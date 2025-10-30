Borítja a vitaminos bödönt a gyöngyösi háziorvos: a veseköved eteted, ha így szeded a C-vitamint!

Az egyik legfontosabb és talán legnépszerűbb vízben oldódó vitamin a C-vitamin. A zsírban és vízben oldódó vitaminok közül is sokat pótolunk mesterségesen, hiszen hiányuk esetén akár súlyos tüneteket is produkálhatunk és legyengülhet az immunrendszer is. Arról, hogy a plusz vitaminpótlás hasznos vagy kárt okoz, megoszlanak a vélemények még az orvosok között is.

A C-vitamint is bevihetjük táplálékkiegészítőként Illusztráció: MW

Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos és természetgyógyász is felhívta már a figyelmet arra, máig vita tárgya, hogy lehet-e erősíteni az immunrendszert, de ha valamikor pótolni szeretnénk a vitaminokat, az a mostani időszak, szezonja van a légúti megbetegedéseknek is. A C-vitaminhoz szerinte a legjobb forrás a zöldség, gyümölcs, de használhatunk C-vitaminkészítményt a biztos ellátottsághoz.

Eljött az idő a reggel szelén este cinknek is, de mindkettő szerves készítmény legyen. Kombináltan is szedheted, de akkor lehet, hogy az egyikből vagy másikból hiány lesz. Ha külön szeded sem ártasz, ha együtt szeded sem ártasz. Mindkettő felszívódását, biológiai hasznosulását segíti a C-vitamin. A szerves szelén kell a szívnek, máj-méregtelenítésnek, hormonrendszernek, pajzsmirigynek és csökkenti az öregedést, azzal, hogy a telomerek rövidülését kijavítja. A szerves cink a fehérvérsejtek alapeleme. Napi dózisa 25-35 milligramm, és enyhe lazító hatása van.

– tanácsolja dr. Mangó Gabriella.

