Őszi köntös

1 órája

Csoda a Bükkben! Ezt a különlegességet neked is látnod kell

Címkék#legenda#Bél-kő#Bükk

Ahogy az őszi nap fényei átsejlenek a Bél-kő csipkés sziklafalai között, a hegység titokzatos ösvényein barangolva a cserszömörcék ragyogó vörös és arany lombjai tárulnak elénk. A levelek suhogása szinte mesélni kezd, mintha a szél ősi legendákat suttogna, és minden lépés egy újabb fejezet lenne a Bél-kő titokzatos történetéből. Elhoztunk egy pár csodálatos képet az őszi erdőről, amely ámulatba ejtheti olvasóinkat.

Csorba Kitti

Bél-kő nem csupán egy hegység; igazi mesebeli birodalom, ahol a természet és a legenda kéz a kézben jár. Az őszi napsugarak arany és tűzvörös fénybe öltöztetik a cserszömörcék leveleit, amelyek mintha élő lángokként világítanának a sziklák között kanyargó ösvényeken. Minden fa, minden levél ősi titkokat rejthet, és a helyiek még ma is úgy tartják, hogy a hegy titokzatos múltja IV. Bélához kötődik, legendák keringenek arról, mi történt itt réges-régen. Bél-kőt a homlokát ráncoló hegynek is emlegetik – ezt az elnevezést Szabó Magda írónő jegyezte fel –, és őseink egyszerre tekintették szent helynek és nyersanyaglelőhelynek, múltja pedig több mint 240 millió évre nyúlik vissza. 

Bél-kő, legenda, cserszömörce erdő
Az őszi nap fényében ragyognak a Bél-kő cserszömörcéi, vörös és arany lombjuk mesés látványt nyújt a hegy ösvényein
Fotó: Mizsányi László / Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Tudtad, hogy Bél-kő honnan kapta a nevét? A legenda elárulja...

Úgy tartja a legenda, hogy a tatároktól elszenvedett súlyos vereség után IV. Béla és hű vitézei a Bükk hegység rengetegében menekültek, de hamar elfogyott az élelem és a víz. A király legnagyobb veszélyben volt, amikor Beél nevű vitéze, bátor szívvel, megígérte, hogy föld alól is vizet kerít. Napokon át kutatta a hegyeket, mígnem este, kimerülten, egy csobogó forrásra bukkant. Ivott és megtöltötte kulacsát, majd sietve visszatért a királyhoz, így megmentve őt és társait a szomjhaláltól. Hálából IV. Béla a tatárok kivonulása után Beélnek adományozta a hegyet és környékét – innen ered a csúcs neve, Bél-kő, a falu pedig Bélapátfalva.

Bél-kő
A Bél-kő legendája szerint Beél vitéz bátor tettének köszönhetően menekült meg IV. Béla és társai
Fotó: Mizsányi László / Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

Sokan úgy tartják, hogy a Bél-kő nem csupán hegység, hanem maga a megtestesült szakralitás

Sokan úgy vélik, hogy a Bél-kő és neve szent helyet jelöl, amit a környék pogány szertartáshelyekre utaló földrajzi nevei is jeleznek. A „bél” szó valaminek a közepét, lényegét jelenti, és egyes kutatók szerint a Bükk-vidék a pogány Vata nemzetség szálláshelye volt, míg mások a honfoglalás utáni Bél (Ug) nemzetség emlékét látják a névben.

Az Északi-középhegység vándorai Facebook-csoportban tekinthetők meg a további lélegzetelállító fotók, melyeket Mizsányi László készített.

Őszi köntösbe burkolózott a Bél-kő hegység

Fotók: Mizsányi László

 

 

 

 

 

