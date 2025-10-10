A házfalakon settenkednek a zöld vadászok – kiderült, mi áll a háttérben

Szeptember vége óta rengeteg az imádkozó sáska a kertekben, házfalakon. A nagy zöld rovarok mintha keresnének valamit, írta olvasónk. Valóban szemet szúrt nekünk is, hogy az ízeltlábúak szinte mindenhol ott vannak, a naposabb időben szinte rajzanak. Utána jártunk, hogy mi a jelenség oka.

Házak falán is gyakori vendég az imádkozó sáska Fotó: Beküldött

Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök korábban már beszélt nekünk a fügéről, a paradicsomról és kertjeink láthatatlan kártevőiről is, most elmondta, valóban úgy tűnik, mintha több imádkozó sáskát lehetne látni mostanság, mint például az előző ősszel. Megtudtuk, hogy a (többnyire) zöld rovarok mindössze egy évig élnek, ilyentájt gondoskodnak az utánpótlásról – azaz most van a szaporodási időszakuk.