október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

34 perce

Nosztalgiáznál? A Google utcaképnek hála még bejárhatod a régi Dobó teret + fotók

Címkék#Végvári vitézek#utcakép#Google#szoborcsoport

Emlékszel még, milyen volt régen Eger főtere? Valaha teljesen másképp nézett ki a Dobó tér, az utcakép több mint 10 éves állapotot mutat.

Szabadi Martina Laura

A Google autója hazánkat is rendszeresen bejárja, hogy friss utcaképeket készítsen a Google térképhez. Idén is voltak Egerben, ráadásul a belvárosban találkozott velük fotósunk, a Dobó térről és környékéről mégis egy több mint 10 éves utcakép van feltöltve a térképükbe.

Valaha így festett a Dobó tér, Eger főtere Fotó: Google streetwiev
Valaha így festett a Dobó tér, Eger főtere Fotó: Google streetview

A 2013-as felvételen még nyoma sincs a Dobó tér és Érsek utca kereszteződésében lévő mostani éttermeknek. Valaha ott bolt volt, de a képen már az is a végkiárusításnál tartott Ráadásul maga a tér is a belvárosi rehabilitáció előtti állapotot mutatja. 

Cipőbolt volt az éttermek helyénFotó: Google streetview

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A lovas szobor a régi helyén a Dobó téren

Azoknak, akik elfelejtették, vagy éppen soha nem látták, hogy milyen volt a város fő tere a nagy felújítás előtt, a Google térkép hasznos emlékeztető lehet, de azoknak is jól jön, akik soha nem békéltek meg az új arculattal, ahogy azoknak is, akik szeretnek nosztalgiázni. Akkor még ott  volt a Dobó téren a lovas szoborcsoport is, ami azóta a Végvári vitézek terére került.

Szökőkútnak nyoma sem volt a Dobó téren Fotó: Google streetwiev
Szökőkútnak nyoma sem volt a Dobó téren Fotó: Google streetview

Mint megírtuk, 1967. szeptember 29-én, a fegyveres erők napján ünnep volt a Dobó téren. Ekkor avatták fel Kisfaludi Stróbl Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész alkotását, a Végvári vitézek szoborcsoportot. A szoborcsoport kezdetben a Dobó téren volt látható, de a felújítási munkálatokkal együtt a elköltözött.

Gárdonyi téren Fotó: Google streetview

2015-ben lapunk megírta, hogy a belvárosi rehabilitációs program munkái a téren azon a nyáron véget értek. Befejeződött a Dobó tér megújulása, rendezvénytérré válása, s a szobor is a Végvári Vitérek terére került, hogy a patakmederhez vezető lépcsős lejárót is kialakították.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu