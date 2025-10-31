59 perce
Marokszámra esszük az egyik legmérgezőbb fa magját
Az év legmérgezőbb növényének választották a kesudiófát. A kesudiót csak bizonyos módon lehet fogyasztani.
Több ezer forint kilója, hiszen a kesudió nem csak finom, de számos jótékony hatása is van a magnak. Mint ahogy azt már megírtuk, a Közép-Amerikában őshonos örökzöld növény, a kesu fa gyümölcsének a magja. Réztartalma révén ismert rákmegelőző, a brazilok lekvárt, szörpöt és befőttet is készítenek belőle, de tehető például házi pesto szószba is, kínálhatjuk rágcsálnivalóként, tehetjük süteményekbe, turmixokba vagy müzlikbe is, hiszen rengeteg mindenhez illik.
A fája azonban már egyáltalán nem egészséges, legalábbis ha elfogyasztjuk. A Hamburgi Botanikus Kert 2025-ben a kesudiófát nevezte meg az év legmérgezőbb növényének. A kesudiófa nyers állapotban veszélyes, mert a héja mérgező olajat tartalmaz, ami bőrirritációt és égési sérüléseket okozhat.
A Mindmegette azt írja, a kesudió a szömörcefélék családjába tartozó kesufa áltermése, és a fán csüngő kesualmából fejlődik ki. A kesualma héja vékony, pergamenszerű, ez rejti a szúrós illatú, világossárga és lédús gyümölcshúst, ám mégsem ez lett világszerte ismert és népszerű, hanem az ebből kifejlődő, a gyümölcs alján, vesealakú héjpáncélban található kesudió.
A kesudiót a kesualmával együtt szüretelik, ám a neheze csak a begyűjtés után következik. Az olajos magot ugyanis kettős héjréteg védi, amik között anarkardinsav vagy más néven kardol található. Ez egy, többféle növény termésében is fellelhető, bőrkiütést, hólyagosodást, duzzanatot, viszketést, légzési problémákat is előidéző mérgező vegyület. A kardol az urushiolhoz hasonló, és megtalálható a kesudió áltermésének héjpáncéljai között, a mérges szömörcében, a borostyán leveleiben, sőt a mangó héjában is.
Mérgező a kesudió?
A kesu lett az év legmérgezőbb növénye 2025-ben a hamburgi botanikus kert szerint, amelynek dolgozói minden évben kiosztják ezt a díjat. Habár maga a fa, a kérge, a levelei, sőt az áltermését védő héjpáncél is tartalmazza a mérgező anyagot, a világszerte népszerű és sokat fogyasztott kesudió már nem. Vagyis abban a formában nem mérgező, ahogy a boltok polcaira kerül. A pirított kesudió biztonságos, a nyers viszont már nem. A kesudiót a szüretelés során leválasztják a kesualmáról, majd először napon megszárítják. A vastag héjat ezután feltörik és kiszedik belőle a magokat. A munkásoknak itt kell nagyon óvatosnak lenniük, ugyanis ezen folyamat során közvetlenül érintkeznek a mérgező anyaggal. A kiszedett kesudiót ismét szárítják, majd lekaparják róla a második, immár vékonyabb héjréteget, az úgynevezett bőrt.
Az egész folyamat lassú, és nem gépesíthető, épp ezért ilyen magas a kesudió világpiaci és bolti ára is. A nyers kesudióban is megtalálható a kardol, ami fogyasztás után hasi fájdalmat, allergiás reakciót, bőrirritációt okozhat. A boltokban kapható, pörkölt kesudió azonban biztonsággal fogyasztható, ugyanis a héjrétegek eltávolításával, a kétszeri szárítással és a végső pörköléssel vagy gőzöléssel minden méreganyagtól megszabadítják a magot.
Biztonságos a kesudió fogyasztása?
A boltokban kapható, gőzölt vagy pörkölt kesudió biztonsággal fogyasztható és érdemes is beiktatni az étrendbe, ugyanis rengeteg pozitív élettani hatása ismert. Egy veszélye van csak, mégpedig az, hogy nagyon finom és nehéz leállni vele, és magas olajtartalma miatt a bőr elzsírosodását okozhatja, illetve hozzájárulhat ahhoz, hogy felszaladjanak ránk a pluszkilók.
