Kéktúrázás napja: a National Geographic szerint is különleges útvonal

Mi az a Kéktúra?

Az Országos Kékkör, gyakran egyszerűen csak Kékkör, három önálló túraútvonalat: az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát magába foglaló egybefüggő túraútvonal. Ezek közül az első az, amely az rszágészaki részén keresztül húzódik, s megyénkben is jókora szakasza van. A hosszúságában folyamatosan változó útvonal a Kőszegi-hegységben található Írott-kő és a Zempléni-hegységben fekvő Hollóháza között húzódik. Hazánk legismertebb és egyben leghosszabb turistaútja. 1961 óta az MTSZ, azt megelőzően a Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztálya, a mai Lokomotív Turista Egyesület jogelődje kezelte. 1979-ben a magyar ismeretterjesztő filmtörténelem legismertebb és egyik legnépszerűbb sorozata, a Másfélmillió lépés Magyarországon végigkalauzolta a nézőket a festői útvonalon, kedvet csinálva ezáltal évente több száz embernek a kéktúrázáshoz.