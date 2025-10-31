Marokszámra esszük az egyik legmérgezőbb fa magját

Több ezer forint kilója, hiszen a kesudió nem csak finom, de számos jótékony hatása is van a magnak. Mint ahogy azt már megírtuk, a Közép-Amerikában őshonos örökzöld növény, a kesu fa gyümölcsének a magja. Réztartalma révén ismert rákmegelőző, a brazilok lekvárt, szörpöt és befőttet is készítenek belőle, de tehető például házi pesto szószba is, kínálhatjuk rágcsálnivalóként, tehetjük süteményekbe, turmixokba vagy müzlikbe is, hiszen rengeteg mindenhez illik.

A kesudiót pucolni és kezelni kell fogyasztás előtt Fotó: Szabadi Martina/heol.hu

A fája azonban már egyáltalán nem egészséges, legalábbis ha elfogyasztjuk. A Hamburgi Botanikus Kert 2025-ben a kesudiófát nevezte meg az év legmérgezőbb növényének. A kesudiófa nyers állapotban veszélyes, mert a héja mérgező olajat tartalmaz, ami bőrirritációt és égési sérüléseket okozhat.

A Mindmegette azt írja, a kesudió a szömörcefélék családjába tartozó kesufa áltermése, és a fán csüngő kesualmából fejlődik ki. A kesualma héja vékony, pergamenszerű, ez rejti a szúrós illatú, világossárga és lédús gyümölcshúst, ám mégsem ez lett világszerte ismert és népszerű, hanem az ebből kifejlődő, a gyümölcs alján, vesealakú héjpáncélban található kesudió.