását és a stressz elleni védekezésben is szerepet játszik. Ez az egyik olyan vitamin, amely esetében gyakorlatilag mindegy, hogy melyik márka melyik termékét alkalmazzuk, mert mindegyik ugyanazt az aszkorbinsavat tartalmazza, nem jobb vagy rosszabb a minősége egyiknek sem, így választhatjuk a legolcsóbb terméket is – kezdte a legfontosabb szempontok sorolását dr. Koronczi-Novák Eszter egri orvos, életmód tanácsadó, a Barkaág Női Életmód Kör vezetője.
Hozzáad azonban a C-vitamin értékéhez, ha természetes növényi kivonatokból visszük be, mert ezekben úgynevezett flavonoidok is találhatók, melyek fokozzák a hatást. Egyszerre maximum 1000 mg-ot érdemes bevenni, mivel a fölösleg a vizelettel kiürül a szervezetből – és ez az elnyújtott felszívódású készítményekre is igaz.
– A magyar lakosság nagy részének alacsony a D-vitamin szintje, ezért fontos odafigyelni a szedésére. A D-vitamin tulajdonképpen egy hormon, amely a szervezetben tovább alakul – legismertebb hatása a csontanyagcserében és az immunrendszer működésében, valamint a gyulladásos válaszban van. Hivatalos ajánlások szerint a max. napi bevitel felnőtteknél 4000 nemzetközi egység (NE), 6 év alatt 1000 NE, 6 év felett pedig 2000 NE naponta – magyarázta Eszter.
Mint mondta,
a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, melynek felszívódása olajos közegben a legjobb, így érdemes előnyben részesíteni az olajos kapszulákat vagy a folyékony D-vitamint a tablettás forma helyett.
Kifejezetten ajánlott olyan készítményt választani, amely K2-vitamint is tartalmaz, ez segít ugyanis az érelmeszesedés megelőzésében.
– Jó, ha A-vitamin is szerepel az összetevők között. A D-vitamint reggel érdemes bevenni, kalciummal egyszerre ne alkalmazzuk. A D-vitamin felszívódásához szükség van magnéziumra is, ami ugyan nem vitamin, hanem nyomelem, mégis fontos róla beszélnünk. Rengeteg féle folyamatban részt vesz (ideg-izomműködés, csontanyagcsere, stressz, vércukorszint), ezért nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára. A legfontosabb, hogy szerves formában vigyük be (Mg-citrát, -biszglicinát, -laktát, -malát, -orotát) és kerüljük az olcsó, rosszul hasznosuló oxid formát. A jobb formákból a napi adag több kapszulányit is jelenthet, ezért legyen gyanús, ha a címke csak napi egy kapszula alkalmazását javasolja. A nagyobb dózisok hasmenést, esetleg gyomorfájdalmat okozhatnak. A magnézium bőrön keresztül is felszívódik, így csökkenthetők a kellemetlen mellékhatások – tanácsolta az orvos, életmód tanácsadó.
Fontos tudnivaló a multivitaminokról
Mint azt a doktornő előrebocsátotta, megbízható, jó minőségű multivitaminnak az tekinthető, amelynek napi adagja több (akár 4-6 db) kapszulából áll. Ennek egyik oka már a magnéziumnál is említésre került, egyszerűen fizikailag nem fér bele egy kapszulába vagy tablettába a megfelelő hatóanyag mennyiség.
Ezen kívül pedig elengedhetetlen a jó hasznosuláshoz, hogy időben el legyenek választva egymástól az egymás felszívódására negatívan ható összetevők,
azaz az egyes kapszulákat más-más napszakban javasolt alkalmazni.
– Összességében elmondható, hogy fontos betartani a vitaminok alkalmazására vonatkozó ajánlásokat, mert előfordulhat, hogy teljesen hasztalan szedjük őket, ha nem ügyelünk a megfelelő molekulaformára vagy olyasmivel együtt vesszük be őket, ami gátolja a felszívódásukat. Ilyen például a már említett D-vitamin és kalcium kombinációja is: ilyen esetekben elmaradhat a várt hatás és még a pénztárcánk is megsínyli – magyarázta dr. Koronczi-Novák Eszter.
