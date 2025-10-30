4 órája
Így néz ki a Bükk egyik legkülönlegesebb menedéke – itt éjszakázhatsz a csillagok alatt
A Déli-Bükk kapujában, az Ódorvár sziklabástyája mellett várja a természetkedvelőket az ország egyik legötletesebben kialakított erdei menedékhelye. A fakunyhó kényelmes pihenő, éjjeli menedék és egyben csodás panoráma - ami a legjobb, könnyen elérhető túrázóknak.
Az ódorvári bivakkunyhó a Hór-völgy alsó szakaszát körülölelő meredek lejtők között bújik meg. A völgyet sziklakiszögellések és mészkőbordák színesítik, kiemelkedő látványt nyújtva az Ódorvár hegyes ormáról. A kunyhó a hegy oldalában, az Ódor-hegy ellaposodó részén áll, és egy klasszikus erdei bivakhelyet rejt: a padok és asztalok fölé emelt tetőszerkezet padlása zárható menedék, amelyhez létrán lehet felkapaszkodni.
Ódorvári bivakkunyhó: a Bükk egyik legkülönlegesebb erdei menedéke
A belső tér egyszerű, de praktikus: a padlón 4-6 fő is elfér, matrac és hálózsák használata ajánlott. A tető jól zár, így eső és szél ellen védett a menedék. A kunyhó mellett tűzrakóhely és több pad várja a pihenni vágyókat, és a közeli Zsilibes-forrásból mindig friss vizet nyerhetünk.
A környék felfedezésére is bőven van lehetőség: az Ódorvár sziklatetejéről páratlan panoráma nyílik a Hór-völgyre, a Bükk-fennsík sziklás oldalára, valamint az Alföld irányába. Bár a szomszédos dózerút kanyarog a közelben, a hely hangulata idilli, a meredek lejtők és természetes erdők biztosítják a vadregényes hangulatot.
Egy kis érdekesség
Az ódorvári kunyhó korábban a barlangászok menedéke volt, állapota azonban a 2010-es évek végére leromlott. 2020-ban az Egererdő és a barlangászok összefogásának köszönhetően újították fel, azóta kifogástalan állapotban várja a túrázókat. A menedékhely tökéletes kiindulópont rövid túrákhoz vagy többnapos bükki kalandok kezdő- és zárónapjára. Ráadásul az éjszakai égbolt is csodálatos: a hegység fölött rengeteg csillag látszik, miközben az Alföld falvainak fényei hunyorognak a távolban.
