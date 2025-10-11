Őrült jó és borzongatóan rossz halloweeni termékek vannak az ALDI vasárnapi akciójában

Az ALDI akciós újságában a vasárnaptól kezdődő akciók között több oldalt is szenteltek a Halloween tematikájú termékeknek. Édességek, furcsa ételek és jelmezek is találhatóak az akciós kínálatban. Foszforeszkáló mintájú gyerek ágyneműhuzat 4444 forintért kapható több színben, de a 2999 forintos jelmezek között is van jó választás. Csontváz mintájú és tökös pizsama, plüss, világítós szőnyeg és fényfüzés is van az akíviós kínálatban. Lehet válogatni a furcsa-rémísztő kiegészítők között is, ledes csontváz karral például 3999 forintért bosszanthatjuk a családot már jó előre még a hónap vége előtt.

Vajon lesz tömeg az ALDI akciója nyomán vasárnap az üzletben? Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Az ALDI akciója már a hónap végére készül

Az egyik kedvencünk a fekete csomagolásos majonéz – aminek vélhetően a tartalma is fekete, de majd kipróbáljuk –, amit 799 forintért vihetünk haza. Ha valóban fekete, akkor a Halloween bulira készülő szendvicseken tuti jól mutat. Számunkra a legkevésbé érthető termék viszont a halloweeni csomagolásos Gyulai májas. A sertésből készült kenhető szendvicsfeltét egyébként laktóz- és gluténmentes, ez mindenképp előny. Az viszont kérdés, hogy mivel emeli a borzongató hangulatot egy májkrém, aminek denevérek vannak a csomagolásán. A gyerekeknek mondjuk tetszhet és egyébként akciós is, 399 forintért lehet kenni. Mondjuk a Halloween virsli is meglepő, viszont a szellemes cukordíszítés illetve a pókos és denevéres tészta irtó ötletes, utóbbi csak 599 forint. A mindenféle Halloween mintájú édesség között a gyömölcsös, szemgolyós fánkkal biztosan belopjuk magunkat a vendégek, vagy a szomszéd gyerekek szívébe.

