Több mint 100 ezer daru pihen a Hortobágyon, elindultak a madárnéző túrák

A legújabb szinkronszámlálás alapján közel 140 ezer daru éjszakázik a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, írta Facebook oldalán a nemzeti park igazgatóság. Az ősz beköszöntével megérkeztek a darvak a Hortobágyra. Ezen időszak legvonzóbb természeti eseménye a daruvonulás. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe és egyben az egyik legféltettebb természeti értékünk. A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának, a daruhúzásnak a megtekintésére szeptember végétől november elejéig szervez darules túrákat a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

Akár ilyen látványban is részünk lehet egy darules túrán

Forrás: Fotó: Szilagyi Attila/HNPI

Minden évben indul darules túra

Szeptember hónap első felében a nyugodt, szélcsendes időjárás nem kedvezett a faj északi költőterületeiről történő dinamikus vonulás megindulásának, így a térségben tartózkodó madarak egyedszáma ebben az időszakban csak lassan gyarapodott, számoltak be.