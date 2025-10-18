2 órája
A tökéletes birsalmasajt receptjét szereztük meg Noszvajról + fotók, videó
Ősszel rengeteg finom gyümölcs érik be, szilva, szőlő, körte, sütőtök, és természetesen a sokféleképpen elkészíthető birsalma. A tökéletes birsalmasajt receptjét pedig a noszvaji Lukácsné Juhász Anna, és kislánya, Réka osztotta meg a Heol.hu-val.
Az ősz egyik különlegessége a szilva, szőlő, sütőtök mellett a birsalma, amelynek komoly gasztronómiai szerepe van Noszvajon. Rengetegféleképpen el lehet készíteni a birsalmát, de a legtöbben – a pálinka mellett – birsalmasajtként ismerik. Elkészítése sok odafigyelést és türelmet igényel, a tökéletes birsalmasajt receptjét pedig Noszvajon találtuk meg. Lukácsné Juhász Anna (Ancsa) és kislánya, Lukács Réka konyháját már érkezésünkkor is birsalmaillat lengte be. Ancsa jelenleg a Csendülőben dolgozik, és szenvedélye a főzés, sütés. Elárulta, hogy gyűjti a noszvaji ételkülönlegességek receptjeit, a főzésben pedig Réka komoly segítséget jelent, már egészen kicsi korától ügyesen elboldogul a konyhában. Anya és lánya elárulták, hogyan készíthetünk tökéletes birsalmasajtot.
Így készül a tökéletes birsalmasajt
A birsalmasajthoz először is szép, egészséges birsalmák kellenek, valamint cukor, és tetszés szerint lehet ízesíteni, például dióval. Szükséges még természetesen víz, illetve egy kevés citromlé is.
– A birsalmákat megtörölgetjük, hogy a szöszök lejöjjenek róla. Ehhez száraz, puha rongyot használunk, nem kell vízzel mosni. Ezután feldaraboljuk őket és a barna, hibás részeket mind kivágjuk, hogy ne rontsa el a sajtot – kezdte Ancsa, miközben már tisztította, szeletelte is a gyümölcsöt.
Kiszedte a magházat, kivágta a hibás részeket és beletette citromos vízbe, amely készülhet frissen facsart citrommal, vagy citromsavval. Közben elmagyarázta, hogy ez azért kell, mert a gyümölcs húsa már rögtön elkezd barnulni, ahogy felvágjuk, de a citromos víztől szép fehér marad. Kiemelte, hogy nem szabad a héját levágni, mert a benne lévő pektintől tud megkeményedni a birsalmasajt.
Ezek után lecsöpögtette, majd lemérte a gyümölcsszeleteket. 1 kiló felkockázott, megpucolt birsalmához 4 deci vizet tett, majd feltette főni. Forrás után nagyjából 10 perccel már jó is lett, ezután Ancsa levette a tűzről és botmixerrel pépesre kavarta.
– Most újra megmérjük az egészet, és egy kiló birsalmapéphez 60-70 deka cukrot teszünk. Ezt a cukros pépet tesszük vissza újra a lángra – magyarázta, miközben már öntötte is a cukrot, és tette fel főni a pépet.
Ez már hosszadalmasabb folyamat volt, Ancsa közben elmondta, hogy amikor ez felforr, már nem szabad magára hagyni, folyamatosan kavargatni kell, mert különben pillanatok alatt leég és sokszor az edényt is ki kell dobni emiatt.
– Óvatosan kell kavarni, mert pöfög, és ha a forró pép rácsap a kezünkre, akkor az elég fájdalmas. Amikor kavarás közben már látjuk a fazék alját, akkor már jó. Anyósom azt mondta, hogy úgy néz ki, mint amikor Mózes kettészelte a Vörös-tengert – magyarázta Ancsa.
Elmondta, hogy ha bizonytalanok vagyunk, próbálni is lehet, hogy mikor jó, ilyenkor egy picit ki kell csöppenteni a masszából egy kis csészére, vagy tányérra, hagyjuk egy picit hűlni, és ha már nem folyik le, vagy hozzáérünk és nem tapad az ujjunkhoz, akkor már jó.
– Kifolpackozott őzgerincformába, vagy kis szilikonformákba töltjük, és hagyjuk megdermedni. Ez lehet pár óra, akár egy éjszaka. Ez után kiborítva szikkadni hagyjuk száraz, hűvös helyen – magyarázta.
Hozzátette, hogy a pépbe kiöntés előtt lehet tenni diót, vagy apróra vágott aszalt gyümölcsöket is, de natúr is nagyon finom.
A birsalma jótékony hatásai
A Házipatika cikke szerint a birsalma a rózsafélék családjába tartozik. A 40-50 fajta birsalmából hazánkban 10-15 fajta található meg. Pektintartalma csökkenti a bélgyulladást, szabályozza a vércukor- és koleszterinszintet, valamint nyákoldó hatású. A gyümölcs önmagában kevés cukrot tartalmaz. Segíti az emésztést, a méregtelenítést, erősíti az immunrendszert.
Hozzáteszik, a népi gyógyászatban magjait köhögéscsillapításra is használják. Krémje aranyér ellen hatásos. Ezen kívül kiváló A-, B1-, B2-, B3-, C- és E-vitamin-forrás, és gazdag ásványi anyagokban (réz, vas, kálium, foszfor) is.
