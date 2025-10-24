1 órája
EZ a TOP 5 legjobb menüzős étterem Egerben, ahol garantált a finom rántott hús
Egerben a házias ízek szerelmesei sem maradnak választék nélkül: a városban számos olyan étterem és kisvendéglő található, ahol friss, változatos és ízletes napi menüt kínálnak. Összegyűjtöttük melyek a legjobb menüzős helyek Egerben, ahol a vendégek barátságos környezetben, gyors kiszolgálással élvezhetik a hagyományos magyar fogásokat.
Eger gasztronómiai kínálata gazdag és változatos, a város tele van olyan helyekkel, ahol friss, házias ételeket kínálnak. Akár nosztalgiázva a menzázós időket, amikor egy gyors ebédért ellógni az óráról külön öröm volt, érdemes körülnézni a menüzős helyek között, ahol a hagyományos magyar fogások mellett barátságos kiszolgálás és kellemes hangulat is várja a vendégeket. Ebben a válogatásban összegyűjtöttük, melyek a legjobb menüzős helyek Egerben, hogy könnyen megtalálhasd a következő kedvenc ebéd- vagy vacsorázóhelyedet.
Itt eheted életed házikosztját - Ezek a legjobb menüzős helyek Egerben
- Házisárkány Kisvendéglő
Eger Kertész utcájában található Házisárkány Kisvendéglő házias, változatos menükkel várja a vendégeket. A levesektől kezdve a szezámmagos rántott sertésszeleten át egészen a csirketokányig mindenki megtalálja a kedvére valót a klasszikus magyar konyha kínálatából. A vendégek is szeretik: a Google-értékelések alapján szinte 5 csillagot kapott a hely, ami jól mutatja, mennyire népszerű és megbízható étterem.
2. Expressz - Aranysíp Étterem
Gyors és kényelmes megoldás azoknak, akik rövid idő alatt szeretnének ízletes menüt fogyasztani. Az önkiszolgáló rendszer lehetővé teszi, hogy mindenki kedvére válogathasson a friss levesek, főételek és desszertek között. Ez a kis étterem a Foglár György utcában található, közel a Líceumhoz, így ha az egyetemisták megéheznek, könnyen juthatnak finom falatokhoz.
3. Tangó Étterem
A klasszikus magyar konyha ízei modern tálalásban jelennek meg ebben az étteremben. A kínálatban szerepel többek között tejfölös zöldbableves, sertéspörkölt tarhonyával, valamint húsmentes paprikás krumpli friss káposztasalátával – mindez barátságos, kellemes légkörben. Négyféle menüből választhatnak a vendégek, de heti frissensült ajánlatok is színesítik a kínálatot, például rántott hús, grillezett kecskesajt sütőtökös-aszalt áfonyás salátával és mézes-mustáros öntettel, vagy tökmagos csirkemell kapros joghurtos friss salátával.
4. Falánk Fanny
A belváros szívében, a Széchenyi utcán található Falánk Fanny Étterem és Kávézó igazi egri kedvenc, ahol a házias ízek modern tálalással és barátságos hangulattal párosulnak. A napi menüben olyan klasszikus fogások szerepelnek, mint a bolognai spagetti, a brassói aprópecsenye, a sertéspörkölt vagy a rántott csirkemell, de a húsmentes ételek és friss saláták kedvelői is találnak kedvükre valót. A vendégek frissensültek, szezonális fogások és házi desszertek közül is válogathatnak, sőt kétfős bőségtálak is elérhetők – például húsimádók vagy csirkés változatban.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
5. Butykos Kisvendéglő
A Butykos Kisvendéglő az Egri Szépasszony-völgy pincesoránál található, és hagyományos magyaros kínálattal, változatos menükkel, a’ la carte fogásokkal várja vendégeit. Az étlapon szerepelnek előételek, levesek, halételek, készételek, szárnyas és sertés finomságok, marha- és bélszínfogások, húsmentes alternatívák, tészták, saláták, desszertek – lényegében minden, ami egy klasszikus magyar étterem repertoárjában elképzelhető. Az itallapon kiemelt helyet kapnak a borok is, így ha valaki a Szépasszony-völgyben étkezés után egy pohár helyi borra vágyik, erre is remek lehetősége adódik.
Korábban megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, szerinte melyik a legjobb étterem a városban.
Az AI gasztronómiai listáján nagyot nézünk! - Szerinte ezek Eger legjobb éttermei
A Google-értékelések alapján is kiemelkedő Eger gasztronómiai kínálata.
Fine dining, bőséges adagok, tökéletes kiszolgálás – ezek az egri éttermek még a fővárosiakat is lekörözik
Soha nem felejti el, amit a gyöngyösi kórház belgyógyászati osztályán tapasztalt – levelet írt egy édesanya hozzátartozója
Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét