Rózsaszín október

Fontos dolgot árult el az egri főorvos a mellrák kialakulásáról és megelőzéséről

Október a tudatosság és a megelőzés hónapja, amikor a nők egészségére irányul a figyelem. A mellrák korai stádiumban szinte mindig gyógyítható, ezért a rendszeres szűrés és önvizsgálat kiemelt jelentőségű – hívja fel a figyelmet dr. Somorjai Béla, a Markhot Ferenc Kórház onkológusa.

Elek Andrea

Október az egész világon a mellrák tudatosság hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a korai felismerés fontosságára, ösztönözze a rendszeres szűréseket, és támogassa az érintetteket. Ebben az időszakban számos kampányt és programot szerveznek országszerte – az intézményektől kezdve a civil szervezeteken át a közösségi kezdeményezésekig –, hogy minél többen felismerjék a mellrák korai jeleit, és bátran forduljanak orvoshoz.

A mellrák korai felismerése életet menthet
A mellrákról és a mellrákot kiszűrő vizsgálatokról kérdeztük Dr. Somorjai Bélát, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet onkológus főorvosát, aki elmondta, hogy a korai felismerés kulcsfontosságú a minél korábbi gyógyítás megkezdése, illetve a teljes gyógyulás érdekében.

– Többféle vizsgálattal lehet már korai stádiumban felismerni az emlőrákot, de összességében 97 százalék fölötti találati pontosság szükséges ahhoz, hogy egy módszerről kijelenthessük, ez szűrővizsgálat. Végeredményben az a cél, hogy minden kétséget kizáróan bizonyíthassuk a mellrákról jelenlétét, vagy kizárhassuk azt – jelentette ki a főorvos.

Elmondta azt is, hogy a vizsgálatok pontosságát, érzékenységét több tényező is befolyásolhatja. Ilyen a mell mérete, a benne lévő csomó – daganat nagysága, az emlő mirigyessége, tömegessége  stb. Hiszen ha egy nagyobb mellben kisebb még a „gyanús” csomó, akkor azt nehezebben lehet kitapintani, egyúttal pedig a képalkotó eljárások diagnosztikus értéke is korlátozottabb lehet.

– Önmagában az emlő fizikális vizsgálata (tapintás), az emlő  ultrahang, vagy a mammográfia, illetve a szövettani mintavétel egyike sem bír egyértelmű diagnosztikus értékkel  – magyarázta a főorvos.

Hozzátette, hogy ha a fentiek mindegyikét igénybe vesszük akkor már bőven 97 százalék feletti az emlőrák vonatkozásában a találati arány. Mindemellett kiemelhető, hogy a legnagyobb értéke a biopsziának (mintavétel az emlőből) van, amennyiben sikerül a gyanús gócból mintát nyerni. Ilyenkor a szövettani diagnózis már 100 százalékos. Rosszindulatú daganat igazolása és/vagy kezelése pedig kizárólag szövettan alapján lehetséges.

Az utóbbi évtizedekben többféle módszer, illetve törekvés is volt, és van a rák miatti halálozás arányának csökkentésére. Ennek első és egyik legfontosabb lépése a megelőzés, valamint a korai felkutatás. A relatíve könnyebben igazolható rákbetegség típusoknál az lenne a cél, hogy a fájdalommentes vizsgálatokon minél többen vegyenek részt. Ilyen megbetegedések az ajak- és szájüregi, a prosztata, a nőgyógyászati, illetve az emlő rosszindulatú tumorai

– hívta fel a figyelmet dr. Somorjai Béla.

Kiemelte, hogy először az új daganatos megbetegedések számát (morbiditás) kellene csökkenteni, melyben nagy segítséget jelentene a korai felkutatást célzó vizsgálatok minél szélesebb körben történő elterjedése. Minél korábbi stádiumban tudjuk felfedezni a bajt, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra is. .

A rosszindulatú daganatok nem egyik napról a másikra alakulnak ki, hanem akár  évekig is tarthat egyfajta úgynevezett rák-megelőző állapot. Ha már ebben a fejlődési szakaszban sikerül a tumort bizonyítani, akkor a 100 százalékos gyógyulás nem kétséges

– jelentette ki a főorvos.

Dr. Somorjai Béla kifejtette azt is, hogy az emberek életmódja is nagyban befolyásolja a rákos megbetegedések kialakulását. 

– A dohányzás, a rendszeres alkoholfogyasztás, a túlsúly, a légszennyeződés, az étkezési szokások, valamint a vitaminok és nyomelemek szedése, vagy nem szedése egyaránt komoly kockázati tényezők. A társadalom perifériáján élők, a gazdaságilag nehéz helyzetűek számára nincs lehetőség az egészséges táplálkozásra. Náluk az ajak- és szájüregi, valamint a nyelőcső-, gyomor- és bélrendszeri daganatok előfordulása jóval magasabb arányú  – magyarázta az onkológus.

A főorvos azt is megemlítette, hogy a fentieken kívül a kellő szexuális ismeretek hiánya, és a Human Papiloma Vírus (HPV) elleni oltás felvételének csekély aránya is kedvez a női nemi szervek rosszindulatú daganatai (méhszáj, méhtest, stb.) kialakulásának.

– Tanulságos megfigyelés az, ha valakinek a fogazata nincs rendben, hiányos, akkor ugye rágni sem tud. Ha pedig nem tud rágni, akkor a lenyelt ételek emésztettsége sem lesz megfelelő. Ezek együttesen gyomor-bélrendszeri tumorok kialakulásához vezethetnek – magyarázta.

