1 órája
Termelők és kézművesek lepik el az egri piacot
Sütőtök, őszi termények és kézműves termékek, fotósarok - újra termelői piac lesz a Katona téren. Igazi őszi forgataggá alakul az egri piac a hétvégén.
Őszi Termelői Piac és Kézműves Vásár lesz október 11.-én szombaton 6 órától 13 óráig a Katona téri piacon Egerben. Az EVAT Zrt. felhívása szerin a friss termékek, kézműves portékák mellett vidám családi programok és közösségi élmények is várják a látogatókat az egri piacon.
Őszi hangulat a termelői piacon
Lesz őszi kézműves játszóház családoknak – levélnyomdázás, gesztenyefigurák, őszi díszek készítése. Tökfaragó verseny, „Tökös sütisuli” a Rádi Pékséggel, élőzene, őszi fotósarok – szalmabálák, színes tökök és dekoráció a legjobb családi képekhez.
Egy felhívást is közzétettek. Aki elviszi az eseményre saját készítésű terménybábját, ajándékba kap egy sütit a Rádi Pékségtől! A beérkezett alkotásokból a helyszínen rögtönzött kiállítást szerveznek.
