Figyelmeztető jel lehet a hűtőbe hajtogatott törülköző, a slusszkulcs funkciójának elfelejtése

A szakember szavai szerint a demencia tünetegyüttes mára népbetegséggé vált. Fehérné dr. Mészáros Helga ijesztő számokat is mondott, hozzátéve, hogy ezek becsült értékek: a világon körülbelül 50 millió ember van már diagnosztizálva demencia kórképpel. Ez azt is jelenti, hogy középsúlyos vagy súlyos demencia kórképpel rendelkezik Európában körülbelül 7 millió ember Magyarországon pedig egymillió embert érint közvetlenül a demencia. Ebből körülbelül 250 ezer ember az akik diagnosztizáltan ezzel a kórképpel rendelkeznek.

A demencia terhe a családé, a társadalomé, az államé

– Ide számoljuk, nagyon helyesen, az őket gondozó családtagokat is – tette hozzá a szakember.

Az otthonvezető beszélt arról is, hogy az Alzheimer világnapon tettek egy sétát Egerben, amikor is dolgozók, hozzátartozók, az otthon lakói a belvárosban egy 40 perces figyelemfelhívó sátán vettek részt. Rá pár nappal pedig az Alzheimer Café foglalkozásán finom ételeket hoztak magukkal a résztvevők, csináltak egy kézműves foglalkozást és volt egy kis nótázás és táncolás.