Ha diagnosztizálják a mellrákot, hogyan tovább?

Dr. Somorjai Béla elmondta, hogy a mellráknak klinikai szempontból – a felismerés pillanatában – alapvetően három főbb csoportja van:

  1. a daganat csak a mellben igazolt
  2. a daganat a mellben van és hónalji nyirokcsomó áttéteket is ad
  3. a daganat a mellben megvan, de távoli áttétek (pl.: tüdő, máj, csont, stb. ) is kimutathatóak

– Az első csoportba tartozó betegségek gyakorlatilag 100 százalékban gyógyíthatóak. A második csoportba sorolt betegek, kombinált kezelések eredményeként megközelítően 
százalékban gyógyulnak. A diagnózis időszakában már áttétes (III.) emlő daganatos betegek, bár nem tehetők daganatmentessé, de a rendelkezésre álló legmodernebb terápiákkal a többségüknél több mint 5 év minőségi életet el lehet érni – ismertette az onkológus.

A kezelési lehetőségekről és a folyamatról Dr. Somorjai Béla elmondta, hogy – amennyiben a szövettani paraméterek ezt lehetővé teszik –, akkor összesen ötféle eltérő, de adott esetben egymás mellett és/vagy egymás után alkalmazandó terápiás lehetőség áll rendelkezésre, az emlőrák esetében. Az elsődleges emlő tumor igazolása mellett feltétlenül fontos az egész test feltérképezése is, hogy kizárhassuk a belszervi áttéteket.

A főorvos azzal folytatta, hogy az emlő tumorok esetében rendkívüli jelentőséggel bír a nők hormonális állapota. Vannak akik aktív petefészek működés (menzesz) idején szenvedik el a betegséget és léteznek olyanok is akiknél a melldaganat már a menopauza után jelenik meg.  

– Ennek megfelelően, eltérő formában, de mindkét korcsoportban a hormonális stabilizálásra törekszünk. Az aktív hormonális státuszú nőknél el kell érni, hogy a petefészkek nem működjenek, így a daganat – az alapvető táplálékát jelentő – női hormonhoz ne juthasson. Ennek érdekében ezek a nők a rendeletekhez igazodva 7 évig injekciós és tablettás kezelést kapnak. A 60 év fölötti nők esetében pedig a hormonális stabilitást tablettás formában érjük el.  Ez a kezelési módozat jelenti a terápiás lehetőségek negyedik, azaz hormonális csoportját – fejtette ki a főorvos.

Elmondása szerint az onkológusok kezében az ötödik lehetőség a biológiai terápia. Ennek hátterében az áll, hogy emberi sejtek felületén léteznek különböző érzékelő struktúrák, azaz receptorok. Ezeknek több fajtája van, melyek mindegyike csak a neki megfelelő kémiai anyagra reagál. 

– Amennyiben a sejtfelszíni receptor aktívvá válik, akkor határozott jeleket továbbít a sejtmag felé, ezzel ösztönözve a sejt osztódását, szaporodását – fejtette ki Dr. Somorjai Béla. – Ezen receptorok egyik sajátságos típusa a HER2 érzékelő. 

A főorvos elmondása szerint nagyjából 17-20 éve ismerjük ezt a nagyon fontos sejtfelszíni érzékelőt. Az emlőrákoknál a  HER2 receptor megléte, vagy hiánya alapvető a primer daganat aktivitásának, terjeszkedésének, illetve áttét képződésének megítéléséhez. Amely esetekben, vagyis amely rák típusok rendelkeznek HER 2 receptorral, azoknál kulcsfontosságú a HER2 aktivitást gátló készítmény, azaz a Herceptin terápiás bevezetése.

Dr. Somorjai Béla hozzátette, hogy a felsorolt kezelési típusok nem függetlenek egymástól és sorrendjük nem szigorúan meghatározott. Minden esetben egyénre szabottan szükséges meghatározni a terápiák egymásutániságát. Például abban az esetben, ha a daganatos góc nagyobb mint 3 centiméter és rossz a tumor/emlő méretaránya, vagy a mellben a primer daganat többgócú, vagy egyértelműek a hónalji nyirokcsomó áttétek, akkor nem lehet műtéttel kezdeni, hanem daganat megkisebbítő célú kemoterápiát és/vagy hormon kezelést kell alkalmazni.

Mikortól érdemes vizsgálatra járni?

Az onkológus főorvos elmondta, mammográfiát nem végeznek olyanoknál, akik 35 év alattiak és még nem szültek, nem szoptattak. A komplex emlővizsgálatot - melynek része az emlő UH és a tapintás is - azonban mindenképpen ajánlja kb. 30 éves kortól mindenkinek.

– Ha valaki tudja, hogy a vérszerinti rokonai között előfordult már emlőrákos eset, akkor a komplex emlővizsgálaton történő részvétel kb. 25 éves korától ajánlható. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal lányok akiknél 12 éves korban, vagy az már az előtt megjelenik a menzesz. Ha a petefészek aktivitás első éveiben azaz 16-18 éves korig  a menzesz nem rendszeres,  akkor pajzsmirigy hormon szint meghatározás is ajánlható a női hormon szintek megállapítása mellett - hívta fel a figyelmet dr. Somorjai Béla.

 

