október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tökös nap

56 perce

Nem csak vásárolni, tököt faragni is betértek az egri piacra szombaton + fotók

Címkék#tökfaragó verseny#termelői piac#egri piac

Ismét megtartották a termelői piacon Egerben a Katona téri csarnokban. Tökfaragó verseny is volt az egri piacon a hétvégén.

Heol.hu

Ismét termelői piacot szervezett az EVAt Zrt. a piaccsarnokba Egerbe. Ezúttal nem csak kézműves termékeket lehetett venni a szokásos áruk mellett, de sok volt a dísztárgy és a gyerekeknek programmal is készültek az egri piacon.

Az egri piacon tökfaragás is volt Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Az egri piacon tökfaragás is volt Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A piaccsarnok emeletén tökfaragó verseny volt és egy őszi fotósarkot is kialakítottak. A szervezők elmondása szerint a reggeli órákban soha nem látott forgalom volt a piacon. A tökfaragáson kívül a kicsiknek volt levélnyomdázás, gesztenyefigura készítés is, illetve a Rádi Pékség „Tökös sütisulija” mókás elfoglaltságot kínált a családoknak élőzenés aláfestés mellett a termelői piac ideje alatt.

Termelői piac és őszi tökfaragó verseny az egri piacon

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

Befejeződött Makláron a rendezvénytér és piac építés, az önerős beruházás végét szombaton ünnepelték meg az első piacozással: helyi és környékbeli termelők érkeztek a településre. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu