Nem csak vásárolni, tököt faragni is betértek az egri piacra szombaton + fotók

A piaccsarnok emeletén tökfaragó verseny volt és egy őszi fotósarkot is kialakítottak. A szervezők elmondása szerint a reggeli órákban soha nem látott forgalom volt a piacon. A tökfaragáson kívül a kicsiknek volt levélnyomdázás, gesztenyefigura készítés is, illetve a Rádi Pékség „Tökös sütisulija” mókás elfoglaltságot kínált a családoknak élőzenés aláfestés mellett a termelői piac ideje alatt.