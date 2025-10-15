3 órája
Több mint 100 ezer daru pihen a Hortobágyon, elindultak a madárnéző túrák
Az ősz beköszöntével megérkeztek a darvak a Hortobágyra, már több mint 100 ezren vannak. A nemzeti park darules-túrákat indít, de önállóan is felfedezőútra indulhatunk.
A legújabb szinkronszámlálás alapján közel 140 ezer daru éjszakázik a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, írta Facebook oldalán a nemzeti park igazgatóság. Az ősz beköszöntével megérkeztek a darvak a Hortobágyra. Ezen időszak legvonzóbb természeti eseménye a daruvonulás. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe és egyben az egyik legféltettebb természeti értékünk. A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának, a daruhúzásnak a megtekintésére szeptember végétől november elejéig szervez darules túrákat a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.
Minden évben indul darules túra
Szeptember hónap első felében a nyugodt, szélcsendes időjárás nem kedvezett a faj északi költőterületeiről történő dinamikus vonulás megindulásának, így a térségben tartózkodó madarak egyedszáma ebben az időszakban csak lassan gyarapodott, számoltak be.
A szeptember 25-én végzett szinkronfelmérés során már érzékelhető volt a darvak létszámának jelentős emelkedése, azonban a csapatok tömeges beözönlése éppen a szinkronnapot követően ment végbe. Ennek köszönhetően október elején a térségben tartózkodó darvak száma már meghaladta a 100 ezret, a legutóbbi szinkronnap során a faj által az idei őszi időszakban használt, 20 elkülöníthető éjszakázóhelyen pedig összesen már közel 140 ezer egyedet regisztráltunk!
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a programra előre jelentkezi kell, a túrához saját gépjármű szükséges. A túra során a vaku használata tilos és kerülni kell a hangoskodást! A nemzeti park igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy honlapján megadott helyszíneken egyénileg is bármikor találkozhatunk darvakkal, de a szabályokat minden esetben be kell tartani. Tavaly és tavalyelőtt is rengeteg madár gyűlt össze a vidéken, az elsőszámú vonulóhellyé vált a Hortobágy.
