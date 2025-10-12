2 órája
Fontos dolgot árult el az egri főorvos a mellrák kialakulásáról és megelőzéséről
Október a tudatosság és a megelőzés hónapja, amikor a nők egészségére irányul a figyelem. A mellrák korai stádiumban szinte mindig gyógyítható, ezért a rendszeres szűrés és önvizsgálat kiemelt jelentőségű – hívja fel a figyelmet dr. Somorjai Béla, a Markhot Ferenc Kórház onkológusa.
Október az egész világon a mellrák tudatosság hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a korai felismerés fontosságára, ösztönözze a rendszeres szűréseket, és támogassa az érintetteket. Ebben az időszakban számos kampányt és programot szerveznek országszerte – az intézményektől kezdve a civil szervezeteken át a közösségi kezdeményezésekig –, hogy minél többen felismerjék a mellrák korai jeleit, és bátran forduljanak orvoshoz.
A mellrákról és a mellrákot kiszűrő vizsgálatokról kérdeztük Dr. Somorjai Bélát, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet onkológus főorvosát, aki elmondta, hogy a korai felismerés kulcsfontosságú a minél korábbi gyógyítás megkezdése, illetve a teljes gyógyulás érdekében.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Többféle vizsgálattal lehet már korai stádiumban felismerni az emlőrákot, de összességében 97 százalék fölötti találati pontosság szükséges ahhoz, hogy egy módszerről kijelenthessük, ez szűrővizsgálat. Végeredményben az a cél, hogy minden kétséget kizáróan bizonyíthassuk a mellrákról jelenlétét, vagy kizárhassuk azt – jelentette ki a főorvos.
Rózsaszín Október: A szűrések fontosságára hívták fel a figyelmet
Elmondta azt is, hogy a vizsgálatok pontosságát, érzékenységét több tényező is befolyásolhatja. Ilyen a mell mérete, a benne lévő csomó – daganat nagysága, az emlő mirigyessége, tömegessége stb. Hiszen ha egy nagyobb mellben kisebb még a „gyanús” csomó, akkor azt nehezebben lehet kitapintani, egyúttal pedig a képalkotó eljárások diagnosztikus értéke is korlátozottabb lehet.
– Önmagában az emlő fizikális vizsgálata (tapintás), az emlő ultrahang, vagy a mammográfia, illetve a szövettani mintavétel egyike sem bír egyértelmű diagnosztikus értékkel – magyarázta a főorvos.
Hozzátette, hogy ha a fentiek mindegyikét igénybe vesszük akkor már bőven 97 százalék feletti az emlőrák vonatkozásában a találati arány. Mindemellett kiemelhető, hogy a legnagyobb értéke a biopsziának (mintavétel az emlőből) van, amennyiben sikerül a gyanús gócból mintát nyerni. Ilyenkor a szövettani diagnózis már 100 százalékos. Rosszindulatú daganat igazolása és/vagy kezelése pedig kizárólag szövettan alapján lehetséges.
Az utóbbi évtizedekben többféle módszer, illetve törekvés is volt, és van a rák miatti halálozás arányának csökkentésére. Ennek első és egyik legfontosabb lépése a megelőzés, valamint a korai felkutatás. A relatíve könnyebben igazolható rákbetegség típusoknál az lenne a cél, hogy a fájdalommentes vizsgálatokon minél többen vegyenek részt. Ilyen megbetegedések az ajak- és szájüregi, a prosztata, a nőgyógyászati, illetve az emlő rosszindulatú tumorai
– hívta fel a figyelmet dr. Somorjai Béla.
Kiemelte, hogy először az új daganatos megbetegedések számát (morbiditás) kellene csökkenteni, melyben nagy segítséget jelentene a korai felkutatást célzó vizsgálatok minél szélesebb körben történő elterjedése. Minél korábbi stádiumban tudjuk felfedezni a bajt, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra is. .
A rosszindulatú daganatok nem egyik napról a másikra alakulnak ki, hanem akár évekig is tarthat egyfajta úgynevezett rák-megelőző állapot. Ha már ebben a fejlődési szakaszban sikerül a tumort bizonyítani, akkor a 100 százalékos gyógyulás nem kétséges
– jelentette ki a főorvos.
Dr. Somorjai Béla kifejtette azt is, hogy az emberek életmódja is nagyban befolyásolja a rákos megbetegedések kialakulását.
– A dohányzás, a rendszeres alkoholfogyasztás, a túlsúly, a légszennyeződés, az étkezési szokások, valamint a vitaminok és nyomelemek szedése, vagy nem szedése egyaránt komoly kockázati tényezők. A társadalom perifériáján élők, a gazdaságilag nehéz helyzetűek számára nincs lehetőség az egészséges táplálkozásra. Náluk az ajak- és szájüregi, valamint a nyelőcső-, gyomor- és bélrendszeri daganatok előfordulása jóval magasabb arányú – magyarázta az onkológus.
A főorvos azt is megemlítette, hogy a fentieken kívül a kellő szexuális ismeretek hiánya, és a Human Papiloma Vírus (HPV) elleni oltás felvételének csekély aránya is kedvez a női nemi szervek rosszindulatú daganatai (méhszáj, méhtest, stb.) kialakulásának.
