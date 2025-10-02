október 2., csütörtök

Mai évfordulók
1 órája

Figyelmeztető jel lehet a hűtőbe hajtogatott törülköző, a slusszkulcs funkciójának elfelejtése

Címkék#Heol-podcast#Alzheimer világnap#Fehérné dr Mészáros Helga#Idősek Berva-völgyi Otthona#demencia

Szeptember 21-én volt az Alzheimer világnap. Ennek apropóján kérdeztük Fehérné dr. Mészáros Helgát, az Idősek Berva-völgyi Otthona vezetőjét arról, hogy mi is az a demencia, a kór legismertebb tünetegyüttese.

Sike Sándor

A szakember szavai szerint a demencia tünetegyüttes mára népbetegséggé vált. Fehérné dr. Mészáros Helga ijesztő számokat is mondott, hozzátéve, hogy ezek becsült értékek: a világon körülbelül 50 millió ember van már diagnosztizálva demencia kórképpel. Ez azt is jelenti, hogy középsúlyos vagy súlyos demencia kórképpel rendelkezik Európában körülbelül 7 millió ember Magyarországon pedig egymillió embert érint közvetlenül a demencia. Ebből körülbelül 250 ezer ember az akik diagnosztizáltan ezzel a kórképpel rendelkeznek.

A demencia Magyarországon egymillió embert érint
Fehérné dr. Mészáros Helga szerint a demencia mára népbetegséggé lett. Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

A demencia terhe a családé, a társadalomé, az államé

– Ide számoljuk, nagyon helyesen, az őket gondozó családtagokat is – tette hozzá a szakember.
Az otthonvezető beszélt arról is, hogy az Alzheimer világnapon tettek egy sétát Egerben, amikor is dolgozók, hozzátartozók, az otthon lakói a belvárosban egy 40 perces figyelemfelhívó sátán vettek részt. Rá pár nappal pedig az Alzheimer Café foglalkozásán finom ételeket hoztak magukkal a résztvevők, csináltak egy kézműves foglalkozást és volt egy kis nótázás és táncolás.

demencia
Az Azheimer világnap szeptember 21-én van. A demencia nem csak az idősek betegsége lehet
Forrás: Sike Sándor / Heol.hu

– Tehát mindent megtettünk hogy jól érezzük magunkat, a jelenlévőknek pedig felhívtuk a figyelmét az Alzheimer betegségre. Azért is szükséges ez, mert a demencia tünetegyüttes mára már népbetegségé vált. Ennek a betegségnek a legmagasabb a terhe a család, a társadalom, a szociális ellátó rendszer és az állam számára – mondta Fehérné dr. Mészáros Helga.
Podcastünkből számos egyéb tudnivalót is megtudhatnak. Például szó esik a tünetegyüttes kezdeti jeleiről. Például, ha valaki a törülközőt a hűtőszekrénybe hajtogatja be, nem jut eszébe a panírozás műveletének a sorrendje, vagy nála van a slusszkulcs, de nem jut eszébe mi a teendő vele, akkor az nagy valószínűséggel már a kezdődő betegség jele.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

 

Heol.hu podcast

