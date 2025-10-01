október 1., szerda

Őszi vásár

Termelők és kézművesek lepik el az egri piacot

Sütőtök, őszi termények és kézműves termékek, fotósarok - újra termelői piac lesz a Katona téren. Igazi őszi forgataggá alakul az egri piac a hétvégén.

Szabadi Martina Laura

Őszi Termelői Piac és Kézműves Vásár lesz október 11.-én szombaton 6 órától 13 óráig a Katona téri piacon Egerben. Az EVAT Zrt. felhívása szerin a friss termékek, kézműves portékák mellett vidám családi programok és közösségi élmények is várják a látogatókat az egri piacon.

Sütőtök biztosan lesz az egri piacon a vásárban Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Sütőtök biztosan lesz az egri piacon a vásárban Fotó: Huszár Márk/heol.hu

 

Őszi hangulat a termelői piacon

Lesz őszi kézműves játszóház családoknak – levélnyomdázás, gesztenyefigurák, őszi díszek készítése. Tökfaragó verseny, „Tökös sütisuli” a Rádi Pékséggel, élőzene, őszi fotósarok – szalmabálák, színes tökök és dekoráció a legjobb családi képekhez. 

Egy felhívást is közzétettek. Aki elviszi az eseményre saját készítésű terménybábját, ajándékba kap egy sütit a Rádi Pékségtől! A beérkezett alkotásokból a helyszínen rögtönzött kiállítást szerveznek.

 

 

