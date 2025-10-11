56 perce
Nem csak vásárolni, tököt faragni is betértek az egri piacra szombaton + fotók
Ismét megtartották a termelői piacon Egerben a Katona téri csarnokban. Tökfaragó verseny is volt az egri piacon a hétvégén.
Ismét termelői piacot szervezett az EVAt Zrt. a piaccsarnokba Egerbe. Ezúttal nem csak kézműves termékeket lehetett venni a szokásos áruk mellett, de sok volt a dísztárgy és a gyerekeknek programmal is készültek az egri piacon.
Megújul az egri piac, színesebb kínálattal várják a vásárlókat
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A piaccsarnok emeletén tökfaragó verseny volt és egy őszi fotósarkot is kialakítottak. A szervezők elmondása szerint a reggeli órákban soha nem látott forgalom volt a piacon. A tökfaragáson kívül a kicsiknek volt levélnyomdázás, gesztenyefigura készítés is, illetve a Rádi Pékség „Tökös sütisulija” mókás elfoglaltságot kínált a családoknak élőzenés aláfestés mellett a termelői piac ideje alatt.
Termelői piac és őszi tökfaragó verseny az egri piaconFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Befejeződött Makláron a rendezvénytér és piac építés, az önerős beruházás végét szombaton ünnepelték meg az első piacozással: helyi és környékbeli termelők érkeztek a településre.
Már az első termelői piac százakat vonzott Maklár új rendezvényterére
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal