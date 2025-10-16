1 órája
Végleg bezárt Csernus doki Dobó téri étterme – de már tudjuk, mi nyit a helyén, ennek sokan fognak örülni!
Bezárt Eger valaha népszerű étterme, az egykor szebb napokat is megélt, a nyitásakor az éppen Egerbe költöző Csernus Imre pszichiáter nevével fémjelzett Depresso. A heol kiderítette, a helyén a Dobó térhez újra méltó vendéglátó hely nyílik, amelyre a borvidék legnagyobb borászatának a tulajdonosai jelentenek garanciát.
Egy cipőbolt helyén a Dobó tér déli csücskében nyitott egykor Depresso néven kávézó-éttermet az ismert tévés pszichiáter, Csernus doki, ám az egykori szebb napokat látott vendéglátóhely egy ideje zárva tart. Utánajártunk mi történik, mert bár az étterem vendégeket nem fogad, mégis nagy arrafelé a forgalom. Kiderült, az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosának, Soltész Gergőnek és feleségének a régi álma válik itt valóra, ők nyitják már novemberben a város legújabb és különleges hangulatú bisztróját, a SIGNO Bistro&Bar-t.
A Depresso bezárása sorsszerű volt
– Emlékszem, egy bő évtizede, amikor Egerbe költöztünk, épp a Dobó téren sétáltunk – babakocsival, akkor még két gyerekkel - mesélte lapunknak Soltészné Tarnay Éva. - Nézelődtünk a téren, és megláttuk a gyönyörű épületet, benne az üzlethelyiséggel, amelyben akkor egy cipőbolt volt. Megegyeztünk, hogy ha valaha nyitunk éttermet Egerben, az itt lesz. Azzal, hogy a Depresso bezárt, a sors végül elénk sodorta a lehetőséget, amibe hirtelen, gondolkodás nélkül bele is vágtunk. A projekthez pedig egy szuper csapat gyűlt össze.
Soltészné Tarnay Éva elmondta, hogy a férje régi vágya volt egy igényes étterem, ahol a Soltész borcsaládot bemutathatják. Ez most megvalósul, hiszen referenciapontja lesz a borászat karakteres, egri dűlőkből született borainak. Jelenleg is őrült tempóban zajlik a készülődés.
– Olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahová mi és a barátaink is szívesen beülünk, ahol senki nem érzi magát feszélyezve, mégis minden részlet igényes és átgondolt. A Signo egy ilyen, laza, kötetlen bisztró és bár lesz, ahol jó lenni – teszi hozzá Éva.
Az étlap már szinte teljes, a konyhát pedig két jól ismert, nagyszerű séf vezeti majd.
– Ez nem megszokott modell, de a borászatunkban, az Ostoros Családi Pincészetnél is két főborásszal dolgozunk, ami jól bevált – így hiszünk benne a gasztronómiában is – árulta el Éva.
A két séf korábban egymástól függetlenül dolgozott, de most egy közös vízió mentén kezdik meg a munkát.
– Helyi, kistermelői alapanyagokra épített, szerethető, vidéki konyhában gondolkodunk, ami egyúttal kreatív és ötletes. Szeretnénk, ha az ételeinkben a szezonalitás, a természetesség és a hagyomány modern értelmezése egyaránt megjelenne – fogalmazta meg a séfek küldetését.
Többé már nem csak álom, első látásra szerelem volt a hely
Mint mondta, nagyon jó rezgések övezik a projektet, régi és új ismerősöktől is sok segítséget, jó tanácsot kaptak. Úgy érzik, jó irányba haladnak a dolgok. Az üzlethelyiség Ipacs Géza tervei alapján teljes belső átalakításon megy keresztül. Ezzel kapcsolatban Tarnay Éva hozzátette: nagy figyelmet fordítanak a műemlékvédelmi előírásokra, már csak azért is, mert tényleg első látásra beleszerettek a helybe.
– Fontos nekünk a város épített öröksége, a dizájn is úgy alakul, hogy az épület műemléki vonásait is beleépítjük, kiemeljük általa. Azt szeretnénk, ha a hely, amit megálmodunk, a Dobó tér egy üde színfoltja lenne a jövőben, ahol találkozik a hagyomány, a helyi érték és a kreatív, újító szellem – fogalmazott.
Egyszerre hagyományos de megújuló
Az étlapot még nem láttuk és a séfek neve is titok még, de ígéretet kaptunk arra, hogy a nyitás előtt még bepillanthatunk Eger új éttermébe.
– Szeretnénk, ha a SIGNO nemcsak az étkezés, hanem a találkozás és a kikapcsolódás helye lenne, ahol a jó ételek, a finom borok és a kellemes hangulat együtt teremtenek igazi élményt – tette hozzá Éva.- Ezért az a terv, hogy napközben a kifinomult bisztróételekről és a nyugodt atmoszféráról szóljon a hely, péntek és szombat este pedig - hosszabb nyitva tartással, gazdag bárkínálattal és külön bárfood-választékkal - a kulturált szórakozást kedvelők is rátaláljanak.
