EZ a TOP 5 legjobb menüzős étterem Egerben, ahol garantált a finom rántott hús

Eger gasztronómiai kínálata gazdag és változatos, a város tele van olyan helyekkel, ahol friss, házias ételeket kínálnak. Akár nosztalgiázva a menzázós időket, amikor egy gyors ebédért ellógni az óráról külön öröm volt, érdemes körülnézni a menüzős helyek között, ahol a hagyományos magyar fogások mellett barátságos kiszolgálás és kellemes hangulat is várja a vendégeket. Ebben a válogatásban összegyűjtöttük, melyek a legjobb menüzős helyek Egerben, hogy könnyen megtalálhasd a következő kedvenc ebéd- vagy vacsorázóhelyedet.

Fotó: Huszár Márk

Itt eheted életed házikosztját - Ezek a legjobb menüzős helyek Egerben

Házisárkány Kisvendéglő

Eger Kertész utcájában található Házisárkány Kisvendéglő házias, változatos menükkel várja a vendégeket. A levesektől kezdve a szezámmagos rántott sertésszeleten át egészen a csirketokányig mindenki megtalálja a kedvére valót a klasszikus magyar konyha kínálatából. A vendégek is szeretik: a Google-értékelések alapján szinte 5 csillagot kapott a hely, ami jól mutatja, mennyire népszerű és megbízható étterem.

2. Expressz - Aranysíp Étterem

Gyors és kényelmes megoldás azoknak, akik rövid idő alatt szeretnének ízletes menüt fogyasztani. Az önkiszolgáló rendszer lehetővé teszi, hogy mindenki kedvére válogathasson a friss levesek, főételek és desszertek között. Ez a kis étterem a Foglár György utcában található, közel a Líceumhoz, így ha az egyetemisták megéheznek, könnyen juthatnak finom falatokhoz.

3. Tangó Étterem

A klasszikus magyar konyha ízei modern tálalásban jelennek meg ebben az étteremben. A kínálatban szerepel többek között tejfölös zöldbableves, sertéspörkölt tarhonyával, valamint húsmentes paprikás krumpli friss káposztasalátával – mindez barátságos, kellemes légkörben. Négyféle menüből választhatnak a vendégek, de heti frissensült ajánlatok is színesítik a kínálatot, például rántott hús, grillezett kecskesajt sütőtökös-aszalt áfonyás salátával és mézes-mustáros öntettel, vagy tökmagos csirkemell kapros joghurtos friss salátával.

4. Falánk Fanny

A belváros szívében, a Széchenyi utcán található Falánk Fanny Étterem és Kávézó igazi egri kedvenc, ahol a házias ízek modern tálalással és barátságos hangulattal párosulnak. A napi menüben olyan klasszikus fogások szerepelnek, mint a bolognai spagetti, a brassói aprópecsenye, a sertéspörkölt vagy a rántott csirkemell, de a húsmentes ételek és friss saláták kedvelői is találnak kedvükre valót. A vendégek frissensültek, szezonális fogások és házi desszertek közül is válogathatnak, sőt kétfős bőségtálak is elérhetők – például húsimádók vagy csirkés változatban.