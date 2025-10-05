Nosztalgiáznál? A Google utcaképnek hála még bejárhatod a régi Dobó teret + fotók

A Google autója hazánkat is rendszeresen bejárja, hogy friss utcaképeket készítsen a Google térképhez. Idén is voltak Egerben, ráadásul a belvárosban találkozott velük fotósunk, a Dobó térről és környékéről mégis egy több mint 10 éves utcakép van feltöltve a térképükbe.

Valaha így festett a Dobó tér, Eger főtere Fotó: Google streetview

A 2013-as felvételen még nyoma sincs a Dobó tér és Érsek utca kereszteződésében lévő mostani éttermeknek. Valaha ott bolt volt, de a képen már az is a végkiárusításnál tartott Ráadásul maga a tér is a belvárosi rehabilitáció előtti állapotot mutatja.

Cipőbolt volt az éttermek helyénFotó: Google streetview

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A lovas szobor a régi helyén a Dobó téren

Azoknak, akik elfelejtették, vagy éppen soha nem látták, hogy milyen volt a város fő tere a nagy felújítás előtt, a Google térkép hasznos emlékeztető lehet, de azoknak is jól jön, akik soha nem békéltek meg az új arculattal, ahogy azoknak is, akik szeretnek nosztalgiázni. Akkor még ott volt a Dobó téren a lovas szoborcsoport is, ami azóta a Végvári vitézek terére került.

Szökőkútnak nyoma sem volt a Dobó téren Fotó: Google streetview

Mint megírtuk, 1967. szeptember 29-én, a fegyveres erők napján ünnep volt a Dobó téren. Ekkor avatták fel Kisfaludi Stróbl Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész alkotását, a Végvári vitézek szoborcsoportot. A szoborcsoport kezdetben a Dobó téren volt látható, de a felújítási munkálatokkal együtt a elköltözött.

Gárdonyi téren Fotó: Google streetview

2015-ben lapunk megírta, hogy a belvárosi rehabilitációs program munkái a téren azon a nyáron véget értek. Befejeződött a Dobó tér megújulása, rendezvénytérré válása, s a szobor is a Végvári Vitérek terére került, hogy a patakmederhez vezető lépcsős lejárót is kialakították.