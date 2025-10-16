Végleg bezárt Csernus doki Dobó téri étterme – de már tudjuk, mi nyit a helyén, ennek sokan fognak örülni!

– Olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahová mi és a barátaink is szívesen beülünk, ahol senki nem érzi magát feszélyezve, mégis minden részlet igényes és átgondolt. A Signo egy ilyen, laza, kötetlen bisztró és bár lesz, ahol jó lenni – teszi hozzá Éva.

Az étlap már szinte teljes, a konyhát pedig két jól ismert, nagyszerű séf vezeti majd.

– Ez nem megszokott modell, de a borászatunkban, az Ostoros Családi Pincészetnél is két főborásszal dolgozunk, ami jól bevált – így hiszünk benne a gasztronómiában is – árulta el Éva.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A két séf korábban egymástól függetlenül dolgozott, de most egy közös vízió mentén kezdik meg a munkát.

– Helyi, kistermelői alapanyagokra épített, szerethető, vidéki konyhában gondolkodunk, ami egyúttal kreatív és ötletes. Szeretnénk, ha az ételeinkben a szezonalitás, a természetesség és a hagyomány modern értelmezése egyaránt megjelenne – fogalmazta meg a séfek küldetését.