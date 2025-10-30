1 órája
Borítja a vitaminos bödönt a gyöngyösi háziorvos: a veseköved eteted, ha így szeded a C-vitamint!
Sokan ősszel kezdenek vitaminpótlásba, hiszen a felsőlégúti megbetegedések időszakában próbálják erősíteni a szervezetüket. A C-vitamin fontos a szervezetnek, de oda kell figyelni hogyan szedjük, mert fájdalmas következménye is lehet hosszú idő után.
Az egyik legfontosabb és talán legnépszerűbb vízben oldódó vitamin a C-vitamin. A zsírban és vízben oldódó vitaminok közül is sokat pótolunk mesterségesen, hiszen hiányuk esetén akár súlyos tüneteket is produkálhatunk és legyengülhet az immunrendszer is. Arról, hogy a plusz vitaminpótlás hasznos vagy kárt okoz, megoszlanak a vélemények még az orvosok között is.
Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos és természetgyógyász is felhívta már a figyelmet arra, máig vita tárgya, hogy lehet-e erősíteni az immunrendszert, de ha valamikor pótolni szeretnénk a vitaminokat, az a mostani időszak, szezonja van a légúti megbetegedéseknek is. A C-vitaminhoz szerinte a legjobb forrás a zöldség, gyümölcs, de használhatunk C-vitaminkészítményt a biztos ellátottsághoz.
Eljött az idő a reggel szelén este cinknek is, de mindkettő szerves készítmény legyen. Kombináltan is szedheted, de akkor lehet, hogy az egyikből vagy másikból hiány lesz. Ha külön szeded sem ártasz, ha együtt szeded sem ártasz. Mindkettő felszívódását, biológiai hasznosulását segíti a C-vitamin. A szerves szelén kell a szívnek, máj-méregtelenítésnek, hormonrendszernek, pajzsmirigynek és csökkenti az öregedést, azzal, hogy a telomerek rövidülését kijavítja. A szerves cink a fehérvérsejtek alapeleme. Napi dózisa 25-35 milligramm, és enyhe lazító hatása van.
– tanácsolja dr. Mangó Gabriella.
A háziorvos szerint ilyenkor van ideje újra a D-vitamin szedésének: 2000-3000 nemzetközi egység a napi dózisa. Kell a csontozatnak, fogaknak, immunrendszernek, keringésnek. A lakosság 60 százaléka már most D-vitaminhiányos. Fizetős vérvétellel kideríthető a D-vitamin ellátottság, de a doktornő szerint cukorbetegeknek, vérnyomásbetegeknek alap étrend kiegészítő. Természetes forrásai: tej, tojás, hús, hal, olíva-/halolaj.
A C-vitamin is okozhat vesekövet, de itt a megoldás ellene
Kiemelte, amikor betegek vagyunk, kevesebb folyadékot iszunk, ám ha közben megemeljük a C-vitamin-bevitelt, esetleg a D-vitamint is, jelentősen hozzájárulunk ahhoz, hogy a vesekőképződés meginduljon.
– Ha valakinek volt veseköve, vagy ilyen megbetegedés a családban, akkor csak pár napig emelje meg ezeket a szereket, ne hosszabb időre, és amennyi vizet csak tudtok, annyit igyatok, hogy ezt elkerüljétek - figyelmeztet a népszerű gyöngyösi háziorvos.
Korábban megírtuk, nagyon fontos, hogy gondosan válasszuk meg azokat a készítményeket, amelyeket szedni szeretnénk, ugyanis a nem megfelelő formában alkalmazott vitaminokkal nem csak az a gond, hogy nem fejtik ki hatásukat, de egyes esetekben esetleg még károsak is lehetnek a szervezetünk számára.
Nem mindenki szerint jó, ha folyton pótoljuk a C-vitamint
A kemma egy esztergomi háziorvost kérdezett a C-vitamin bevitelről és fontosságáról, illetve arról is, hogy mivel vigyük be és mennyit, de más véleményen volt. Elmondta: felnőttek számára ajánlott napi C-vitamin szükséglet 90 milligramm. A háziorvos kiemelte: a napi adag bevitelére bőven elég a változatos étkezés, az ételekből bevitt napi mennyiség. A napi adag bevitelénél nem alakul ki hiányállapot. A gyerekek C-vitamin szükséglete korosztályonként változik. Míg egy 1-3 év közötti gyermeknek 15 milligrammra van naponta szüksége, addig egy kiskamasznak 45 milligrammra. Gyerekbetegségek, fertőzés, nátha, felső légúti betegség esetén rövid távon lehet növelni az adagot, de a gyógyulás a gyerekorvos szerint nem ettől függ.
Mint írták, a C-vitamint klasszikus értelemben nem lehet túladagolni, de hosszú távon káros hatása van. A C-vitamin túladagolás leggyakoribb kockázata a túlzott vesekőképződés. Tévhit az is, hogy aki kemoterápiára jár, annak több C-vitamint kell szednie. Épp ellenkezőleg: a kemoterápiás kezelés hatékonyságát rontja a túlzott C-vitamin bevitel.
