Borzongató

Őrült jó és borzongatóan rossz halloweeni termékek vannak az ALDI vasárnapi akciójában

Van, ahol már bevásárolhatunk a Halloween-bulira. Édességek és különlegességek is lesznek az ALDI akciójában vasárnaptól, ráadásult limitált termékeket is kaphatunk fillérekért.

Az ALDI akciós újságában a vasárnaptól kezdődő akciók között több oldalt is szenteltek a Halloween tematikájú termékeknek. Édességek, furcsa ételek és jelmezek is találhatóak az akciós kínálatban. Foszforeszkáló mintájú gyerek ágyneműhuzat 4444 forintért kapható több színben, de a 2999 forintos jelmezek között is van jó választás. Csontváz mintájú és tökös pizsama, plüss, világítós szőnyeg és fényfüzés is van az akíviós kínálatban. Lehet válogatni a furcsa-rémísztő kiegészítők között is, ledes csontváz karral például 3999 forintért bosszanthatjuk a családot már jó előre még a hónap vége előtt.

Vajon lesz tömeg az ALDI akciója nyomán vasárnap az üzletben? Fotó: Huszár Márk/Heol.hu
Az ALDI akciója már a hónap végére készül

Az egyik kedvencünk a fekete csomagolásos majonéz – aminek vélhetően a tartalma is fekete, de majd kipróbáljuk –, amit 799 forintért vihetünk haza. Ha valóban fekete, akkor a Halloween bulira készülő szendvicseken tuti jól mutat. Számunkra a legkevésbé érthető termék viszont a halloweeni csomagolásos Gyulai májas. A sertésből készült kenhető szendvicsfeltét egyébként laktóz- és gluténmentes, ez mindenképp előny. Az viszont kérdés, hogy mivel emeli a borzongató hangulatot egy májkrém, aminek denevérek vannak a csomagolásán. A gyerekeknek mondjuk tetszhet és egyébként akciós is, 399 forintért lehet kenni. Mondjuk a Halloween virsli is meglepő, viszont a szellemes cukordíszítés illetve a pókos és denevéres tészta irtó ötletes, utóbbi csak 599 forint. A mindenféle Halloween mintájú édesség között a gyömölcsös, szemgolyós fánkkal biztosan belopjuk magunkat a vendégek, vagy a szomszéd gyerekek szívébe.

Szemgolyósból egyébként gumicukor is van az akcióban, az édességek és csokik több oldalt is kitöltenek. Személyes kedvencünk közöttük a limitált Millio termék, a vérnarancsos „Rémtúró” 249 forintért vihető az ALDI polcairól vasárnaptól. Tavaly nagy sláger volt, állítólag nagyon finom. A Mizo is készült limitált termékekkel, ezek is akciósak az üzletláncnál. A gyártó készített pumpkin spice ízű túrórudit, tejitalt és kávéitalt is, utóbbi csak 299 forint. Az ALDI kuponakciója is folytatódik, az üzletláncnak ősztől Egerben kettő boltja is van, de Hatvanban már korábban nyílt egy.

 

