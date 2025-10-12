45 perce
Kéktúrázás napja: a National Geographic szerint is különleges útvonal
Október 11-e a Kéktúrázás Napja, ajánlotta mindenki figyelmébe az országgyűlési képviselő szombaton. Dr. Pajtók Gábor szeint is különleges a Kéktúra.
Október 11-én ismét útra kelt az ország apraja- nagyja, eljött a Kéktúrázás Napja! Magyarország legnagyobb közösségi túranapján több ezer természetbarát járja végig az Országos Kékkör szebbnél szebb szakaszait, köztük azokat is, amelyek megyénk csodás tájain vezetnek keresztül, írta dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője a Kéktúra útvonaláról.
A National Geographic már 2020-ban a világ 25 legkülönlegesebb úti célja közé sorolta a Kéktúrát, nem véletlenül: ez az útvonal összeköti a magyar tájat, a hagyományt és a közösséget. Túrára fel, Magyarország!
Heves megyéhez tartozik a világhírű Országos Kéktúra legszebb szakaszaA 2020-ra leginkább ajánlott huszonöt utazási célpont közé sorolta a Magyarországon átívelő Országos Kéktúrát a National Geographic magazin nemzetközi honlapja.
Mi az a Kéktúra?
Az Országos Kékkör, gyakran egyszerűen csak Kékkör, három önálló túraútvonalat: az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát magába foglaló egybefüggő túraútvonal. Ezek közül az első az, amely az rszágészaki részén keresztül húzódik, s megyénkben is jókora szakasza van. A hosszúságában folyamatosan változó útvonal a Kőszegi-hegységben található Írott-kő és a Zempléni-hegységben fekvő Hollóháza között húzódik. Hazánk legismertebb és egyben leghosszabb turistaútja. 1961 óta az MTSZ, azt megelőzően a Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztálya, a mai Lokomotív Turista Egyesület jogelődje kezelte. 1979-ben a magyar ismeretterjesztő filmtörténelem legismertebb és egyik legnépszerűbb sorozata, a Másfélmillió lépés Magyarországon végigkalauzolta a nézőket a festői útvonalon, kedvet csinálva ezáltal évente több száz embernek a kéktúrázáshoz.
Borítókép: Az országos Kéktúra Napja - Kékestető Fotók: Czímer Tamás/Heves Megyei hírlap
