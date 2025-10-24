Ha ősz, akkor Bükk! Lenyűgöző panorámát nyújt ez a természeti kincs, te se hagyd ki!

Ha még nem tervezted meg a hétvégi programodat, mi segítünk: fedezd fel Lillafüred csodálatos őszi arcát! A Bükk-hegység szívében található település ebben az évszakban igazi mesebeli tájat kínál: aranysárga, vörös és zöld színekben pompázó erdők, kristálytiszta patakok és festői kilátások várják a természet szerelmeseit. Ha pedig Instagram-kompatibilis fotókat szeretnél készíteni, Lillafüred tökéletes választás.

Ha nincs még programod a hétvégére, Lillafüred egy tökéletes választás!

Fotó: László Gábor / Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

Túrázz és fotózz Lillafüreden!

Lillafüred a Bükk egyik legvarázslatosabb kirándulóhelye, ahol a természet szépsége és a történelmi épületek harmonikusan találkoznak. A Hámori-tó környéke, valamint a Palotaszálló impozáns épülete minden látogatót elbűvöl, a tó tükrében visszaverődő őszi erdők látványa pedig különleges fotók készítésének lehetőségét kínálja. A környéken könnyed sétákat tehetünk, miközben élvezhetjük a természet nyugalmát, vagy a Szinva-tanösvényt választva közelebbről is megismerhetjük a helyi növény- és állatvilágot, valamint a karsztjelenségeket. A tanösvény különlegessége, hogy a Szinva-patak mentén halad, így a víz közelsége még varázslatosabbá teszi a túrázást.

A Palotaszálló Lillafüreden

Fotó: László Gábor / Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

Ha valami különleges élményre vágyunk, a lillafüredi libegő felejthetetlen panorámát kínál, amikor a Jávor-hegyre repít minket, miközben a Szinva-patak völgyét és az őszi erdőket csodálhatjuk. A Jávor-hegy csúcsáról lenyűgöző kilátás nyílik a környékre, és a lefelé vezető út is igazi élmény. A Fehérkő és Gulicska-tető túra szintén felejthetetlen, hiszen két gyönyörű kilátóhelyet érintve mutatja meg a kevésbé ismert, de annál festőibb részeit a Bükk-hegységnek. Így Lillafüred minden természetkedvelő számára ideális célpont, aki szeretne felfedezni, feltöltődni és csodálatos panorámákat megörökíteni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!