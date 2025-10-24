Ha ősz, akkor Bükk! Lenyűgöző panorámát nyújt ez a természeti kincs, te se hagyd ki!

október 24., péntek

Még nincs programod a hétvégére? Fedezd fel velünk a Bükk egyik gyönyörű túraútvonalát! Az őszi táj varázslatos színei és a nyugodt séta garantált kikapcsolódást nyújtanak, ráadásul tökéletes helyszín az Instagram-kompatibilis fotókhoz is.

Heol.hu

Ha még nem tervezted meg a hétvégi programodat, mi segítünk: fedezd fel Lillafüred csodálatos őszi arcát! A Bükk-hegység szívében található település ebben az évszakban igazi mesebeli tájat kínál: aranysárga, vörös és zöld színekben pompázó erdők, kristálytiszta patakok és festői kilátások várják a természet szerelmeseit. Ha pedig Instagram-kompatibilis fotókat szeretnél készíteni, Lillafüred tökéletes választás.

Lillafüred, programok, hétvége
Ha nincs még programod a hétvégére, Lillafüred egy tökéletes választás!
Fotó: László Gábor / Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

Túrázz és fotózz Lillafüreden!

Lillafüred a Bükk egyik legvarázslatosabb kirándulóhelye, ahol a természet szépsége és a történelmi épületek harmonikusan találkoznak. A Hámori-tó környéke, valamint a Palotaszálló impozáns épülete minden látogatót elbűvöl, a tó tükrében visszaverődő őszi erdők látványa pedig különleges fotók készítésének lehetőségét kínálja. A környéken könnyed sétákat tehetünk, miközben élvezhetjük a természet nyugalmát, vagy a Szinva-tanösvényt választva közelebbről is megismerhetjük a helyi növény- és állatvilágot, valamint a karsztjelenségeket. A tanösvény különlegessége, hogy a Szinva-patak mentén halad, így a víz közelsége még varázslatosabbá teszi a túrázást.

A Palotaszálló Lillafüreden
A Palotaszálló Lillafüreden
Fotó: László Gábor  / Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

Ha valami különleges élményre vágyunk, a lillafüredi libegő felejthetetlen panorámát kínál, amikor a Jávor-hegyre repít minket, miközben a Szinva-patak völgyét és az őszi erdőket csodálhatjuk. A Jávor-hegy csúcsáról lenyűgöző kilátás nyílik a környékre, és a lefelé vezető út is igazi élmény. A Fehérkő és Gulicska-tető túra szintén felejthetetlen, hiszen két gyönyörű kilátóhelyet érintve mutatja meg a kevésbé ismert, de annál festőibb részeit a Bükk-hegységnek. Így Lillafüred minden természetkedvelő számára ideális célpont, aki szeretne felfedezni, feltöltődni és csodálatos panorámákat megörökíteni.

Tudtad, hogy legenda is fűződik a Szent István-barlanghoz?

A Lillafüredi Szent István Cseppkőbarlang a különleges formájú cseppkövek birodalma, teljes hossza 1043 méter, melyből a látogatók 170 métert járhatnak be. A barlang felfedezését egy váratlan esemény indította el a 19. század végén: egy gombázó kutya a Kálvária-kápolna fölötti hasadékba esett, és napokig tartó ugatására két fiatal figyelt fel. A vállalkozó szellemű fiatalok kötélen leereszkedve kimentették a fáradt ebet, és eközben bukkantak rá a cseppkövekkel teli földalatti termekre.

A barlang tudományos feltárását Kadic Ottokár végezte 1913-ban, és a nagyközönség számára 1931-ben nyitották meg. Azóta a látogatók nemcsak a lenyűgöző cseppköveket csodálhatják meg, hanem egy különleges felfedezés történetébe is bepillantást nyerhetnek, amely egy bátor kutyához és két ügyes fiatalemberhez kötődik.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