– Tanulságos megfigyelés az, ha valakinek a fogazata nincs rendben, hiányos, akkor ugye rágni sem tud. Ha pedig nem tud rágni, akkor a lenyelt ételek emésztettsége sem lesz megfelelő. Ezek együttesen gyomor-bélrendszeri tumorok kialakulásához vezethetnek – magyarázta.
Ha diagnosztizálják a mellrákot, hogyan tovább?
Dr. Somorjai Béla elmondta, hogy a mellráknak klinikai szempontból – a felismerés pillanatában – alapvetően három főbb csoportja van:
- a daganat csak a mellben igazolt
- a daganat a mellben van és hónalji nyirokcsomó áttéteket is ad
- a daganat a mellben megvan, de távoli áttétek (pl.: tüdő, máj, csont, stb. ) is kimutathatóak
– Az első csoportba tartozó betegségek gyakorlatilag 100 százalékban gyógyíthatóak. A második csoportba sorolt betegek, kombinált kezelések eredményeként megközelítően
százalékban gyógyulnak. A diagnózis időszakában már áttétes (III.) emlő daganatos betegek, bár nem tehetők daganatmentessé, de a rendelkezésre álló legmodernebb terápiákkal a többségüknél több mint 5 év minőségi életet el lehet érni – ismertette az onkológus.
A kezelési lehetőségekről és a folyamatról Dr. Somorjai Béla elmondta, hogy – amennyiben a szövettani paraméterek ezt lehetővé teszik –, akkor összesen ötféle eltérő, de adott esetben egymás mellett és/vagy egymás után alkalmazandó terápiás lehetőség áll rendelkezésre, az emlőrák esetében. Az elsődleges emlő tumor igazolása mellett feltétlenül fontos az egész test feltérképezése is, hogy kizárhassuk a belszervi áttéteket.
A főorvos azzal folytatta, hogy az emlő tumorok esetében rendkívüli jelentőséggel bír a nők hormonális állapota. Vannak akik aktív petefészek működés (menzesz) idején szenvedik el a betegséget és léteznek olyanok is akiknél a melldaganat már a menopauza után jelenik meg.
– Ennek megfelelően, eltérő formában, de mindkét korcsoportban a hormonális stabilizálásra törekszünk. Az aktív hormonális státuszú nőknél el kell érni, hogy a petefészkek nem működjenek, így a daganat – az alapvető táplálékát jelentő – női hormonhoz ne juthasson. Ennek érdekében ezek a nők a rendeletekhez igazodva 7 évig injekciós és tablettás kezelést kapnak. A 60 év fölötti nők esetében pedig a hormonális stabilitást tablettás formában érjük el. Ez a kezelési módozat jelenti a terápiás lehetőségek negyedik, azaz hormonális csoportját – fejtette ki a főorvos.
Elmondása szerint az onkológusok kezében az ötödik lehetőség a biológiai terápia. Ennek hátterében az áll, hogy emberi sejtek felületén léteznek különböző érzékelő struktúrák, azaz receptorok. Ezeknek több fajtája van, melyek mindegyike csak a neki megfelelő kémiai anyagra reagál.
– Amennyiben a sejtfelszíni receptor aktívvá válik, akkor határozott jeleket továbbít a sejtmag felé, ezzel ösztönözve a sejt osztódását, szaporodását – fejtette ki Dr. Somorjai Béla. – Ezen receptorok egyik sajátságos típusa a HER2 érzékelő.
A főorvos elmondása szerint nagyjából 17-20 éve ismerjük ezt a nagyon fontos sejtfelszíni érzékelőt. Az emlőrákoknál a HER2 receptor megléte, vagy hiánya alapvető a primer daganat aktivitásának, terjeszkedésének, illetve áttét képződésének megítéléséhez. Amely esetekben, vagyis amely rák típusok rendelkeznek HER 2 receptorral, azoknál kulcsfontosságú a HER2 aktivitást gátló készítmény, azaz a Herceptin terápiás bevezetése.
Dr. Somorjai Béla hozzátette, hogy a felsorolt kezelési típusok nem függetlenek egymástól és sorrendjük nem szigorúan meghatározott. Minden esetben egyénre szabottan szükséges meghatározni a terápiák egymásutániságát. Például abban az esetben, ha a daganatos góc nagyobb mint 3 centiméter és rossz a tumor/emlő méretaránya, vagy a mellben a primer daganat többgócú, vagy egyértelműek a hónalji nyirokcsomó áttétek, akkor nem lehet műtéttel kezdeni, hanem daganat megkisebbítő célú kemoterápiát és/vagy hormon kezelést kell alkalmazni.
Mikortól érdemes vizsgálatra járni?
Az onkológus főorvos elmondta, mammográfiát nem végeznek olyanoknál, akik 35 év alattiak és még nem szültek, nem szoptattak. A komplex emlővizsgálatot - melynek része az emlő UH és a tapintás is - azonban mindenképpen ajánlja kb. 30 éves kortól mindenkinek.
– Ha valaki tudja, hogy a vérszerinti rokonai között előfordult már emlőrákos eset, akkor a komplex emlővizsgálaton történő részvétel kb. 25 éves korától ajánlható. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal lányok akiknél 12 éves korban, vagy az már az előtt megjelenik a menzesz. Ha a petefészek aktivitás első éveiben azaz 16-18 éves korig a menzesz nem rendszeres, akkor pajzsmirigy hormon szint meghatározás is ajánlható a női hormon szintek megállapítása mellett - hívta fel a figyelmet dr. Somorjai Béla.
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal