A tökéletes birsalmasajt receptjét szereztük meg Noszvajról + fotók, videó

Az ősz egyik különlegessége a szilva, szőlő, sütőtök mellett a birsalma, amelynek komoly gasztronómiai szerepe van Noszvajon. Rengetegféleképpen el lehet készíteni a birsalmát, de a legtöbben – a pálinka mellett – birsalmasajtként ismerik. Elkészítése sok odafigyelést és türelmet igényel, a tökéletes birsalmasajt receptjét pedig Noszvajon találtuk meg. Lukácsné Juhász Anna (Ancsa) és kislánya, Lukács Réka konyháját már érkezésünkkor is birsalmaillat lengte be. Ancsa jelenleg a Csendülőben dolgozik, és szenvedélye a főzés, sütés. Elárulta, hogy gyűjti a noszvaji ételkülönlegességek receptjeit, a főzésben pedig Réka komoly segítséget jelent, már egészen kicsi korától ügyesen elboldogul a konyhában. Anya és lánya elárulták, hogyan készíthetünk tökéletes birsalmasajtot.

Megtudtuk a tökéletes birsalmasajt receptjét

Így készül a tökéletes birsalmasajt

A birsalmasajthoz először is szép, egészséges birsalmák kellenek, valamint cukor, és tetszés szerint lehet ízesíteni, például dióval. Szükséges még természetesen víz, illetve egy kevés citromlé is.

– A birsalmákat megtörölgetjük, hogy a szöszök lejöjjenek róla. Ehhez száraz, puha rongyot használunk, nem kell vízzel mosni. Ezután feldaraboljuk őket és a barna, hibás részeket mind kivágjuk, hogy ne rontsa el a sajtot – kezdte Ancsa, miközben már tisztította, szeletelte is a gyümölcsöt.

Első lépésként feldaraboltuk a birsalmákat

Kiszedte a magházat, kivágta a hibás részeket és beletette citromos vízbe, amely készülhet frissen facsart citrommal, vagy citromsavval. Közben elmagyarázta, hogy ez azért kell, mert a gyümölcs húsa már rögtön elkezd barnulni, ahogy felvágjuk, de a citromos víztől szép fehér marad. Kiemelte, hogy nem szabad a héját levágni, mert a benne lévő pektintől tud megkeményedni a birsalmasajt.

Ezek után lecsöpögtette, majd lemérte a gyümölcsszeleteket. 1 kiló felkockázott, megpucolt birsalmához 4 deci vizet tett, majd feltette főni. Forrás után nagyjából 10 perccel már jó is lett, ezután Ancsa levette a tűzről és botmixerrel pépesre kavarta.