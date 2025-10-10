1 órája
A házfalakon settenkednek a zöld vadászok – kiderült, mi áll a háttérben
Lépten-nyomon belebotlunk mostanában a furcsa zöld ájatatos manókba, utána jártunk egy szakemberrel, hogy mi történik. Az imádkozó sásáka igazi csúcsragadozó, számos kártevőt elpusztít.
Szeptember vége óta rengeteg az imádkozó sáska a kertekben, házfalakon. A nagy zöld rovarok mintha keresnének valamit, írta olvasónk. Valóban szemet szúrt nekünk is, hogy az ízeltlábúak szinte mindenhol ott vannak, a naposabb időben szinte rajzanak. Utána jártunk, hogy mi a jelenség oka.
Mirkovszki-Lénárt Patrícia kertészmérnök korábban már beszélt nekünk a fügéről, a paradicsomról és kertjeink láthatatlan kártevőiről is, most elmondta, valóban úgy tűnik, mintha több imádkozó sáskát lehetne látni mostanság, mint például az előző ősszel. Megtudtuk, hogy a (többnyire) zöld rovarok mindössze egy évig élnek, ilyentájt gondoskodnak az utánpótlásról – azaz most van a szaporodási időszakuk.
Most rajkák a kokonokat, azaz a petezsákokat. Ezekből kelnek ki tavasszal, május környékén a pici sáskák, akik teljesen úgy néznek ki mint elődeik, csak nagyon apróak és szinte átlátszóak. Szerintem rendkívül aranyos rovarok.
– mondta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az imádkozó sáskák időnként nem a legjobb helyre petéznek, ilyenkor nyugodtan le lehet szedni az ágdarabbal együtt a kokont és nedvességtől, naptól védett helyre tenni, ahol áttelel és kikelhet a következő generáció. A barnás petezsákokat könnyen fel lehet ismerni. Elmondta, hogy ha rossz helyen talál petéket, a kertbe helyezi, hiszen az ájtatos manó a biológiai védekezés nagyágyúja.
Az imádkozó sáska csúcsragadozó
– Nem csak a poloskák ellensége, de lényegében minden nála kisebbet szívesen elfogyaszt. Mondhatjuk, hogy lényegében csúcsragadozó. Nagyon hasznosak, mindenre mennek, növényevő sáskákra, krumplibogarakra és más levélbogarakra is. Olyan bogarakat fogyaszt, melyekkel gyakran meggyűlik a kertészek baja – mutatott rá a kertészmérnök.
Az egyébként nem igaz, hogy egyedül az imádkozó sáska ellensége a vándorpoloskának, mondta, ugyanis a darázspók is előszeretettel fogyasztja őket. Az imádkozó sáska elnevezés egyébként megtévesztő. Az általában élénkzöld színű, kifejlett korában nemétől függően 4-7 centis rovar – a hímek kisebbek – valójában nem rokona a sáskáknak, sokkal inkább a csótánynak. Kitűnő vadász, főleg röpképes rovarokat fogyaszt, akár darazsat is. Színe és alakja miatt jól beleolvad a környezetébe. Leggyakrabban zöldes vagy barnás színű. Színezete a közhiedelemmel ellentétben nem függ össze a környezetében lévő növények színezetével, a színek kialakulásának oka eddig ismeretlen.
– Vigyázunk rá! Nem csak azért, mert Magyarországon védett és a természetvédelmi értéke 5 ezer forint, de azért is, mert az ökoszisztéma fontos része, a kártevők pusztítója – hangsúlyozta a szakember.
A jelenségről írt a delmagyar.hu portál is. Ott is most rajzanak a sáskák, arrafelé is sok van belőlük.
