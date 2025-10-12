Fontos dolgot árult el az egri főorvos a mellrák kialakulásáról és megelőzéséről

Október az egész világon a mellrák tudatosság hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a korai felismerés fontosságára, ösztönözze a rendszeres szűréseket, és támogassa az érintetteket. Ebben az időszakban számos kampányt és programot szerveznek országszerte – az intézményektől kezdve a civil szervezeteken át a közösségi kezdeményezésekig –, hogy minél többen felismerjék a mellrák korai jeleit, és bátran forduljanak orvoshoz.

A mellrák korai felismerése életet menthet

Forrás: Shutterstock

A mellrákról és a mellrákot kiszűrő vizsgálatokról kérdeztük Dr. Somorjai Bélát, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet onkológus főorvosát, aki elmondta, hogy a korai felismerés kulcsfontosságú a minél korábbi gyógyítás megkezdése, illetve a teljes gyógyulás érdekében.

– Többféle vizsgálattal lehet már korai stádiumban felismerni az emlőrákot, de összességében 97 százalék fölötti találati pontosság szükséges ahhoz, hogy egy módszerről kijelenthessük, ez szűrővizsgálat. Végeredményben az a cél, hogy minden kétséget kizáróan bizonyíthassuk a mellrákról jelenlétét, vagy kizárhassuk azt – jelentette ki a főorvos.