Csoda a Bükkben! Ezt a különlegességet neked is látnod kell

Bél-kő nem csupán egy hegység; igazi mesebeli birodalom, ahol a természet és a legenda kéz a kézben jár. Az őszi napsugarak arany és tűzvörös fénybe öltöztetik a cserszömörcék leveleit, amelyek mintha élő lángokként világítanának a sziklák között kanyargó ösvényeken. Minden fa, minden levél ősi titkokat rejthet, és a helyiek még ma is úgy tartják, hogy a hegy titokzatos múltja IV. Bélához kötődik, legendák keringenek arról, mi történt itt réges-régen. Bél-kőt a homlokát ráncoló hegynek is emlegetik – ezt az elnevezést Szabó Magda írónő jegyezte fel –, és őseink egyszerre tekintették szent helynek és nyersanyaglelőhelynek, múltja pedig több mint 240 millió évre nyúlik vissza.

Az őszi nap fényében ragyognak a Bél-kő cserszömörcéi, vörös és arany lombjuk mesés látványt nyújt a hegy ösvényein

Fotó: Mizsányi László / Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

Tudtad, hogy Bél-kő honnan kapta a nevét? A legenda elárulja...

Úgy tartja a legenda, hogy a tatároktól elszenvedett súlyos vereség után IV. Béla és hű vitézei a Bükk hegység rengetegében menekültek, de hamar elfogyott az élelem és a víz. A király legnagyobb veszélyben volt, amikor Beél nevű vitéze, bátor szívvel, megígérte, hogy föld alól is vizet kerít. Napokon át kutatta a hegyeket, mígnem este, kimerülten, egy csobogó forrásra bukkant. Ivott és megtöltötte kulacsát, majd sietve visszatért a királyhoz, így megmentve őt és társait a szomjhaláltól. Hálából IV. Béla a tatárok kivonulása után Beélnek adományozta a hegyet és környékét – innen ered a csúcs neve, Bél-kő, a falu pedig Bélapátfalva.